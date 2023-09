Evy Solutions auf dem Logistics Summit: 11. und 12. Oktober in Düsseldorf

Die Kölner Software-Schmiede zeigt ihr KI-basiertes Lösungsportfolio für die Logistikbranche

München, 28. September 2023 – Am 11. und 12. Oktober findet in Düsseldorf der diesjährige Logistics Summit statt. Selbstverständlich ist auch Evy Solutions wieder mit dabei und präsentiert ihr KI-Lösungsportfolio für die Logistikbranche. Interessierte können sich am Stand S6 in Halle 2 zur KI-basierten Software Xpact Logistics informieren und sich konkrete Anwendungsbeispiele zeigen lassen.

Mithilfe der intelligenten, KI-basierten Software Xpact Logistics lassen sich E-Mails und Dokumente vom Posteingang (bzw. Scanner) bis ins TMS-System routen. Und zwar völlig egal, um welchen Dokumententyp oder welches Format es sich dabei handelt. Möglich macht das die von Evy Solutions selbstentwickelte Künstliche Intelligenz, die über ein natürliches Sprachverständnis verfügt und statt stereotyper Textpositionen inhaltliche Zusammenhänge erkennt sowie ihre eigene Spracherkennung beständig selbstlernend optimiert.

80 Prozent Kosten- und Zeitersparnis bei der Belegverarbeitung

Damit schafft es die Lösung, dass Anwender bis zu 80 Prozent Kosten und Zeit bei der Bearbeitung von Belegen wie Transportaufträgen oder Lieferscheinen einsparen. Xpact Logistics ermöglicht beispielsweise eine vollständig automatisierte Postfachverwaltung, indem sie E-Mail-Bodys und deren Anhänge ausliest und klassifiziert. Die analysierten E-Mails werden dann in vordefinierte Postfächer einsortiert und können auf Wunsch von dort aus eine automatisierte Weiterverarbeitung auslösen.

Modular aufbaubar, flexibel einsetzbar

Je nach Anwendungsfall lässt sich die KI-Lösung aus den einzelnen Modulen flexibel aufbauen: Von der Klassifizierung, Sortierung und Ablage der Dokumente über die inhaltliche Trennung von Batch-Dokumenten, das Auslesen von Informationen bis hin zur Überprüfung der extrahierten Inhalte und ggf. Anreicherung mit fehlenden Informationen, deckt die Lösung alle Bereiche im Baukastensystem ab.

Beispiel: Transportaufträge

In diesem Fall liest die Software die dazu benötigten Informationen aus den Dokumenten heraus (Kundennummer, Gewicht, Größe etc.) und prüft sie auf Wunsch auch gleich bzgl. Richtigkeit und Vollständigkeit. Dazu gleicht Xpact Logistics die Daten mit dem System des Unternehmens ab, validiert sie und reichert sie ggf. mit Stammdaten an. Sind alle Informationen korrekt und vollständig, werden sie im bestehenden ERP/TMS-System des Unternehmens abgelegt und die zuständigen Mitarbeiter über die erfolgreiche Bearbeitung informiert bzw. der Transportauftrag ausgeführt. Sind die Informationen nicht korrekt, schickt sie die Software automatisch an den zuständigen Sachbearbeiter zur manuellen Überarbeitung.

_Pressetermine vereinbaren _

_Besuchen Sie Evy Solutions auf dem Logistics Summit, am Stand S6 in Halle 2 und lernen Sie das clevere Lösungsportfolio rund um voll automatisierte Postfachverwaltung sowie Beleg-Erfassung und Verarbeitung hands-on kennen! PR von Harsdorf vereinbart gerne Gesprächstermine mit dem Management von Evy Solutions für Sie – bitte wenden Sie sich hierfür an untenstehenden Pressekontakt._

Download Pressebilder:

* Workflowbeispiel Xpact Logistics

* Logistik-Schmuckbild

