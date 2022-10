Neue Version des MEDAXperts MDM Ticket Systems

Das auf Master Data Management (MDM) Outsourcing spezialisierte Essener Unternehmen MEDAXperts GmbH stellt die neue Version des MDM Ticket Systems vor.

Ticket Systeme kennt man in der Regel im Zusammenhang mit Support-Tickets. Im Gegensatz dazu handelt es sich beim MDM Ticket System der MEDAXperts GmbH um eine der Neuanlage oder Aktualisierung von Norm- und Kaufteilstammdaten in ERP, PLM oder PIM vorgeschalteten Lösung. Mitarbeiter weltweit geben die Ihnen bekannten Norm- und Kaufteilstammdaten in das MDM Ticket System ein und laden dort verfügbare PDF-Datenblätter und/oder STEP-CAD Daten hoch. Durch Funktionen wie „Referenz-Ticket“, „automatische Textvervollständigung“ sowie den Zugriff auf online verfügbare Herstellerinformationen werden alle Mitarbeiter unterstützt. Vor der Speicherung eines neuen Tickets erfolgt ein automatischer Dubletten Check. Ein zentral organisiertes MDM Team validiert dann die Mitarbeitereingaben. Durch je nach Unternehmensvorgaben integriertes MDM Regelwerk werden SAP konforme Materialstammdaten sichergestellt, indem nur zulässige Eingaben bei SAP Feldern wie unter anderem Materialkurztext, Norm, Größe/Abmessung, Gewicht etc. möglich sind. Das MDM Ticket System kann sowohl mit einem eigenen MDM Team als auch im Fullservice durch eine dediziertes Outsourcing MDM Team der MEDAXperts GmbH eingesetzt werden. Vorbereitet wird die Einführung des MDM Ticket Systems durch entsprechende MDM Ist / Soll Workshops.

Die Erfahrung zeigt, dass durch das MDM Ticket System eine durchgängig hohe Stammdatenqualität sichergestellt, Durchlaufzeiten optimiert und Prozesskosten gesenkt werden können. Die neue Version des MEDAXperts Ticket Systems bringt nicht nur Funktionserweiterungen gegenüber der Vorgängerversion mit sich, sondern wurde vom MEDAXperts Entwicklerteam auch auf einer neuen Plattform entwickelt.

MEDAXperts MDM Ticket System auf einen Blick

o Beinhaltet die Mussfelder zur Neuanlage und Aktualisierung von Norm- und Kaufteilen

o Dateiupload ist in allen gängigen Formaten

o Unterstützt einfaches oder komplexes Ticket Statusnetz

o Mitarbeiter werden automatisch per E-Mail über den Ticket Status informiert

o Dubletten werden durch den integrierten Dubletten Check abgefangen

o Die SAP konforme Anlage der Grunddaten wird regelbasiert sichergestellt

o U.v.m.

Für kurzentschlossene Interessenten, am Donnerstag, 13.10.2022 findet ein Werbinar statt, welches die Vorteile des MEDAXperts Ticket Systems live präsentiert.

Anmeldelink:

https://register.gotowebinar.com/register/3648742956701482507?source=LI

