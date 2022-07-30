WEBB – „Nights in White Satin“

A Moody Blues-Tribute in Metal

Wenn sich Musiker der härteren Gangart wie das Trio der alternative-Metal-Band WEBB aus Südwestenglad vor ihren Vorbildern verneigen, dann machen sie keine halben Sachen: Schnell wird dann aus einem orchestralen Meisterwerk der 60er Jahre wie „Nights in White Satin“ von The Moody Blues eine sehr emotionale – aber eben auch laute – Hommage die aufhören lässt.

Die eindrucksvolle Bearbeitung des legendären Symphonic-Rock-Songs über das Winnender Label 7hard hat bereits im Vorfeld für Begeisterung in der britischen Rockszene gesorgt:

„Das Cover von WEBBs ,Nights in White Satin‘ ist phänomenal. Es ist genauso großartig wie Disturbed’s Cover von ,Sound of Silence‘.“

Craig, Scotland Rocks Radio

„WEBB gelingt das Kunststück, einem der bekanntesten Songs der Rockgeschichte neues Leben einzuhauchen. Das Arrangement ist phänomenal und emotional tiefgehend.“

Rock Today UK

Anlass dieses Releases ist der Tod des Moody-Blues-Bassisten und Sängers John Lodge, der am 10. Oktober 2025 im Alter von 82 Jahren plötzlich und unerwartet verstarb.

Mit ihrer Version des Welthits zollen Ryan Webb (Gesang, Gitarre), Luca Massidda (Bass) und Nigel Powell (Schlagzeug) einem der prägendsten Musiker der Rockgeschichte Tribut – und schaffen zugleich eine kraftvolle Neuinterpretation, die diesen Klassiker mit modernem Metal verbindet.

Sänger und Gitarrist Ryan Webb meint dazu: „The Moody Blues prägte Generationen von Rockmusikern. Dieser Song inspirierte mich dazu einer werden zu wollen. Unsere Version ist ein Dankeschön und ein Abschied von John Lodge“. Das britische Progressive- und Alternative-Metal-Trio besteht aus Ryan Webb, Luca Massidda und Nigel Powell. Ursprünglich begann Ryan Webb seine musikalische Laufbahn als Solokünstler, bevor er 2021 mit einer stilistischen Neuorientierung von Classic Rock zu Alternative Metal den Grundstein für WEBB legte. Die Band veröffentlichte im selben Jahr ihre erste EP „Disenchanted“, gefolgt vom gefeierten Debütalbum „Deadly Sins & Virtues“ (2023), das von Dave Collins (Metallica, Soundgarden) gemastert wurde und mit „Nights in White Satin“ nun erstes internationales Release über 7hard darstellt. Für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ausdrucksstarken Songs wurden WEBB mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Radio Wigwam Award als Bester Hard Rock/Metal Act 2022. 2025 überzeugte die Band als Headliner in der Bar Loose in Helsinki und spielte auf renommierten Festivals wie dem Wildfire Festival (Schottland) und dem Burning Pants Festival (Deutschland).

Am 27. November 2025 erscheint dann endlich das langerwartete zweite Studioalbum „Mind Games“ beim Winnender Kultlabel 7hard. „Mind Games“ verbindet alles was die Fans an WEBB lieben: Eindringliche Melodien mit modernen Metal-Strukturen – ein Album, das introspektiv, düster und doch hoffnungsvoll klingt. Sicher hätte John Lodges selbst auch diesem Album feierlich seinen Segen gegeben.

