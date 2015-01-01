Exklusiv auf Madeira: find your retreat bringt Retreat-Leader:innen auf die Erfolgsspur

Gründerin Sabine Peavy lädt von 26. November bis 3. Dezember 2026 erstmals zum Intensiv-Retreat für Positionierung, Sichtbarkeit und Buchungserfolge ein

Seit ihrem Launch 2022 steht die Online Retreat-Plattform find your retreat für die gezielte Vermarktung von deutschsprachigen Retreats weltweit und verbindet Retreat-Leader:innen erfolgreich mit ihren Wunschkund:innen. Doch in einem zunehmend anspruchsvollen Markt reicht Qualität allein oft nicht mehr aus – es braucht Klarheit, Kontinuität und eine zugespitzte Positionierung. Genau hier setzt die Visionärin hinter find your retreat, Sabine Peavy, an und bietet 2026 erstmals ein exklusives Retreat für Retreat-Leader:innen auf Madeira. Im Fokus stehen praxisnahes Wissen, strategische Ausrichtung und persönliche Begleitung durch erfahrene Expert:innen.

Strategien für ausgebuchte Retreats in einem veränderten Markt

Der Retreat-Markt befindet sich im Wandel: Steigender Wettbewerb, zurückhaltendere Buchungsentscheidungen und neue Spielregeln durch KI und veränderte Algorithmen stellen viele Anbieter:innen bei der Vermarktung vor große Herausforderungen. Trotz hoher fachlicher Qualität scheitert es häufig an einer unklaren Positionierung und mangelnder Sichtbarkeit. Unter der Leitung von Sabine Peavy erhalten die Teilnehmer:innen von 26. November bis 3. Dezember 2026 auf Madeira deshalb einen klar strukturierten Fahrplan für nachhaltige Marktpräsenz, authentisches Marketing, wirtschaftlich erfolgreiche Retreat-Konzepte und Buchungssicherheit, ohne ihr Angebot neu erfinden zu müssen.

Intensiver Praxis-Input, persönliche Begleitung und individuelle Strategien

Das Coaching richtet sich an alle, die bereits Erfahrung als Retreat-Leader:innen gesammelt haben und sich langfristig am Markt etablieren möchten. Es kombiniert fundierten Input durch Retreat-Expertin Sabine Peavy und Coachin Michaela Braam. Sechs Tage lang profitieren die Teilnehmer:innen von strategischen Arbeitseinheiten und persönlichem Feedback. „In meiner Arbeit analysieren wir individuelle Herausforderungen im Detail und entwickeln Lösungen, die wirklich passen – denn jedes System braucht seine eigene. Das gilt auch für die Retreat-Leitung selbst: Jede:r bringt eine eigene Ausrichtung und ein individuelles Marketingverständnis mit. Deshalb entstehen bei uns keine Standardkonzepte, sondern individuelle Ansätze, die zur Persönlichkeit und Positionierung passen,“ sagt Michaela Braam.

Die Inhalte auf einen Blick

* Positionierung, Contentstrategie, organisches Marketing, SEO und KI-gestützte Sichtbarkeit

* Website, Landingpage, Newsletter, Pressearbeit, Marketingplan und Umsetzung

* Rechtliche Sicherheit, Kundenbindung, Folgeangebote

* Live-Q&As, persönliches Feedback, kreative Einheiten, Workbook zur Begleitung vor Ort, digitale Nachbereitung nach sechs Wochen

* Teilnehmer:innen verlassen das Retreat mit einem bereits vor Ort individuell erarbeiteten Maßnahmen- und Strategieplan, der eine unmittelbare Umsetzung der definierten Schritte ermöglicht

Sabine Peavy, Gründerin und Visionärin find your retreat: „Ich helfe Retreat Anbieter:innen, ihre Angebote sichtbar zu machen und zuverlässig zu füllen – mit Methoden des „leisen Marketings“, die wirklich zu ihnen passen. Meine Erfahrung aus der Reisebranche, BWL und der Zusammenarbeit mit über 500 Retreat-Leader:innen in den vergangenen vier Jahren zeigt: Erfolg entsteht nicht durch Lautstärke, sondern durch Klarheit und Strategie. Wer sein Retreat mit Leichtigkeit und System füllen möchte, ganz ohne Social-Media-Druck, ist bei mir und find your retreat genau richtig.“

Preis und Inklusivleistungen

Das Retreat findet im idyllischen Ort Prazeres auf Madeira statt und beinhaltet alles, was für eine intensive und produktive Woche nötig ist: Sieben Übernachtungen inklusive Vollpension, helle und gemütliche Zimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank, Sitzgelegenheit und Klimaanlage sowie ein eigenes Bad mit Dusche, WC und Föhn. Ein großzügiger Wohn- und Essbereich, die Sonnenterrasse mit Blick aufs Meer und ein beheizbarer Außenpool sorgen für eine entspannte Atmosphäre zum Lernen und Austauschen. Nicht im Preis enthalten sind die An- und Abreise, Transfers, das Abendessen am Sonntag, optionale Ausflüge und zusätzliche Coachings vor Ort. Das Retreat ist bewusst auf eine Kleingruppe ausgerichtet. Für die Teilnahme zahlen Retreat-Leader:innen 2.799 Euro zzgl. MwSt im Doppelzimmer. Die Unterbringung im Einzelzimmer inklusive Teilnahme kostet 2.999 Euro zzgl. MwSt. Wer bis 31. Mai 2026 bucht erhält einen exklusiven Bonus von 250 Euro und die Chance auf ein kostenfreies Branding-Fotoshooting direkt vor Ort. Weitere Details finden sich unter https://retreat-marketing.de/retreat-fuer-retreat-leader/.

Über find your retreat und RETREAT MASTERY

Seit 2022 tragen sich unter www.findyourretreat.de Anbieter von Retreats, Coachings, Workshops und Seminaren in Verbindung mit einem Reiseerlebnis weltweit zur Vermarktung ihrer Angebote ein. In wenigen Schritten füllen sie ihren Eintrag mit den wichtigsten Informationen, ansprechenden Bildern sowie einem Video und weisen passende Kategorien zu.

Um das gesamte Potenzial eines strategisch aufgebauten Retreat-Businesses auszuschöpfen, nutzen Retreat-Leader:innen erfolgreich die Online-Weiterbildungsreihe RETREAT MASTERY von find your retreat. Mit einem klaren System und regelmäßig aktualisierten Inhalten u.a. zu Positionierung, KI, SEO und GEO führt der Online-Kurs in sieben Modulen zu ausgebuchten Retreats. Konkrete Anleitungen für die Praxis, entscheidende Impulse von Experten u.a. aus dem Bereich Public Relations und Recht unterstützen bei der sofortigen Umsetzung des Erlernten. Das Angebot ist ganzjährig zum Preis von 749 Euro zzgl. MwSt. buchbar. Mehr unter: https://retreat-marketing.de/retreat-mastery/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Safran & Seide public relations.texte.events.

Frau Miriam Kimmich

Ahornstraße 19

86660 Tapfheim

Deutschland

fon ..: +49 1606723291

web ..: https://www.safranundseide.de

email : miriam.kimmich@safranundseide.de

Seit ihrem Launch 2022 steht die Online Retreat-Plattform find your retreat für die gezielte Vermarktung von deutschsprachigen Retreats weltweit. Unter www.findyourretreat.de tragen sich Anbieter von Retreats, Coachings, Workshops und Seminaren in Verbindung mit einem Reiseerlebnis ein. In wenigen Schritten füllen sie ihren Eintrag mit den wichtigsten Informationen, ansprechenden Bildern sowie einem Video und weisen passende Kategorien zu.

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