Rock Tech verstärkt das Management-Team – Führungspositionen neu geschaffen

Vancouver, BC, Kanada – 26. Mai 2021 – Rock Tech Lithium Inc. (das „Unternehmen“ oder „Rock Tech“) (TSX-V: RCK; FWB: RJIB; WKN: A1XF0V) hat wichtige Positionen für die Umsetzung seiner europäischen und internationalen Konverterstrategie besetzt. Unter anderem wurde Don Stevens zum Chief Technology Officer berufen, und Stephan Egle wird die Position des Chief Operating Officer übernehmen. Der Chairman von Rock Tech, Dirk Harbecke, wurde zudem zum Chief Executive Officer ernannt.

– CTO: Don Stevens ist ein chemischer Verfahrenstechniker mit einer fast 30-jährigen Karriere in einer Vielzahl von Industriesektoren, einschließlich Führungspositionen als Vice President Processing bei Tata Steel Minerals Canada und General Manager Operations bei Vale Base Metals. Stevens verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Prozess- und Projektentwicklung in der Rohstoffmetallurgie und besitzt Fachkenntnisse in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Verfahrenstechnik, Projektmanagement und Betriebsführung. Stevens wird bei Rock Tech die Optimierung der Wertschöpfungskette und die nachhaltige Entwicklung durch geeignete Technologieimplementierung verantworten.

– COO: Stephan Egle kam als Berater zu Rock Tech und wird ab 1. Juli die Rolle des Chief Operating Officer übernehmen. Egle wird die Umsetzung und die Verhandlungen mit den Vertragspartnern für Rock Techs geplanten Lithiumhydroxid-Konverter in Europa steuern und verantworten. Eine Machbarkeitsstudie ist aktuell in Arbeit. Rock Tech beabsichtigt, in den kommenden Wochen mit dem Front End Engineering and Design („FEED“) und der Bestellung von Komponenten zu beginnen. Egle verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung im Management von industriellen Großanlagen in den Bereichen Öl & Gas (Raffinerie), Petrochemie (Düngemittel) und Energie (Gas- und Dampfturbinenkraftwerke). Egle war zuvor in Managementpositionen bei Unternehmen wie Siemens, Toyo Engineering (Mitsui Group), MAN AG/Ferrostaal und Japanese Gas Corporation/JGC (Japan) tätig.

– CEO: Dirk Harbecke wird von Simon Bodensteiner die Position des Chief Executive Officer übernehmen. Simon Bodensteiner hat aus gesundheitlichen Gründen die Position übergeben. Bodensteiner bleibt im Board of Directors und wird nach seiner Genesung eine andere Rolle im Unternehmen übernehmen.

– Technik: Olaf Schulze wurde zum Head of Engineering ernannt. Schulze verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der operativen und technischen Leitung von Großanlagen mit den Schwerpunkten Abwicklung, Implementierung, Budgetierung und Einhaltung von Zeitplänen. Er hatte Managementpositionen bei Mitsubishi, Hitachi, RWE und Babcock Borsig inne.

Darüber hinaus hat Rock Tech Lithium Positionen in den Bereichen Genehmigungsverfahren, Konvertermanagement, Beschaffung und Marketing besetzt und einen Stabschef eingestellt. Vor kurzem gab Rock Tech die Ernennung von Robert MacDonald zum General Manager für sein Lithiumprojekt Georgia Lake in Ontario, Kanada, bekannt. Weitere Positionen in den Bereichen Projektmanagement, Vertrags- und kaufmännisches Management werden in Kürze besetzt.

Dirk Harbecke, Chairman und Chief Executive Officer von Rock Tech: „Wir machen rasche Fortschritte bei dem Engineering, der Umsetzung, dem optimalen Anlagendesign und der Standortauswahl für unseren geplanten Lithiumhydroxid-Konverter in Europa. Die Gewinnung von außergewöhnlichen Talenten ist ein Beweis sowohl für unsere Vision für das Unternehmen als auch für die starke und wachsende Dynamik auf dem Lithiummarkt. Ich möchte Simon Bodensteiner besonders für seine Arbeit und die Erfolge danken, die er in den vergangenen 18 Monaten für Rock Tech erzielt hat, und ich wünsche ihm eine baldige Genesung.“

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es 730.000 Aktienoptionen an Berater des Unternehmens gewährt hat. Die Aktienoptionen haben einen Ausübungspreis von $4,06 und ein Verfallsdatum von Mai 25, 2023.

Im Namen des Board of Directors,

Dirk Harbecke

Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brad Barnett

Finanzvorstand

Rock Tech Lithium Inc.

777 Hornby Straße, Suite 600

Vancouver, B.C., V6Z 1S4

Telefon: (778) 358-5200

Faksimile: (604) 670-0033

E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.com

TSX Venture Exchange

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Aussagen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als „zukunftsgerichtete Aussagen“ zu verstehen und werden hiermit als solche gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere solche, die sich auf die zukünftigen Operationen und Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rock Tech Lithium Inc.

Brad Barnett

900 – 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : bbarnett@rocktechlithium.com

Pressekontakt:

Rock Tech Lithium Inc.

Brad Barnett

900 – 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver, BC

email : bbarnett@rocktechlithium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Voyager Digital meldet für das 3. Quartal einen Rekordumsatz von 60 Mio. USD, eine operative Marge von 50 % und einen Betriebsgewinn von 30 Mio. USD