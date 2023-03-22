Explorationserfolg: Australische Gesellschaft erbohrt äußerst hohe Kupfergehalte in Kanada

Kupferexplorer American West Metals setzt zu Beginn der neuen Handelswoche die Kurserholung fort. Auslöser sind exzellente Bohrergebnisse.

American West Metals (ASX: AW1) wartet zu Wochenbeginn mit neuen, mehr als überzeugenden Bohrergebnissen vom Kupferprojekt Storm auf Somerset Island (Nunavut, Kanada) auf! Die jüngsten Diamantbohrungen am Cyclone-Vorkommen lieferten erneut mächtige, hochgradige und überwiegend oberflächennahe Kupfer-Abschnitte – teils außerhalb der aktuellen Grubendesigns!

Parallel bestätigen frische RC-Bohrergebnisse aus den Zonen Cyclone, Chinook, Thunder, Cirrus (sowie Corona) die Kontinuität der Mineralisierung und deuten auf Potenzial auf weiteres Ressourcenwachstum hin. Auf dieser Basis arbeitet American West Metals nun an einer aktualisierten JORC-konformen Mineralressourcenschätzung (MRE) und treibt die Vorarbeiten für eine Pre-Feasibility-Studie (PFS, Vormachbarkeitsstudie) voran.

Jetzt mehr erfahren:

Explorationserfolg: Äußerst hohe Kupfergehalte in Kanada erbohrt

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

WEBB – „Nights in White Satin“ Schulbau 2025: Deutschland baut Quadratmeter – aber nicht Zukunft