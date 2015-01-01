FAB Forever Active Boost(TM): Beliebter Energydrink jetzt mit überarbeiteter Rezeptur und neuer Dosengröße

Kombination aus B-Vitaminen, Taurin, Guarana-Samenextrakt und natürlichem Koffein sorgt für natürlichen Energieschub und unterstützt Konzentration – ideal für einen Tag voller Power.

Mehr Energie für einen aktiven Alltag: Mit dem Relaunch von FAB Forever Active Boost(TM) präsentiert Forever Living Products seinen beliebten Energydrink in einer neuen Dosengröße und mit einer überarbeiteten Rezeptur. Die Kombination aus B-Vitaminen, Taurin, Guarana-Samenextrakt und natürlichem Koffein sorgt für einen natürlichen Energieschub und unterstützt Konzentration sowie Wachheit – ideal für alle, die ihren Tag mit voller Power gestalten möchten.

Energie für jeden Tag

Forever versteht sich als verlässlicher Begleiter im Alltag. Ob im Büro, unterwegs oder beim Sport – FAB Forever Active Boost (TM) liefert Energie dann, wenn sie gebraucht wird. Der erfrischende Beerengeschmack wurde im Zuge des Relaunchs weiter verfeinert: Cranberrysaft-Extrakt und Acerola-Fruchtpulver verleihen dem Drink eine noch fruchtigere Note und sorgen für ein angenehmes Geschmackserlebnis.

Die ausgewogene Kombination funktionaler Inhaltsstoffe unterstützt einen aktiven Lebensstil: B-Vitamine wie B2, B3, B6 und B12 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei und können helfen, Müdigkeit und Ermüdung zu verringern. Ergänzt wird die Rezeptur durch Taurin sowie Guarana-Samenextrakt, eine natürliche Quelle für Koffein, die zu erhöhter Aufmerksamkeit und Wachheit beitragen kann.

Neue Rezeptur und aktualisierte Nährwertangaben

Im Zuge des Relaunchs wurde die Rezeptur des Energydrinks gezielt weiterentwickelt. Die neue Formulierung kommt ohne künstliche Konservierungsstoffe aus und setzt künftig auf Guarana-Samenextrakt anstelle von Kaffee-Extrakt. Ziel dieser Anpassung ist es, das bewährte Energiekonzept beizubehalten und gleichzeitig die Zutatenbasis weiter zu optimieren.

Neue Dosengröße für mehr Convenience

Auch bei der Verpackung gibt es eine Veränderung: FAB Forever Active Boost(TM) ist künftig in einer 250-ml-Dose statt bisher 269 ml erhältlich. Die kompaktere Größe entspricht der gängigen Standardgröße für Energydrinks und macht den Drink besonders praktisch für unterwegs.

Mit dem Relaunch unterstreicht Forever seinen Anspruch, hochwertige Produkte zu entwickeln, die Menschen in ihrem aktiven Lebensstil unterstützen – mit ausgewählten Inhaltsstoffen, angenehmem Geschmack und praktischer Anwendung im Alltag.

FAB Forever Active Boost(TM) ist erhältlich unter www.foreverliving.com.

