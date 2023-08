EXXECNEWS INSTITUTIONAL Ausgabe 07/2023: Bessere ESG-Performance durch Frauen in Führungspositionen

+++ Die neue EXXECNEWS INSTITUTIONAL ist erschienen +++

„Wenn Unternehmen Geschlechtergerechtigkeit in Vorstand und Aufsichtsrat fördern, arbeiten sie in der Regel auch nachhaltiger“, sagt Silke Stremlau, Vorsitzende des Sustainable-Finance-Beirates der Bundesregierung. Eine von vielen Stimmen in der aktuellen Ausgabe 07/2023 von EXXECNEWS INSTITUTIONAL (https://exxecnews.org), der Hamburger Fachzeitung für institutionelles Asset Management. Co-Herausgeberin Hanna M. Hornberg präsentiert bemerkenswerte Frauen von hoher Impact-Kompetenz.



Hamburg, 17. August 2023 – Die Welt nicht nur zu schützen, sondern sie auch ein Stück besser zu gestalten – die Ansätze dazu werden anspruchsvoller, spezieller und vielfältiger. Nicht zuletzt, weil immer mehr Frauen sich diesem wichtigen Thema widmen und mit viel Energie und Kreativität ihren Beitrag leisten. Das ist die zentrale Botschaft der aktuellen Ausgabe 07/2023 von EXXECNEWS INSTITUTIONAL.

„In Zeiten unsicherer Zukunft brauchen wir Dialog, Kooperation, Vielfalt und den Mut, neue Wege zu gehen“, schreibt Stremlau. Was von Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag, mit ihrer Forderung nach mehr Frauen in Führungspositionen in der Finanzindustrie unterstrichen wird.

Antje Bieber, Head SDG Office des Investmenthauses Feri, beschreibt die besondere Wichtigkeit des Themas Biodiversität und die damit verbundenen notwendigen Investitionen in die Zukunft. Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin bei Invest in Visions, schildert die Entwicklungen in der Microfinanz und zieht ein Fazit ihrer Investorenreise nach Zentralasien und China.

Katja Müller, Chief Customer Officer bei Universal Investment, berichtet über eine aktuelle Analyse ihres Hauses zu Spezialfonds: Balance in volatilen Zeiten. Tanja Volksheimer, Fondsmanagerin eines der ersten deutschen Immobilien-Impact-Fonds, zeigt auf, wie das Angebot an erschwinglichem Wohnraum erhöht werden kann.

Die aktuelle Ausgabe 07/2023 EXXECNEWS INSTITUTIONAL steht zum kostenlosen Download online zur Verfügung.

