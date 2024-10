Fabletics expandiert erstmals in den Einzelhandel in Österreich

Kooperation zwischen Fabletics und Gigasport

Ab Oktober 2024 werden die modischen Sportoutfits der kalifornischen Activewear-Marke Fabletics erstmalig im österreichischen Einzelhandel erlebbar sein. Dazu kooperiert Fabletics mit Gigasport, einem der führenden Sporthandelsunternehmen in Österreich und mehrfachem Gewinner der Auszeichnung als „Sporthändler des Jahres“.

„Wir freuen uns, dass wir mit Gigasport einen so starken und erfahrenen Einzelhandelspartner von unseren Produkten überzeugen konnten. Bereits seit 2014 können Sportbegeisterte aus Österreich über https://www.fabletics.de/ unsere Kollektionen bestellen. Mit der Möglichkeit die Qualität und Passform von Fabletics nun direkt in den Gigasport-Geschäften kennenzulernen, bekommen wir die Chance, weitere Kundengruppen von unseren Produkten zu überzeugen und unsere Expertise bei der Verknüpfung von Mode und Performance auszuspielen“, so Thomas Fröhlke, Vice President Commercial Europe.

Zu Beginn der Partnerschaft wird die Sportmode von Fabletics in zwei Filialen auf separaten, herausgehobenen Flächen präsentiert: Bei Gigasport Graz und Gigasport Brunn am Gebirge. Die hochwertige Innenausstattung der Filialen und die Beratungsqualität der Mitarbeiter*innen machen das Einkaufen zu einem besonderen Erlebnis und bieten damit das ideale Umfeld für Fabletics.

„Getreu unserem Motto „Wo der Sport die Nr. 1 ist“, möchten wir unseren Kund*innen stets die besten Produkte und Marken für ihren Sport in unseren Filialen anbieten. Fabletics ist durch Kampagnen mit Stars wie Kate Hudson, Khloé Kardashian und Kevin Hart weltweit, besonders im Bereich Leggings, populär geworden. Wir sind begeistert, daß wir unseren Kund*innen nun als erster Einzelhändler in Österreich die neuen Kollektionen von Fabletics anbieten können“, sagt Sabrina Von-Allmen, Einkäuferin von Gigasport Österreich.

Gemeinsame Marketingaktivitäten in den Bereichen Events, Social Media und Influencer Marketing begleiten die neue Partnerschaft zwischen Fabletics und Gigasport.

Über Fabletics:

Fabletics wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz im kalifornischen El Segundo. Das Unternehmen ist die weltweit größte digital native Activewear-Marke*. Durch die Verschmelzung von stilprägendem Design und Performance-Technologie kreiert Fabletics die weltweit modischsten und leistungsstärksten Produkte für einen aktiven Lebensstil zu einem erschwinglichen Preis. Angetrieben durch sein innovatives VIP-Mitgliedschaftsprogramm mit über 2 Millionen loyalen Mitgliedern und unterstützt durch die Analysen der FashionOS-Technologieplattform, die ein tiefes Kundenverständnis ermöglicht, hat Fabletics Activewear über das Fitnessstudio hinaus für alle Lebensbereiche entwickelt. Fabletics wird dabei von der Grundüberzeugung geleitet, dass jeder Mensch und jeder Körper es verdient, gut auszusehen und sich gut zu fühlen.

Die Kollektionen von Fabletics sind online in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Österreich, Schweden, Dänemark, Belgien und den Niederlanden erhältlich. Mehr als 100 hochmoderne Einzelhandelsgeschäfte weltweit laden dazu ein, die Marke persönlich zu erleben. In Deutschland ist Fabletics auch bei führenden Onlineshops wie OTTO, Westwing, Goertz und Van Graaf erhältlich.

Über Gigasport:

Als eines der größten Sporthandelsunternehmen in Österreich bietet Gigasport eine umfassende Sportwelt mit Top-Beratung, Top-Marken und Top-Qualität. Egal ob Running, Bike, Outdoor, Wasser- und Wintersport – Gigasport ist der verlässliche Partner für alle Sport- und Freizeitaktivitäten.

Unter der Leitung von Mag. Martin Wäg und Mag. Alexander Petrskovsky sind an insgesamt 14 Standorten österreichweit aktuell rund 600 Mitarbeiter*innen beschäftigt. 2023 wurde Gigasport vom Sport Business Magazin mit dem österreichischen Sportgütesiegel ausgezeichnet und gehört somit zu den Besten Sporthäusern der Branche.

