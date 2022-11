Evergold wartet auf Ergebnisse der Bohrungen auf Au-Ag-Liegenschaft Holy Cross im Zentrum von British Columbia

Toronto, Kanada – 10. November 2022 – Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) (Evergold oder das Unternehmen) (www.evergoldcorp.ca) freut sich bekanntzugeben, dass sein erstes Bohrprogramm auf der zu 100% unternehmenseigenen Gold-Silber-Liegenschaft Holy Cross im Zentrum von British Columbia über insgesamt 1.556 Meter in vier Bohrlöchern erfolgreich, termingerecht und unter Budget abgeschlossen wurde (siehe Abbildungen 1, 2 und 3). Die Bohrungen zielten auf geophysikalische Anomalien, die mit geochemischen Bodenanomalien innerhalb des sehr großen Holy Cross Zielgebiets zusammenfallen, das als intaktes, felsisch-intrusiv-extrusives, mit Flusskuppeln verbundenes, epithermales Gold-Silber-System interpretiert wird, mit den hochgradigeren Teilen des Systems in der Tiefe (siehe Pressemeldung vom 5. August, Abbildung 1). In den Bohrlöchern HX22DH02 und HX22DH04 wurden signifikante Abschnitte mit sulfidmineralisierten Rhyolit-Brekzien und Quarzstockwerk-Erzgängen beobachtet, die von erhöhten bis (lokal) stark erhöhten Werten von Edelmetallpfadfinderelementen begleitet wurden, wie im Feld durch Röntgenfluoreszenz (XRF) bestimmt. Das letzte Bohrloch des Programms, HX22DH04, befindet sich etwa 600 Meter westlich von Bohrloch HX22DH02. Die Bohrergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie eingegangen und bewertet worden sind, was derzeit für das erste Quartal 2023 erwartet wird.

Wir sehen die Aussichten für Holy Cross sehr positiv, kommentierte Kevin Keough, Präsident und CEO. Wie ich bereits gesagt habe, hat die Liegenschaft viel zu bieten – vielversprechende Geologie, befahrbarer Zugang, eine im Bau befindliche neue Stromleitung, die Holy Cross zur 12-Millionen-Unzen Blackwater-Lagerstätte von Artemis Gold überquert, und eine moderate Topographie, die ein potenzielles Bohren und Nachrichtenfluss ganzjährig ermöglicht. Wir glauben, dass die Liegenschaft wertvoller wird und freuen uns auf den Erhalt der Bohrergebnisse aus diesem Bohrprogramm.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Charles J. Greig, P.Geo., Chief Exploration Officer des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung überprüft und genehmigt.

Über Evergold

Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia und Nevada konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. verbuchen, welches in 2021 von Newmont (WKN: 853823) akquiriert wurde. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen Charles Greig erhalten hat. Das Vorzeigeprojekt Golden Lion befindet sich nördlich der Lawyers-Liegenschaft von Benchmark Metals (WKN: A2JM2X). Zudem besitzt Evergold das hochgradige Rockland Gold-Silber-Projekt in Nevada, USA.

