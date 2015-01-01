Expeditions-Kreuzfahrt: Swan Hellenic verdoppelt Pazifik-Programm

Swan Hellenic verdoppelt das Angebot für Japan, Papua Neuguinea und die Philippinen. Das dieselelektrisch angetriebene Schiff SH Minerva legt zu zehn neuen Routen ab.

* Für die Saison 2027 baut Swan Hellenic das Angebot für Expeditions-Kreuzfahrten im Asien-Pazifik-Raum auf zehn neue Routen aus

* Einfache Kombination der Reisen zu „Grand Voyages“

Swan Hellenic verdoppelt das Angebot für Expeditions-Kreuzfahrten im Asien-Pazifik-Raum: Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr, stehen zwischen März und Oktober 2027 zehn neuen Routen mit dem modernen 5-Sterne-Schiff »SH Minerva« auf dem Fahrplan. Die Reisen führen zum Auftakt nach Neuseeland, darauf folgen Fahrten nach Vanuatu, Indonesien, Papua-Neuguinea und auf die Philippinen. Ein intensives Japan-Programm und komplett neue Routen nach Südkorea mit der Hafenstadt Busan bilden den Saisonabschluss in der Region.

Ein wesentliches Merkmal: Die einzelnen Expeditions-Kreuzfahrten sind so konzipiert, dass Gäste diese einfach zu längeren „Grand Voyages“ kombinieren können. Damit reagiert Swan Hellenic auf die Nachfrage nach deutlich längeren Reiseerlebnissen in dieser Region.

Das moderne 5-Sterne-Expeditionsschiff »SH Minerva« fährt mit einem dieselelektrischen Hybridantrieb, ist im skandinavischen Design gestaltet und bietet viel Raum für maximal 152 Gäste (bei 120 Crewmitgliedern).

* Frühbucher-Aktion „Asia Unlocked“

Flankierend zur Vorstellung des neuen Programms startet Swan Hellenic die zeitlich begrenzte Aktion „Asia Unlocked“: Für alle Neubuchungen, die bis zum 9. November 2026 abgeschlossen werden, erhalten Kunden ein kostenfreies Upgrade auf eine Balkonkabine.

* Thematische Schwerpunkte der Routen

Die zehn Routen sind jeweils eng mit wissenschaftlichen und kulturellen Schwerpunkten verknüpft. Das bordeigene Expertenteam begleitet die Expeditions-Kreuzfahrten in den folgenden drei Kernbereichen:

Anthropologie: Einbindung lokaler Traditionen und Kulturen des Südpazifiks und Ostasiens, darunter die der Polynesier, Maori, Melanesier, Indonesier, Philippiner sowie der Bevölkerungen Japans und Südkoreas.

Naturkunde: Erkundung der marinen Biodiversität, der geologischen Besonderheiten sowie der endemischen Flora und Fauna der Zielgebiete.

Historie: Aufarbeitung der historischen Ereignisse und Besichtigung bedeutender Stätten des Zweiten Weltkriegs im Asien-Pazifik-Raum.

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während die ersten beiden Neubauten »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, kommt ab 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzu. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

Fotos Swan Hellenic zum Download

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Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während die ersten beiden Neubauten »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, kommt ab 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzu. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.



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