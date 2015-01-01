Kreuzfahrt: plantours legt 2027 mehr Grönland-Reisen auf

Mit dem kleinsten Kreuzfahrtschiff Deutschlands zur größten Insel der Welt! MS Hamburg von plantours nimmt im Jahr 2027 fünfmal Kurs auf Grönland und startet auch ab Hamburg.

Ab Hamburg zur größten Insel der Welt! Plantours, bereits mehrfach für herausragendes Routing ausgezeichnet, erweitert sein Grönland-Programm: „Die vier Reisen für 2026 sind bereits nahezu ausgebucht, darum bauen wir den Fahrplan der MS »Hamburg« für 2027 auf fünf Kreuzfahrten nach Grönland aus“, erklärt plantours-Geschäftsführer Oliver Steuber. Das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands mit Platz für maximal 400 Gäste fährt dabei hinauf in den Norden Grönlands bis nach Thule, in die nördlichste Stadt der größten Insel der Welt. Sogar eine Abfahrt ab Hamburg, mit zwei Stopps in Ost-Grönland, und eine Kreuzfahrt ab Grönland zurück in die Elbmetropole sind geplant – jeweils mit zusätzlichen Stationen auf Island.

Hinzu kommen drei 10- und 14-tägige Kreuzfahrten mit Sonderflügen ab und bis Frankfurt nach Kangerlussuaq auf Grönland. Die MS »Hamburg« verwandelt sich während der fünf Grönland-Fahrten in ein Kreuzfahrtschiff mit Expeditions-Charakter. Zodiac-Touren für die Gäste über das Eismeer sind ebenso Bestandteil der Reisen, wie das Kreuzen in der berühmten Diskobucht, vorbei an majestätischen Eisbergen.

Reisebeispiel:

Grönland mit MS »Hamburg«, 19 Tage, ab Hamburg bis Kangerlussuaq, entlang der Ostküste Grönlands, inklusive Island, 21. Juli bis 8. August 2027, inkl. Charterflug von Kangerlussuaq zurück nach Deutschland und Vollpension ab 4.999 Euro in der Außenkabine.

Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

