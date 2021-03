Excellon Resources schreibt wieder schwarze Zahlen!

Nach geringfügigen Verlusten im Zuge der COVID-19 Pandemie ist Excellon Resources nun die Wende hin zur Profitabilität gelungen.

Excellon Resources (TSX EXN / NYSE EXN / FWB E4X2) hat das vierte Quartal 2020 mit einem Gewinn von 1,6 Mio. USD abgeschlossen. Im Vorjahr stand im gleichen Zeitraum noch ein geringfügiger Verlust von 0,6 Mio. USD zu Buche! Nach einem COVID-bedingt schwachen ersten Halbjahr ist Excellon damit eine deutliche Wende zur Profitabilität gelungen. Das geht aus dem soeben veröffentlichten Geschäftsbericht für das vierte Quartal und den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember 2020 hervor.

Das vierte Quartal 2020 übertrifft das Vorjahresquartal in wichtigen Kennzahlen deutlich: In Q4 2020 (im Vergleich zu Q4 2019) stieg der Umsatz um 41% auf 9,0 Mio. USD (Q4 2019 – 6,4 Mio. USD). Die Silberproduktion legte um 37% auf 355.581 oz (Q4 2019 – 259.282 oz) zu und übertraf damit sogar das dritte Quartal 2020 als das stärkste Quartal der Silberproduktion seit dem zweiten Quartal 2014! Die All-In Sustaining Cost (AISC) pro zahlbarer Silberunze sanken hingegen um 21% auf 21,19 USD (Q4 2019 – 26,76 USD) – ein extrem wichtiger Faktor.

Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr 2020 konnte Excellon den Umsatz trotz der COVID-19-bedingten Einschränkungen bei der Produktion fast konstant halten. Er lag im zurückliegenden Jahr bei 26,2 Mio. USD gegenüber 26,5 Mio. USD im Jahr 2019. Als Hauptgrund hierfür nennt Excellon signifikante Verbesserungen der Produktivität und des Kostenprofils im zweiten Halbjahr 2020 gegenüber H2 2019. Der Abbau erreichte im zweiten Halbjahr eine neue Höchstmarke von 43.332 Tonnen gegenüber 37.789 Tonnen im Vorjahreszeitraum. Die Silberäquivalent („AgEq“)-Produktion stieg in H2 um 20% auf 1.080.644 oz (H2 2019 – 896.838 AgEq oz). Die Produktionskosten pro Tonne sanken hingegen um 23 % auf 239 USD pro Tonne (H2 2019 – 311 USD pro Tonne).

Zu den besonderen Highlights im Jahr 2020 gehörte die Akquisition von Otis Gold Corp. mit zwei hochwertigen Gold-Assets in Idaho (USA) und dem Aufbau eines Teams für die nächsten Phasen der Projektentwicklung. Excellon plant in diesem Jahr erstmals Bohrungen auf dem Kilgore-Goldprojekt, das Geologen als Analogon zum berühmten Vorbild Round Mountain (Kinross) in Nevada interpretieren. Auch börsentechnisch hat sich Excellon entwickelt. Das Unternehmen ist inzwischen an der NYSE notiert.

Brendan Cahill, President und Chief Executive Officer kommentierte im Rückblick auf das Jahr 2020: „Unser größter Erfolg im Jahr 2020 war die Sicherstellung der Gesundheit unserer Mitarbeiter während der COVID-19-Pandemie. Unser Team in Mexiko hat unter schwierigen Umständen eine außergewöhnliche Arbeit geleistet und gleichzeitig den laufenden Betrieb unseres Unternehmens im Gleichgewicht gehalten. Nach dem Ende des Lock-Downs im 2. Quartal 2020 haben wir den Betrieb neu gestartet, die Produktivität verbessert und die Kosten gesenkt – obwohl die Kosten für die Aufbereitung hoch blieben und den Cashflow belasteten. Aber 2020 hat die Weichen für ein neues Jahr voller Ressourcenwachstum und Entdeckungen gestellt, da wir die Bohrprogramme auf fast allen unseren Projekten vorantreiben und beginnen werden.“

