  • Kölscher Karneval auf Fluss-Kreuzfahrtschiff auch 2026

    Noch bevor der Karneval startet: Jetzt steht der Termin für die Karnevals-Kreuzfahrt auf dem Fluss im kommenden Jahr.

    BildSelbstverständlich beginnen und enden diese Fluss-Kreuzfahrten in der Karnevals-Hochburg Köln, denn er ist fester Bestandteil der rheinischen Kultur: Der Karneval. Während die diesjährige komplett ausgebuchte Karnevals-Kreuzfahrt an Bord der »Lady Diletta« startet, veröffentlicht der Hamburger Veranstalter plantours bereits den Termin für die Saison 2026: Vom 5. November bis 8. November 2026 treten an Bord des modernen Fluss-Kreuzfahrtschiffes die Stars des Kölner Karnvevals wie „Bläck Fööss“, „Paveier“ und „Filue“ sowie Comedian Bernd Stelter live und hautnah vor nur rund 170 Gästen auf.

    Die Themen-Kreuzfahrt zum Karneval mit der »Lady Diletta« im November 2026 ist ab sofort buchbar. Noch bis zum Monatsende gewährt plantours einen attraktiven Frühbucherrabatt.

    Reisebeispiel Fluss-Kreuzfahrt mit »Lady Diletta«

    „Kölscher Karneval an Bord“ mit „Bläck Fööss“, „Paveier“, „Filue“ und Bernd Stelter: An/ab Köln mit Königswinter und Koblenz, vier Tage, vom 5. bis 8. November 2026, inklusive Verpflegung und Live-Konzerten, ab 581 Euro.

    Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de

    plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

