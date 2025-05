Vier neue Fluss-Kreuzfahrten von Vietnam nach Kambodscha

Der Hamburger Veranstalter plantours legt mir vier neuen Fluss-Kreuzfahrten von Vietnam nach Kambodscha ab und inkludiert alle Landausflüge

Exotisch und luxuriös zugleich: Der Hamburger Kreuzfahrt-Veranstalter plantours legt im Herbst 2025 und Frühjahr 2026 zu vier Flussreisen auf dem Mekong ab.

Das jeweils elftägige Programm startet in Vietnams Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals Saigon) und führt an Bord des 5-Sterne-Schiffs »La Marguerite« zu schwimmenden Märkten, Tempeln, kleinen Ortschaften und über Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh zum Anschlussprogramm mit Besuch des UNESCO-Welterbes Angkor Wat.

Plantours inkludiert für diese vier Fluss-Kreuzfahrten auf dem Mekong sämtliche Landausflüge und die volle Verpflegung an Bord mit Getränken zu den Mahlzeiten. Die luxuriöse »La Marguerite« bietet Platz für 90 Gäste in Kabinen mit Balkon.

Reisetermine: 12.11. bis 22.11 und 26.11. bis 06.12.2025 sowie 04.02. bis 14.02. und 15.04. bis 25.04.2026, ab 3.299 Euro in der 2-Bett-Außenkabine Deluxe, voller Verpflegung an Bord sowie Hotelübernachtungen in Ho-Chi-Minh-Stadt und Siem Reap.

Große Städte und kleine Häfen: Das neue Programm für Fluss-Kreuzfahrten des Hamburger Veranstalters plantours besticht mit der bislang größten Bandbreite der 35-jährigen Firmengeschichte: Für die Saison 2025 stehen gleich 160 neue Routen auf den Fahrplänen, darunter zahlreiche Themen- und Eventreisen.

Hauptzielgebiete der sechs plantours-Schiffe sind neben Donau, Rhein, Mosel, Main, die Havel und Oder sowie die Kanäle und Flüsse in Holland und Belgien. Dazu kommen zwei Premieren: Eine Krimi-Kreuzfahrt zwischen Rotterdam und Bremen und zum ersten Mal eine Weihnachtsreise nach Holland und Flandern.

Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Diese weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter werden um ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas ergänzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

John Will Kommunikation

Herr John Will

Findorffstr 22-24

28215 Bremen

Deutschland

fon ..: 01725454880

web ..: https://www.will-kommunikation.de

email : mail@will-kommunikation.de

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Diese weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter werden um ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas ergänzt.

Pressekontakt:

John Will Kommunikation

John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

fon ..: 01725454880

email : mail@will-kommunikation.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Stunde der Wahrheit – Diese Aktie ist ein schlafender Riese mit Explosionspotenzial! Was Handwerker bei der Neukundenplanung unbedingt beachten sollten