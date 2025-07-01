Fachkraft für Kanal- und Rohrreinigung (m/w/d) gesucht

Wir suchen eine Fachkraft für Kanal- und Rohrreinigung (m/w/d)! Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben, moderne Technik und sichere Perspektiven in einem starken Team. Bewerben Sie sich jetzt

Der Rohrreinigungsdienst Ihlau ist ein etabliertes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Rohrreinigung, Abwassertechnik und Kanalsanierung. Durch den Einsatz moderner Technik und ein engagiertes Team bieten wir unseren Kunden zuverlässige, effiziente und nachhaltige Lösungen für sämtliche Rohr- und Abwassersysteme. Qualität, Service und Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle.

Ihre Aufgaben

Sie erwartet ein vielseitiger und abwechslungsreicher Arbeitsalltag. Zu Ihren Aufgaben gehören die Inspektion, Reinigung und Wartung von Abwasserleitungen sowie Kanalsystemen. Darüber hinaus beseitigen Sie Verstopfungen in Rohrleitungen und Abflüssen und arbeiten mit modernen Geräten und Verfahren der Rohr- und Kanalreinigung. Kleinere Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten gehören ebenso zu Ihrem Tätigkeitsbereich wie die sorgfältige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Die enge Zusammenarbeit im Team gewährleistet eine termingerechte und professionelle Ausführung aller Aufträge.

Ihr Profil

Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice oder eine vergleichbare Qualifikation. Erste praktische Erfahrungen in der Rohr- und Kanalreinigung sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. Wichtig sind uns technisches Verständnis, handwerkliches Geschick sowie eine zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise. Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab. Ein freundliches und serviceorientiertes Auftreten gegenüber Kunden setzen wir voraus.

Das bieten wir Ihnen

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Sie arbeiten in einem kollegialen Umfeld mit moderner Ausstattung und gut ausgerüsteten Einsatzfahrzeugen. Neben einer attraktiven Vergütung profitieren Sie von abwechslungsreichen Aufgaben, Entwicklungsmöglichkeiten und regelmäßigen Weiterbildungen.

Fachkräfte im Fokus

Der steigende Fachkräftemangel im Handwerk zeigt deutlich, wie wichtig qualifizierte Mitarbeiter sind. Auch wir spüren die wachsende Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen im Bereich Rohr- und Kanalreinigung. Deshalb investieren wir gezielt in unser Team und schaffen langfristige Perspektiven für unsere Mitarbeiter.

Jetzt Teil unseres Teams werden

Sie möchten Ihre Fähigkeiten in einem erfolgreichen Unternehmen einbringen und gemeinsam mit uns wachsen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Nutzen Sie Ihre Chance auf eine langfristige Perspektive in einer zukunftssicheren Branche.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rohrreinigungsdienst Ihlau

Herr Mike Ihlau

Zum Alten Garten 7

30952 Ronnenberg

Deutschland

fon ..: 05109 563262/0511 7604513

web ..: http://www.ihlau-rohrreinigungsdienst-ronnenberg.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Rohrreinigungsdienst Ihlau

Herr Mike Ihlau

Zum Alten Garten 7

30952 Ronnenberg

fon ..: 05109 563262/0511 7604513

web ..: http://www.ihlau-rohrreinigungsdienst-ronnenberg.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rohrreiniger (m/w/d) mit Kenntnissen im Sanitär- und Heizungsbereich gesucht – Verstärkung für unser Team Notdienst & Soforthilfe bei Rohrproblemen