  • evolution consulting launcht WI Quick Check. Wertschätzung ist jetzt eine Kennzahl

    evolution consulting misst erstmals den EUR-Wert von Führungskultur Im Beispiel: 217.888 EUR Verlust durch mangelndes
    wertschätzendes Führungsverhalten.

    BildErstes kostenloses Führungsdiagnostik-Tool mit Wertschöpfungs-Gap-Kalkulator

    Mechernich, April 2026. Das Beratungsunternehmen evolution consulting hat den WI Quick Check veröffentlicht – ein kostenloses Online-Instrument, das Führungskräften in mittelständischen Unternehmen erstmals ermöglicht, den betriebswirtschaftlichen Wert ihrer Führungskultur in Euro zu messen.

    Der WI Quick Check basiert auf dem proprietären WI-System (Wertschätzende Intelligenz) und umfasst 15 Fragen in 7 Führungsdimensionen. Das Ergebnis: ein WI-Index zwischen 0 und 100, eine Reifegradeinordnung sowie ein automatisch berechneter Wertschöpfungs-Gap – der Betrag, den das Unternehmen durch ungenutzte Führungspotenziale jährlich verliert.

    Konkretes Beispiel: Bei einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitenden und einem WI-Index von 70 % ergibt die konservative Kalkulation einen messbaren Wertschöpfungs-Gap von 217.888 EUR pro Jahr – aufgeschlüsselt nach Produktivitätsverlust, Fehlzeiten-Mehrkosten und Fluktuation.

    „Wertschätzung war bisher eine Haltung. Jetzt ist sie eine Kennzahl.“

    Frank Lehmann, Gründer evolution consulting

    WI- Wertschätzende Intelligenz ist das Führungssystem das Wertschöpfung durch Wertschätzung erstmals Messbar und Steuerbar macht.

    Das WI-System gründet auf vier wissenschaftlich validierten Forschungssträngen: dem Gallup Q12, Edmondsons Psychological Safety Scale, der Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan sowie dem Transformational Leadership Questionnaire nach Bass & Avolio. Die interne Konsistenz liegt in allen Kerndimensionen bei Cronbachs a > .80.

    Laut Gallup Engagement Index Deutschland 2025 arbeiten 77 % aller Beschäftigten im Dienst-nach-Vorschrift-Modus. Der volkswirtschaftliche Schaden beträgt jährlich bis zu 142 Milliarden Euro.

    Der WI Quick Check ist kostenlos, anonym und DSGVO-konform auf deutschen Servern verfügbar. Die Auswertung erfolgt sofort nach Abschluss.

    Über evolution consulting

    evolution consulting ist eine auf den deutschen Mittelstand spezialisierte Managementberatung mit Sitz in Mechernich. Leistungsschwerpunkte: WI-Programm & Führungsentwicklung, Strategie & Unternehmensberatung sowie internationale Wachstumsstrategien (Global Growth). Gründer und Geschäftsführer ist Frank Lehmann.

    Kontakt

    Frank Lehmann · evolution consulting

    Web: evolution-step.de

    WI Quick Check: evolution-step.de/check/wi_check.html

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    evolution consulting
    Herr Frank Lehmann
    Waldkapellenstr. 12
    53894 Mechernich
    Deutschland

    fon ..: 02443 9033864
    web ..: https://evolution-step.de
    email : frank.lehmann@evolution-step.de

    Was wäre, wenn Ihre größten Wachstumshebel nicht in neuen Prozessen liegen – sondern in der Art, wie Ihre Führungskräfte morgen früh das erste Gespräch führen?

    Genau diese Frage hat mich dazu gebracht, WI zu entwickeln: Wertschätzende Intelligenz.

    Die Erkenntnis nach 25 Jahren:
    Fluktuation, niedrige Produktivität, stockende KI-Adoption – das sind keine getrennten Probleme. Es sind Symptome eines einzigen Musters: Führungsverhalten, das Menschen nicht einbindet.

    WI macht diesen Zusammenhang messbar. Und veränderbar.

    Pressekontakt:

    evolution consulting
    Herr Frank Lehmann
    Waldkapellenstr. 12
    53894 Mechernich

    fon ..: 024439033864
    email : frank.lehmann@evolution-step.de


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