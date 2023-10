Vorteile von Online-Pressetexten für Unternehmen

Pressearbeit ist ein wichtiger Teil der Unternehmenskommunikation. PR kann Marken, Produkte oder Dienstleistungen einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen.

Freising, 1. Oktober 2023 – Gut gemachte Pressearbeit schafft Vertrauen und wird von der Zielgruppe oft nicht als Werbung wahrgenommen. So erreichen Sie mehr Menschen und steigern die Glaubwürdigkeit Ihres Unternehmens. Unabhängig von der Größe oder Branche Ihres Unternehmens können Sie von einer gezielten Pressearbeit nur profitieren.

„Seit über 16 Jahren mache ich Pressearbeit für Unternehmen aller Art. Meine Online-Pressetexte haben mehrere Auszeichnungen erhalten“, sagt Ursula Martens, Inhaberin von WORTKIND. „Gern berate ich Sie und betreue ich Ihre Pressearbeit umfassend und nehme Ihnen so viel Arbeit ab wie möglich.“

Einen kostenlosen und unverbindlichen Telefontermin können Sie hier vereinbaren: https://www.terminland.de/wortkind.

Vorteile von Online-Pressemitteilungen

Mehr Kontrolle und Flexibilität: Online-Pressetexte haben den Vorteil, dass Sie die volle Kontrolle über Zeitpunkt und Ort der Veröffentlichung haben. Sie sind nicht an Redaktionsschlüsse oder Veröffentlichungszyklen gebunden. Das gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Nachrichten so zu platzieren, dass sie die größte Wirkung erzielen.

Reichweite und Sichtbarkeit: Mit einer Online-Publikation erreichen Sie ein breites Publikum. Durch die Verteilung an verschiedene Presseportale erreichen Sie eine hohe Sichtbarkeit im Internet. Gut platzierte Online-Pressemitteilungen erscheinen oft auf den vorderen Plätzen in Suchmaschinen und erhöhen so Ihre Online-Präsenz.

Kosteneffizienz: Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Kosteneffizienz. Im Vergleich zu Print-Pressemitteilungen sind die Kosten für Online-Publikationen oft geringer. Damit bietet diese Form der Pressearbeit eine kostengünstige Alternative zu traditionellen Methoden, ohne an Effektivität einzubüßen.

Diese Vorteile machen Online-Pressemitteilungen zu einem attraktiven Instrument der Unternehmenskommunikation. Sie verbinden Kontrolle, Reichweite und Kosteneffizienz auf effektive Weise.

Herausforderungen und Lösungen

Zeitmangel und Themenauswahl: Viele Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere, stehen vor der Herausforderung, ausreichend Zeit für die Pressearbeit zu finden. Hinzu kommt die Schwierigkeit, geeignete Themen für Pressemitteilungen zu finden. Das kann schnell zu einer Belastung werden.

Beratungs- und Dienstleistungsangebote: Spezialisierte Dienstleister bieten hier Unterstützung. Von der Themenfindung bis zur Veröffentlichung erhalten Sie kompetente Beratung. Ein umfassendes Servicepaket kann sogar den Versand Ihrer Pressetexte beinhalten. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass Ihre Botschaften ankommen.

So können Sie die Herausforderungen der Online-Pressearbeit meistern und alle Vorteile für Ihr Unternehmen nutzen. Ein professioneller Service hilft Ihnen, die richtigen Themen zu finden, Ihre Texte zu optimieren und eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.

Erfahrungsberichte von zufriedenen Kunden

Schnelle Umsetzung: Kunden schätzen die schnelle Bearbeitung ihrer Anfragen. In nur zwei Tagen von der ersten Kontaktaufnahme bis zur fertigen Pressemitteilung – so schnell kann professionelle Pressearbeit sein.

Verständliche und wirksame Texte: Der Ansatz, auch komplizierte Sachverhalte einfach und verständlich darzustellen, hat viele Fans. Kunden loben die hohe Fachkompetenz und das Einfühlungsvermögen der Texterin Ursula Martens, die genau weiß, wie man eine Botschaft wirkungsvoll transportiert.

Mit guter Pressearbeit zum Erfolg

Die Erfolge sprechen für sich: Viele Unternehmen berichten von neuen Vertriebspartnern und einem gestiegenen Bekanntheitsgrad. Ein anschauliches Beispiel ist die Selfie-Box, die durch effektive Pressearbeit ein großes stationäres Vertriebsnetz aufbauen konnte.

Erfahrungsberichte bestätigen: Mit professioneller Unterstützung bei der Pressearbeit erreichen Sie Ihre Ziele schneller und effektiver.

Leistungspaket für Ihre Pressearbeit

Das PR-Service-Paket ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Sie erhalten einen Text für eine Online-Pressemitteilung. Dazu gibt es Beratung bei der Themenwahl und ein Lektorat zur Qualitätssicherung. Der Text wird an über 100 Presse- und Themenportale versendet. Mindestens 30 Veröffentlichungen sind so garantiert.

Wie es den Prozess erleichtert

Dieses Paket nimmt Ihnen eine Menge Arbeit ab. Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während Ursula Martens die Pressearbeit für Sie übernimmt. Durch die breite Streuung erreichen Sie eine hohe Reichweite und Sichtbarkeit. So stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft die gewünschte Zielgruppe erreicht.

Online-PR: Zusammenfassung

Online-Pressemitteilungen bieten Unternehmen eine Reihe von Vorteilen. Sie ermöglichen mehr Kontrolle, Flexibilität und eine große Reichweite. Zudem sind sie oft kostengünstiger als traditionelle Werbeformen. Mit dem richtigen Servicepaket wird Pressearbeit nicht nur effizient, sondern auch effektiv.

Nutzen Sie die Chance, Ihr Unternehmen sichtbarer und bekannter zu machen. Nehmen Sie einfach Kontakt auf – per E-Mail, telefonisch oder reservieren Sie einen kostenlosen Telefontermin: https://www.terminland.de/wortkind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WORTKIND – Texte, Marketing, PR und Coaching

Frau Ursula Martens

Erdinger Straße 74a

85356 Freising

Deutschland

fon ..: 08161-862767

web ..: https://www.wortkind.de/

email : info@wortkind.de

WORTKIND bietet Texte, Marketing, PR sowie Coaching für Texter und Gründer. Sitz der Agentur ist Freising bei München. Über 1.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauten Inhaberin Ursula Martens bisher ihre Projekte an.

Erfahrung seit 2007. Alle Arten von Texten. Für alle Branchen, kleine und große Unternehmen. Gewinnerin von 4 Texter-Preisen. Empfohlen von führenden Online-Marketern.

