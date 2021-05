EXZESSION – GLÜCK IST EINE ENTSCHEIDUNG – Inspirierender Ratgeber

Die Leser lernen in Wolf Laskos „EXZESSION – GLÜCK IST EINE ENTSCHEIDUNG“, worauf es wirklich ankommt, wenn man wahrhaft frei und glücklich sein möchte.

Viele Menschen würden sicherlich eine Menge, wenn nicht sogar alles, bezahlen, um frei zu sein. Frei sein heißt in dem Kontext dieses neuen Buches, in den Wertewelten zu leben, welche die Leser selbst bestimmen und erschaffen haben, damit sie das Lebensglück in der Welt erfahren, das sie möchten. Um das zu erreichen, gilt es, Werte, die sie begrenzen, zu entwerten und experimentierend neue, erfüllende Werte zu erschaffen. Exzession steht hier für das „Überschreiten“, eingrenzen der Wertewelten, die ihre Persönlichkeit, die Summe aller Werte einengen. Es gilt, Grenzen zu sprengen. Die Essenz von Exzession: Werte, die nicht hilfreich sind, müssen eliminiert werden. Gute, vorhandene Werte müssen verstärken und neue Werte erschaffen werden.

Wer nach wahrem Glück sucht, dem kann die Lektüre des Buches „EXZESSION – GLÜCK IST EINE ENTSCHEIDUNG“ von Wolf Lasko auf der Suche ein wenig helfen. Der Autor ist Geschäftsführer und Gründer der Winner/s Edge Resulting-Gesellschaft für Strategie, Vertrieb und Innovation mbH. Des Weiteren ist er Geschäftsführer und Gründer des Startups digital sales Resulting GmbH (Einsatz von selbstlernenden Algorithmen im Vertrieb). Seine Leidenschaft ist „Think Result“, das Kreieren von konkreten, messbaren Resultaten für Unternehmen. Wer noch mehr von ihm lernen möchte, der kann via tredition auch sein anderes Buch „Lebe neugierig – Lebe erfüllt“ beziehen.

„EXZESSION – GLÜCK IST EINE ENTSCHEIDUNG“ von Wolf Lasko ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16174-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

