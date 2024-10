Fabletics startet mit neuem Shop-in-Shop-Konzept bei WÖHRL in Nürnberg

Breite Auswahl der beliebtesten Fabletics Sport-BHs, Leggings, Tops, Shorts und Accessoires verfügbar.

Die internationale Sportbekleidungsmarke Fabletics feiert den Verkaufsstart ihrer neuesten Sportkollektion im renommierten Sporthaus WÖHRL in Nürnberg. Die stylische und zugleich funktionale Kollektion vereint innovative Materialien und moderne Designs und richtet sich an modebewusste Frauen und Männer, die beim Sport Wert auf Komfort und Performance legen.

Ab sofort sind die Kollektionen von Fabletics im Rahmen des neuen Fabletics Shop-in-Shop-Konzepts in der WÖHRL Filiale in Nürnberg erhältlich. Das Sortiment auf der 30 Quadratmeter großen Fläche im 1. Untergeschoss des Modehauses umfasst eine breite Auswahl der beliebtesten Sport-BHs, Leggings, Tops, Shorts und Accessoires – alles in den charakteristischen, trendbewussten Farben und Mustern von Fabletics. Die hochwertigen Materialien bieten maximale Flexibilität und Atmungsaktivität, um sowohl beim Training als auch im Alltag zu überzeugen. Highlights aus der Fabletics Herbst- und Winterkollektion für Damen und Herren runden das neue Einkaufserlebnis bei WÖHRL in Nürnberg ab.

„Wir freuen uns sehr, die trendige Sportmode von Fabletics in unser Sortiment aufzunehmen“, sagt Cüneyt Hofbauer, stv. Geschäftsleiter der WÖHRL-Filiale. „Fabletics passt perfekt zu unserer Philosophie, hochwertige und modische Sportbekleidung anzubieten, die funktional und stylisch zugleich ist und jeden Kunden unabhängig von Konfektionsgröße und sportlichen Ambitionen respektiert. Deshalb präsentieren wir Fabletics bis Anfang November auf einer zusätzlichen Pop-up-Fläche im Untergeschoss U-eins auf weiteren 25 Quadratmetern. „

Fabletics, bekannt für seine starke Online-Präsenz und seinen innovativen Athleisure-Ansatz, hat sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Marken im Sportbekleidungssektor entwickelt. Mit dem stationären Angebot bei WÖHRL Nürnberg möchte Fabletics seine Reichweite in Deutschland ausbauen und seinen Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis bieten.

„Die Zusammenarbeit mit WÖHRL hat uns vom ersten Tag an begeistert und wir freuen uns, dass viele Modebegeisterte, die unsere Marke bereits aus dem Internet kennen, nun auch die Möglichkeit haben, die Highlights unserer Kollektion bei WÖHRL in Nürnberg zu entdecken. Die fachkundige Beratung durch das WÖHRL-Team und das unter dem Motto „From LA to Nürnberg“ gestaltete Schaufenster sowie die 27 Meter lange Videowand bieten optimale Voraussetzungen, um das perfekte Fabletics-Outfit zu finden“, erklärt Thomas Fröhlke, Vice President Commercial Europe.

Ein Eröffnungsevent sowie gemeinsame Gewinnspiele und Aktionen auf den Social Media Kanälen der Marken runden die neue Partnerschaft ab.

Weitere Informationen unter: https://www.fabletics.de/

Über Fabletics:

Fabletics wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in El Segundo, Kalifornien. Das Unternehmen ist die weltweit größte digital native Activewear Marke*. Durch die Verschmelzung von stilprägendem Design und leistungsstarker Technologie kreiert Fabletics die weltweit modischsten und leistungsstärksten Produkte für einen aktiven Lebensstil zu erschwinglichen Preisen. Angetrieben durch sein innovatives VIP-Mitgliedschaftsprogramm mit über 2 Millionen treuen Mitgliedern und unterstützt durch die Analysen der FashionOS-Technologieplattform, die ein tiefes Kundenverständnis ermöglicht, hat Fabletics Activewear über das Fitnessstudio hinaus für alle Lebensbereiche entwickelt. Fabletics wird dabei von der Grundüberzeugung geleitet, dass jeder Mensch und jeder Körper es verdient, gut auszusehen und sich gut zu fühlen.

Die Kollektionen von Fabletics sind online in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Österreich, Schweden, Dänemark, Belgien und den Niederlanden erhältlich. Weltweit laden mehr als 100 hochmoderne Stores dazu ein, die Marke persönlich zu erleben. In Deutschland ist Fabletics auch bei führenden Onlineshops wie OTTO, Westwing, Gigasport und Goertz erhältlich.

Über die Unternehmensgruppe WÖHRL:

Der Modefilialist mit Hauptsitz in Nürnberg betreibt insgesamt 29 Filialen in Ost- und Süddeutschland. Das 1933 gegründete Familienunternehmen überzeugt durch Markenkompetenz und Markenvielfalt in den Bereichen Damen-, Herren- und Kindermode sowie im Segment Young Fashion. Der Name WÖHRL steht für hochwertige Qualität, attraktive Marken und exzellenten Service.

