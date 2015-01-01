Was nützt der schönste Strand, wenn das Baden nicht möglich ist

Oft locken günstige Reiseangebote, der Grund für den niedrigen Preis wird dann erst im Urlaub klar: Denn was nützt den Kunden der schönste Strand, wenn die Meeresbrandung das Baden unmöglich macht?

Ideale Reiseplanung mit Bavaria Fernreisen: Deutschlands Marktführer für Rundreisen durch mehr als 30 Länder: Denn was nützt den Kunden der schönste Strand, wenn zum Reisetermin die Meeresbrandung das Baden unmöglich macht? Sri Lanka steht für eine faszinierende Kultur, zahlreiche UNESCO-Welterbe-Stätten, Teeplantagen, Elefanten und paradiesische Strände. Was aber, wenn die Besichtigungen der historischen Tempel oder das Badevergnügen im wahrsten Sinne ins Wasser fallen? Entscheidend bei Reisen in tropische Länder ist dabei nicht nur die Wahl der richtigen Reisezeit, sondern der passende Ort zur Jahreszeit für einen idealen Besuch. Bavaria Fernreisen hat jetzt neue Rundreisen durch Sri Lanka veröffentlicht, die den Traumurlaub mit Besichtigungen und Badevergnügen Dank Anpassungen an die lokalen klimatischen Bedingungen wirklich wahr werden lassen.

* Sri Lanka für Familien und Durchführungsgarantie ab zwei Personen

Neu im Programm ist vor diesem Hintergrund eine 15-tägige Rundreise an die Ostküste Sri Lankas zu den Königsstädten Polonnaruwa und Anuradhapura mit einem inkludierten 5-tägigen Badeaufenthalt zwischen April und Oktober 2026 in einem 5-Sterne-Hotel in Trincomalee.

An die Westküste führt eine neue, ebenfalls 15-tägige Rundreise, wobei hier die Entspannung am Strand mit einer Woche deutlich intensiver ausfällt.

* Direktflüge ab und bis Frankfurt im Reisepreis bereits enthalten

Noch in diesem Frühjahr folgen bei Bavaria Fernreisen zwei weitere Neuigkeiten für Sri Lanka: Zum einen eine auch für Familien geeignete Rundreise mit Boutique-Hotels, zum anderen eine exklusive Privatrundreise für Gruppen mit Durchführungsgarantie ab zwei Personen.

Das Hauptaugenmerk bleibt dabei nicht nur auf der Auswahl der richtigen Partner und Hotels, sondern liegt vor allem auch auf idealen Bedingungen für Besichtigungen und Badeaufenthalte.

Für alle Rundreisen nach Sri Lanka inkludiert Bavaria Fernreisen die Direktflüge ab und bis Frankfurt mit Sri Lankan Airlines. Gäste wohnen während der Rundreisen in 4-Sterne-Hotels, während der anschließenden Badeaufenthalte in 5-Sterne-Hotels – jeweils mit Halbpension.

Rundreise Ostküste Sri Lanka: 15 Tage mit Königsstädten Anuradhapura und Polonnaruwa, Besichtigung des Löwenfelsens von Sigiriya (UNESCO-Weltkulturerbe), Badeaufenthalt in 5-Sterne-Hotel, Halbpension, deutschsprachige Reiseleitung, Rail & Fly-Ticket sowie Flügen ab/bis Frankfurt, ab 2.299 Euro.

Weitere Informationen: www.bavaria-fernreisen.de

BAVARIA FERNREISEN (BAV), gegründet 1986, hat sich zu einem der führenden Reiseveranstalter für Rundreisen entwickelt. Als Marktführer für Chinareisen hat Bavaria Fernreisen diese Destination im deutschsprachigen Raum aufgebaut und zu einer festen Größe am Markt positioniert. Heute bietet das Unternehmen weltweite Rund- und Erlebnisreisen sowie Sondergruppenreisen an. Der Erfolg basiert auf hohen Qualitätsstandards bei allen Reisen und der Fachkompetenz der Mitarbeiter, die ihre Reiseziele aus eigener Anschauung und Erfahrung kennen.

