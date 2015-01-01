Kreuzfahrt: Viel Neues für das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands

Es ist wohltuend klein in der Masse der Ozeanriesen. MS Hamburg, das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands, mit Platz für nur 400 Gäste, wird modernisiert und startet im Winter erstmals ab Hamburg.

Viel Neues für MS »Hamburg«, das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands: Der Hamburger Veranstalter plantours investiert gemeinsam mit der Muttergesellschaft Ligabue umfangreich und zum Wohle der Gäste. Geschäftsführer Oliver Steuber: „Unsere außergewöhnlichen Routen mit sehr zentralen Liegeplätzen in den Häfen, die Atmosphäre an Bord mit nur 400 Gästen und das kulinarische Angebot sind unsere absoluten Stärken. Jetzt erhalten alle Kabinen ein neues Design, vier Mini-Suiten mit eigenem Balkon kommen ganz neu hinzu. Und auch das große offene Deck am Poolbereich wird erneuert.“

* Künftig mehr Suiten und auch mehr günstige Innenkabinen

Zusätzlich zur Umgestaltung der Kabinen setzt plantours auf zusätzliche Kabinen-Kategorien: „Durch die Umwandlung und Neu-Nutzung bisheriger Kabinen können wir künftig mehr Suiten und auch weitere günstige Innenkabinen anbieten“, ergänzt Oliver Steuber.

Ligabue hatte die MS »Hamburg« im vergangenen Jahr gekauft. „Ein sehr starkes Zeichen unseres Mutterkonzerns“, so Oliver Steuber. Bereits zuvor wurden viele Bereiche des Schiffes wie das Foyer, das Buffet-Restaurant „Palmengarten“ mit großartigem Blick auf das Meer und die große Lounge „Weinstube“ komplett neu gestaltet. Hinzu kam der aufwendige Einbau von elektrisch absenkbaren Infinty-Fenstern auf zwei Decks in 38 Kabinen und 4 Suiten

* MS »Hamburg«: Erstmals Winterprogramm mit Kreuzfahrten ab und bis Hamburg

Die jetzt geplanten Modernisierungen werden im Rahmen einer längeren Werftzeit im November und Dezember 2026 umgesetzt. Anschließend startet plantours mit der „neuen“ MS »Hamburg« erstmals zu einem Winterprogramm mit Kreuzfahrten ab und bis Hamburg – auch vor dem Hintergrund, dem sehr hohen Anteil an Stammgästen (mehr als 60 Prozent) neue Routenvarianten anzubieten.

Darunter im Januar und Februar 2027 zwei Fahrten zum Nordkap durch die winterlichen Fjorde Norwegens und der großen Chance, spektakuläre Polarlichter zu sehen. Nach einer 36-tägigen Reise zu den Kanarischen und Kapverdischen Inseln, folgt im März 2027 eine weitere Route in den Norden: Dann nimmt MS »Hamburg« Kurs auf die Ostsee: zu Polarlichtern im Bottnischen Meerbusen und Ausflügen mit Schlittenhunden. Im Winter 2027/28 steht erneut eine Weltreise auf dem Programm: mit Zielen in der Antarktis, Hawaii und der Südsee.

Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

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John Will Kommunikation

Herr John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

Deutschland

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email : mail@will-kommunikation.de

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