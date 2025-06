Event-Einladung: Erhardt+Leimer gibt vor Ort Einblicke in erfolgreiche Digitalisierungsprojekte im B2B

Exklusives Digitalisierungsevent für Entscheider aus dem Maschinen- und Anlagenbau in Kooperation mit dem VDMA und TechDivision am 09.07. in Stadtbergen bei Augsburg.

Am 9. Juli 2025 lädt die Erhardt+Leimer Group gemeinsam mit dem VDMA und TechDivision zu einem exklusiven Vor-Ort-Event unter dem Motto „Leading Digital Transformers“ in die Unternehmenszentrale nach Stadtbergen bei Augsburg ein. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an Entscheiderinnen und Entscheider aus dem Maschinen- und Anlagenbau, sowie verwandte B2B-Branchen, die sich praxisnah mit den Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation befassen wollen.

Im Rahmen des Events gibt Erhardt+Leimer – ein international tätiges Industrieunternehmen mit klarer Digitalstrategie – Einblicke in erfolgreich umgesetzte Digitalisierungsinitiativen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Service und ERP. Die Gäste erwartet ein spannender Nachmittag mit Best Practices, Use Cases und Erfahrungsberichten direkt aus dem Unternehmen – praxisnah, offen und inspirierend.

Thematische Schwerpunkte des Events sind u. a.:

– Digitale Exzellenz im B2B-Umfeld: Wie Erhardt+Leimer Marketing, Vertrieb und Service neu denkt

– Generative KI als Produktivitäts-Booster im Maschinenbau

– Erfolgreiche ERP-Transformation: Vom Altsystem zur modernen SAP S/4HANA-Plattform

– Digital Experience entlang der Customer Journey: Kundenportale, Self-Service & Co.

– Softwaregestütztes Projekt- und Prozess-Management

Ein besonderes Highlight ist die exklusive Besichtigung des firmeneigenen Showrooms mit dem CEO Dr. Michael Proeller, der innovative Lösungen und Technologien aus erster Hand erlebbar macht.

Im Anschluss an das Vortragsprogramm lädt Erhardt+Leimer zum gemeinsamen Barbecue auf dem Firmengelände ein – mit reichlich Gelegenheit für Networking, fachlichen Austausch und persönliche Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Veranstaltungsdetails:

– Mittwoch, 9. Juli 2025, ab 13 Uhr

– Erhardt+Leimer GmbH, Albert-Leimer-Platz 1, 86391 Stadtbergen

Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Weitere Infos zum Event sowie die kostenlose Anmeldung findet man unter https://events.techdivision.com/leading-digital-transformers-erhardt-leimer

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 140 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Shopify, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Deutz, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2a

83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 22105-50

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vereinnahmte Wissenschaft – Die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts / Neuerscheinung im massel Verlag Silver47 & Summa Silver fusionieren: Neue Top-Silberaktie mit 246 Mio. Unzen!