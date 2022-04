Facebook Fans kaufen, ist das legal? Ist es sinnvoll?

Facebook Fans kaufen? Natürlich nicht! Man hat den Eindruck, dass alle das weit von sich weisen. Schaut man genauer hin, sieht das Bild anders aus. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es sinnvoll.

Schindellegi, 04.04.2022 – Mit den richtigen Social Media Themen bei der Zielgruppe punkten

Social-Media-Kanäle, wie Facebook, Instagram und Twitter erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auf diesen Kanälen findet ein Austausch statt. Allerdings erfolgt der Austausch der Nutzer nicht mehr nur noch untereinander. Mittlerweile ist es für Unternehmen unerlässlich, in den sozialen Medien präsent zu sein.

Ohne Facebook geht es nicht

Der Facebook Auftritt eines Unternehmens trägt eindeutig zu dessen Markenbildung bei. Allerdings müssen beim Erstellen der Unternehmensseite einige Dinge beachtet werden. Die Erwartungshaltung der Facebook-Nutzer ist vorwiegend auf die Kommunikation mit dem Unternehmen ausgerichtet. Die Nutzer erwarten interessante Posts mit aktuellen Inhalten sowie Lösungen für ihre Probleme.

Sie sind auf der Suche nach Unterhaltung. Damit das Image des Unternehmens durch die Präsenz in den sozialen Medien positiv beeinflusst wird, müssen die Posts so gestaltet sein, dass sie viele Reaktionen bekommen und der Account viele Fans aufweisen. Wenn einem Unternehmen viele Menschen folgen, spricht das für dessen Qualität, und zieht weitere Follower an.

Engagement steigern

Eine Möglichkeit, die Engagement Rate auf der Facebook Unternehmensseite zu steigern, ist Facebook Fans und Facebook Likes zu kaufen. Wenn Fans und Likes direkt zu Beginn gekauft werden, schafft dies eine solide Fanbasis. Darauf kann im Laufe der Zeit aufgebaut werden. Wenn mehr Menschen dem Unternehmen folgen, suggeriert das eine höhere Beliebtheit.

Eine Facebook Seite, die bereits viele Facebook Likes hat, wird häufiger von anderen Nutzern abonniert. Außerdem sind Facebook Likes ein Statussymbol. Den Facebook Fans wird mittlerweile ein sehr hoher Stellenwert zugeschrieben. Natürlich kann das nur funktionieren, wenn es sich um echte Facebook Nutzer handelt, keine Fake Accounts und schon gar keine Bots, das geht definitiv nach hinten los.

Aufgepasst beim Kauf von Facebook Fans und Likes

Zahlreiche Unternehmen stellen sich die Frage, ob es überhaupt legal ist, Facebook Fans und Facebook Likes zu kaufen. Der Kauf von Facebook Fans und Facebook Likes verstößt nicht gegen die Richtlinien dieser Social Media Plattform. Jedoch sollte von Billigangeboten Abstand genommen werden. Wer Facebook Likes und Facebook Fans kauft, sollte darauf achten, dass der Anbieter seriös ist. Seriöse Anbieter garantieren eine Echtheit der Fans.

Das ist sehr wichtig, denn andernfalls kann das Image des Unternehmens nachhaltig geschädigt werden. Beim Kauf von Facebook Fans sollte darauf geachtet werden, dass diese keine chinesischen, koreanischen oder russischen Accounts sind, oder aus anderen Regionen der Welt kommen, die kaum oder keinen Bezug zu dem Angebot des Unternehmens haben. Weiterhin sollten nicht zu viele Fans in einem Zug gekauft werden, da der enorme Zuwachs andernfalls unseriös wirken kann. Das gleiche gilt für den Kauf von Facebook Likes.

Bei Fanslave handelt es sich um einen kompetenten Anbieter, der mit langer Erfahrung überzeugen kann. Fanslave achtet auf die Echtheit der Facebook Follower und garantiert durch seriöse Facebook Fans und Facebook Likes einen sicheren und legalen Weg garantieren, um das Engagement zu steigern. Auch die Geschwindigkeit des Zuwachses sowie die Herkunft der Fans kann angegeben werden. Es besteht sogar die Möglichkeit, die Fans nach der Zielgruppe zu selektieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

FanSlave – inzwischen weltweit als Marke etabliert – kann mit Recht als der Pionier im Social Media Marketing bezeichnet werden, seit bald einem Jahrzehnt werden unter der Marke Fanslave für alle, die Ihren Social Media Account besser vermarkten möchten eine ganze Reihe unterschiedlicher Marketing Möglichkeiten angeboten. Ende 2018 wurde beschlossen, das Europa Geschäft neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Seit 1.12. zeichnet die schweizerische Snakelink GmbH dafür verantwortlich. Der Fanslave Shop ist unter fanslave.eu erreichbar und bietet aktuell für Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Google Promotion Angebote.

