Swan Hellenic: Als erstes Expeditions-Kreuzfahrtschiff der Welt ESG-zertifiziert

Das Expeditions-Kreuzfahrtschiff SH Minerva ist mit herausragende Leistungen in den Bereichen Umwelt und Soziales zertifiziert worden.

Swan Hellenic, Anbieter weltweiter Expeditions-Kreuzfahrten, hat erneut seine Weltklasse bewiesen. Das 5-Sterne-Expeditionsschiff »SH Minerva« hat als erstes Kreuzfahrtschiff weltweit eine DCA-ESG-Zertifizierung von Dream & Charme erhalten. Die international akkreditierte Prüfstelle bewertet damit das Engagement des Unternehmens und des Schiffs für herausragende Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Bewertungen von Dream & Charme gelten als globaler Standard für Nachhaltigkeitszertifizierungen im Gastgewerbe und der Premium-Hotellerie.

Die ESG-Zertifizierung ESG-Zertifizierung (Environmental, Social, Governance) für »SH Minerva« nach internationaler Norm wurde während einer Expeditions-Kreuzfahrt von Hiroshima nach Otaru vom 20. bis 30. Mai 2026 vorgenommen. Die Bewertungskriterien wurden unabhängig geprüft – einschließlich der Landausflüge.

Die auf der Helsinki Shipyard Oy erbaute »SH Minerva« verkörpert eine neue Generation von Expeditions-Kreuzfahrtschiffen: mit fortschrittlicher Technologie für geringen Treibstoffverbrauch, umweltfreundlichem Antriebssystem mit streng geregelter Abgasreinigung und einem dynamischen Positionierungssystem, das sensible Meeresgebiete schont. An Bord gibt es zudem ein Bordlabor für wissenschaftliche Untersuchungen, für Exkursionen stehen außerdem hochmoderne Zodiacs zur Verfügung.

„In der Welt der luxuriösen Expeditions-Kreuzfahrten erwarten anspruchsvolle Reisende eine klare Übereinstimmung zwischen den Verpflichtungen des Unternehmens und Umweltstandards, die messbar sind“, sagt Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic. „Die ESG-Zertifizierung von Dream & Charme gilt als Maßstab für Exzellenz“.

Giorgio Caire di Lauzet, CEO von Dream & Charme, fügt hinzu: „Die Verleihung dieser Zertifizierung an »SH Minerva« unterstreicht die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit bei Expeditions-Kreuzfahrten und ist nicht nur eine Anerkennung, sondern ein praktisches Instrument zur Unterstützung kontinuierlicher Verbesserungen – »SH Minerva« setzt somit einen Maßstab für die Branche.“

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

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Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

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