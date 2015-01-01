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Rohrreiniger (m/w/d) mit Kenntnissen im Sanitär- und Heizungsbereich gesucht – Verstärkung für unser Team
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Rohrreiniger (m/w/d) mit Sanitär- und Heizungskenntnissen. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben, moderne Technik und sichere Perspektiven.
Der Rohrreinigungsdienst Ihlau steht seit vielen Jahren für Kompetenz in den Bereichen Rohrreinigung, Abwassertechnik und Kanalsanierung. Mit moderner Technik, fundiertem Fachwissen und einem motivierten Team bieten wir unseren Kunden zuverlässige und nachhaltige Lösungen rund um Rohr- und Abwassersysteme. Qualität, Service und Kundenzufriedenheit stehen dabei stets im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Ihre Aufgaben
Bei uns erwartet Sie ein abwechslungsreicher und vielseitiger Arbeitsalltag. Zu Ihren Aufgaben gehören die Reinigung von Abwasser- und Kanalsystemen sowie die fachgerechte Beseitigung von Verstopfungen in Rohrleitungen und Abflüssen. Sie arbeiten mit moderner Technik und unterstützen zudem bei Installations- und Reparaturarbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich. Auch Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zählen zu Ihrem Tätigkeitsfeld. Die enge Zusammenarbeit im Team sorgt für eine reibungslose und termingerechte Umsetzung unserer Aufträge.
Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder eine vergleichbare Qualifikation. Idealerweise bringen Sie bereits praktische Erfahrung in der Rohrreinigung oder Kanalsanierung mit. Technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und eine sorgfältige Arbeitsweise zeichnen Sie aus. Zudem arbeiten Sie eigenständig, zuverlässig und sind gleichzeitig ein echter Teamplayer mit freundlichem Auftreten gegenüber Kunden.
Das bieten wir Ihnen
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem etablierten Unternehmen mit angenehmem Arbeitsklima. Freuen Sie sich auf moderne Arbeitsmittel, gut ausgestattete Einsatzfahrzeuge und eine attraktive Vergütung. Darüber hinaus erwarten Sie abwechslungsreiche Aufgaben sowie Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung und persönlichen Entwicklung in einer zukunftssicheren Branche.
Jetzt Teil unseres Teams werden
Sie möchten Ihre Fähigkeiten in einem erfolgreichen Unternehmen einbringen und gemeinsam mit uns wachsen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Beim Rohrreinigungsdienst Ihlau erwarten Sie langfristige Perspektiven und spannende Herausforderungen. Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres Teams!
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Rohrreinigungsdienst Ihlau
Herr Mike Ihlau
Zum Alten Garten 7
30952 Ronnenberg
Deutschland
fon ..: 05109 563262/0511 7604513
web ..: http://www.ihlau-rohrreinigungsdienst-ronnenberg.de
email : pr@dsa-marketing.ag
Pressekontakt:
Rohrreinigungsdienst Ihlau
Herr Mike Ihlau
Zum Alten Garten 7
30952 Ronnenberg
fon ..: 05109 563262/0511 7604513
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email : pr@dsa-marketing.agDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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