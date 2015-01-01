  • Premiere: Flusskreuzfahrt kombiniert Berlin mit City-Trip Kopenhagen

    Das gab es noch nie. Eine Flusskreuzfahrt von Berlin bis Kopenhagen. Das kleine Kulturschiff VIVA RUBY macht es diesen Sommer dreimal möglich.

    BildKopenhagen zählt zu Europas Top-Reisezielen und im kommenden Sommer bringen erstmals drei Flusskreuzfahrten die Gäste ab Berlin bis in die dänische Hauptstadt: Das kleine Kulturschiff VIVA RUBY von VIVA Cruises kombiniert dafür die einwöchigen Flussreisen ab Berlin über Spree und Oder bis Stralsund mit einem dreitägigen City-Trip in einem 4-Sterne-Design-Hotel im Herzen Kopenhagens, inklusive City-Pass für freie Fahrt in Bus, Bahn und U-Bahn. „Diese neue Variante einer Kombination aus Flusskreuzfahrt und dreitägigem City Trip unterstreicht unseren Anspruch, den Gästen ein außergewöhnliches Reiseerlebnis zu bieten“, erklärt Andrea Kruse, CEO und Co-Founderin VIVA Cruises.

    Das Kulturschiff VIVA RUBY bietet in 32 Außenkabinen und 8 Suiten Platz für nur 80 Passagiere und ist das kleinste Schiff in der Flotte von VIVA Cruises, Europas modernstem Veranstalter für Flusskreuzfahrten. An Bord der VIVA RUBY genießen die Gäste ein sehr hochwertiges All-Inclusive-Angebot mit mehrgängigen Gourmet-Menüs, erlesenen Weinen und Spirituosen. Jede Kabine ist mit einer Kaffeemaschine und täglich aufgefüllter Minibar ausgestattet.

    Reisebeispiel: Nord Kurs Kopenhagen, 4. Juli bis 13. Juli 2026, von Berlin über Stralsund nach Kopenhagen, inklusive VIVA All-Inclusive, ab 2.695 Euro.

    Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50

    VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

    Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Mai 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. www.viva-cruises.com

