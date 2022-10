Evergold beginnt allererste Bohrungen auf Au-Ag-Liegenschaft Holy Cross im Zentrum von British Columbia

Toronto, Kanada – 5. Oktober 2022 – Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) (Evergold oder das Unternehmen) (www.evergoldcorp.ca) freut sich bekanntzugeben, dass sein geologisches Personal auf dem zu 100% unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Holy Cross im Zentrum von British Columbia mobilisiert wurde, um vollständig finanzierte Bohrungen von bis zu 2.500 Metern durchzuführen. Die Bohrungen werden voraussichtlich Mitte des Monats beginnen und basieren auf den jüngsten geophysikalischen und geochemischen Bodenuntersuchungen, die zur Definition der Bohrziele beigetragen haben.

Die Holy Cross Liegenschaft hat das Potenzial, eine bedeutende Entdeckung zu beherbergen, sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. Die großen Bergbauunternehmen Noranda und Phelps Dodge fühlten sich damals wegen der großflächigen Verwitterung und geochemischen Anomalien von Holy Cross angezogen. Uns gefällt es auch und – was entscheidend ist – wir werden die Ersten sein, die auf der Liegenschaft bohren. Neben seinen geologischen Vorzügen hat Holy Cross mehrere wichtige Zugangs-, Infrastruktur- und topographische Vorteile, nämlich: befahrbarer Zugang, eine neue Stromleitung im Bau, die Holy Cross durchquert um die südliche 12 Millionen Unzen große Blackwater-Lagerstätte von Artemis Gold zu erreichen, und eine moderate Topographie, die potenziell ganzjährige Bohrungen und News zulässt.

Über die Holy Cross Liegenschaft

Leser werden für eine umfassendere Diskussion auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 5. August 2022 verwiesen, einschließlich einer geochemischen Planansicht, einer vorläufigen geophysikalischen Zielabschnittsansicht und eines interpretierten Lagerstättenmodells.

Die Holy Cross Liegenschaft beherbergt eine sehr umfangreiche, höchst unregelmäßige geochemische Silber-im-Boden-Anomalie (siehe Pressemeldung vom 5. August, Abbildung 3) zusammen mit anderen Gold-im-Boden-Pathfinder-Elementen, die entlang eines NW-Trends liegen, der variabel, aber häufig stark verkieselt ist und pyritisierte Rhyolithkörper beherbergt. Die gerasterten Werte des Silbers im Boden reichen von Spuren bis zu Höchstwerten von 19,4 g/t bei Proben des Unternehmens und Höchstwerten von 36,5 g/t bei Proben von Phelps Dodge, wobei die Werte des Goldes im Boden von Spuren bis 719 ppb bei Proben des Unternehmens bis zu Höchstwerten von 2.912 ppb bei der Probenahme von Phelps Dodge reichen. Schürfproben, obwohl nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf der Liegenschaft, ergaben Höchstwerte von 8,86 g/t Au bei der Probenahme durch das Unternehmen, bis zu 26,02 g/t Au bei der Probenahme durch Noranda und bis zu 50,0 g/t Ag bei der Probenahme durch Phelps Dodge.

Das Unternehmen interpretiert die beobachtete weit verbreitete Oberflächenanomalie von Au-Ag und Pathfinder-Elementen sowie die kieselig-pyritische Verwitterung und Lehmverwitterung als Darstellung der oberen Ebenen eines potenziell intakten epithermalen Gold-Silber-Systems mit geringer Sulfidierung im Zusammenhang mit felsischer Intrusion, wobei die höhergradigen Teile des Systems in der Tiefe liegen (siehe Pressemeldung vom 5. August, Abbildung 1). Die Prüfung dieser Theorie durch das Bohren attraktiver geophysikalischer Anomalien, die neigungsabwärts der besten geochemischen Bodenanomalien auftreten (siehe Pressemeldung vom 5. August, Abbildung 2), wird der Schwerpunkt des bevorstehenden Bohrprogramms sein.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Charles J. Greig, P.Geo., Chief Exploration Officer des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung überprüft und genehmigt.

Über Evergold

Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia und Nevada konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. verbuchen, welches in 2021 von Newmont (WKN: 853823) akquiriert wurde. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen Charles Greig erhalten hat. Das Vorzeigeprojekt Golden Lion befindet sich nördlich der Lawyers-Liegenschaft von Benchmark Metals (WKN: A2JM2X). Zudem besitzt Evergold das hochgradige Rockland Gold-Silber-Projekt in Nevada, USA.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Keough

Präsident und CEO

Tel: +1 613 622 1916

Email: kevin.keough@evergoldcorp.ca

Webseite: www.evergoldcorp.ca

Deutsche Präsentation: www.evergoldcorp.ca/investors/presentations/

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.

Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.

