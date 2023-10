Extrinsische Motivation in der Arbeitswelt: Wie äußere Anreize unser Arbeitsverhalten beeinflussen

In der modernen Arbeitswelt, in der die Produktivität und das Engagement der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, hat die Motivation einen hohen Stellenwert.

Während viel über die Vorteile der intrinsischen Motivation gesprochen wird, spielt die extrinsische Motivation eine ebenso wichtige Rolle in vielen Unternehmen.

Aber was genau bedeutet das?

Und wie kann sie effektiv genutzt werden?

?Extrinsische Motivation – Eine Definition

Die extrinsische Motivation bezieht sich auf Verhaltensanreize, die von außen kommen, wie Gehalt, Boni, Anerkennung oder Beförderungen. Kurz gesagt, es geht um Belohnungen, die Menschen dazu bringen, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

?Extrinsische Motivation am Arbeitsplatz: Vor- und Nachteile

Vorteile:

Ziele erreichen: Äußere Anreize können Mitarbeitern helfen, kurzfristige und spezifische Ziele zu erreichen.

Leistungsanreize: Leistungsbezogene Boni oder Provisionen können die Produktivität steigern.

Anfängliche Motivation: Bei neuen Mitarbeitern kann eine attraktive Vergütung oder andere äußere Anreize das Engagement erhöhen.

Nachteile:

Abhängigkeit: Mitarbeiter könnten sich zu sehr auf die Belohnung konzentrieren und weniger Wert auf die eigentliche Arbeit oder den Prozess legen.

Vergleich und Neid: Wenn Belohnungen als unfair wahrgenommen werden, kann dies zu Unzufriedenheit und Konflikten unter den Mitarbeitern führen.

Verlust der intrinsischen Motivation: Zu starker Fokus auf äußere Anreize kann dazu führen, dass die intrinsische Motivation, also das innere Verlangen, eine Arbeit gut zu machen, verloren geht.

?Tipps für den effektiven Einsatz von extrinsischer Motivation:

Gerechtigkeit ist der Schlüssel: Stellen Sie sicher, dass Belohnungen und Anreize für alle Mitarbeiter fair und transparent sind.

Kombinieren Sie mit intrinsischer Motivation: Während Sie äußere Anreize bieten, ist es wichtig, auch die intrinsische Motivation zu fördern, beispielsweise durch Weiterbildung oder Möglichkeiten zur Selbstentwicklung.

Flexibilität: Nicht jeder Mitarbeiter wird durch dieselben Anreize motiviert. Ein flexibles Belohnungssystem kann helfen, die individuellen Bedürfnisse und Motivationen der Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Feedback geben: Neben monetären Anreizen ist auch regelmäßiges Feedback wichtig. Ein einfaches Dankeschön oder eine Anerkennung können ebenso motivierend sein.

?Fazit:

Extrinsische Motivation ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitswelt. Wenn sie richtig eingesetzt wird, kann sie die Produktivität und das Engagement der Mitarbeiter erheblich steigern. Es ist jedoch wichtig, sie mit Bedacht zu nutzen und stets eine Balance zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation zu suchen, um eine nachhaltige, motivierte und zufriedene Belegschaft zu gewährleisten.

