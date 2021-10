Fahrspaß garantiert: Der Komeet E-Skooter ist minimalistisch und bestens ausgestattet zugleich

Luxuriös, leistungsstark und komfortabel mit austauschbarem Akku, Doppelscheibenbremsen, versteckten kabeln. Max. range 100 km, Max. speed 40 km/h (für Deutschland 20 km/h), Max. power 850W-1100W

In jeder Großstadt sieht man sie mittlerweile: E-Scooter, die kleinen motorisierten Roller. Die wendigen Fahrzeuge sind gerade im Stadtverkehr recht nützlich: Während die Kollegen sich frühmorgens mit dem Auto durch den Berufsverkehr quälen, können stolze E-Scooter-Besitzer häufig alle überholen.

Zum Glück muss man aber keine riesigen Summen ausgeben, um einen guten E-Scooter zu erwerben. So ist beispielsweise der Komeet X9, der 2021 auf den Markt kam, ein wahres Luxusmodell – und das zu einem unschlagbaren Preis – EUR 399 + KOSTENLOSER VERSAND.

Es gibt zwei Versionen des E-Scooters zur Auswahl: Komeet X9, 36V500W (max. Leistung 850W), und Komeet X9 Pro, 48V550W (max. Leistung 1100W). Jede Version des E-Scooters verfügt über mehrere Konfigurationsmöglichkeiten je nach Batteriekapazität mit einer maximalen Reichweite von 100 km.

Praktisch, wendig und zusammenklappbar: Komeet X9

Mit diesem E-Scooter der Firma X-Technology Co., Ltd, hat man hohen Fahrkomfort bei größter Sicherheit. Der schicke X9 ist wendig sowohl im Straßenverkehr als auch Offroad. Zusammengeklappt misst der Scooter 111 x 50 x 54 cm und mit Hilfe eines Faltschlosses passt er leicht in jeden Kofferraum und lässt sich auch mal unter den Arm klemmen, um damit zum Beispiel ein Stück Bus oder Bahn zu fahren.

Die Batterien kann man im Handumdrehen herausnehmen. Die Besitzer müssen den Roller nicht in der Nähe einer Steckdose parken, um ihn aufzuladen. Sie nehmen den Akku einfach mit nach Hause oder ins Büro, um ihn anzuschließen oder einen zweiten Akku einzulegen.

Lenker und Trittbrett sind breit genug, sodass der Fahrer bequem steht, aber auch eine gute Kontrolle über das Fahrzeug hat. Der Komeet X9 ist mit 10-Zoll breiten Reifen ausgestattet.

Ein großzügiger HD-LED-Bildschirm zeigt die Geschwindigkeit und die verbleibende Akkuleistung an. Damit man auf jedem Untergrund und in jeder Situation sicher unterwegs ist, hat der Komeet X9 drei Fahrmodi (Fußgänger, Standard und Sport). Er kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h (Geschwindigkeitsbegrenzung für Deutschland 20 km/h). Mit der Schutzklasse IP54 ist er auch für leichte Regenfälle, staubige und unebene Wege geeignet. So kann der Fahrer leicht kleinere Bodenwellen, Hindernisse wie Bordsteinkanten oder Pfützen überwinden.

Jetzt noch beim Crowdfunding dabei sein, damit der Komeet X9 durchstarten kann!

Da der smarte Flitzer noch ganz frisch auf dem Markt ist, haben seine Erfinder ihm eine Crowdfunding-Kampagne gegönnt. Wer dem Komeet X9 zum Marktdurchbruch verhelfen will, kann sich noch an der Kampagne beteiligen. Der luxuriöse, kraftvolle und komfortable E-Scooter hätte es auf jeden Fall verdient, denn mit seiner entnehmbaren Batterie, doppelten Scheibenbremsen, versteckten Kabeln und großen Akku-Reichweite ist er ein echter Alleskönner und den E-Scootern.

Brian Wilson, CEO von X-Technology Co., Ltd, sagte: „Wir haben dafür gesorgt, dass der Komeet X9 auf der Straße und in jedem Gelände hervorragende Kontrolle bietet. Unser bürstenloser Motor sorgt für SUV-Power in einem Elektroroller, der unbegrenzte Beweglichkeit über steiles, hügeliges, unebenes oder sandiges Gelände bietet. Wir haben hier an alles gedacht. Diese Aktion ist keine Spende und wir garantieren eine Lieferung des Komeet X9 E-Scooters beim Kauf. Bitte beachten Sie, dass der Komeet X9 E-Scooter eine ABE-Zulassung für die Fahrt auf deutschen Straßen erhalten wird.“

Komeet X9 E-Roller – mehr als 10.000 PCS/Monat:

https://youtu.be/bsygKzZaiB0

Die Auslieferungen beginnen im November und die Bestellungen beinhalten eine kostenlose Lieferung zum Preis von 399,– Euro.

Hier noch einmal alle wichtigen Merkmale des Komeet X9 auf einen Blick:

Max. Laufleistung 100 km

Max. Geschwindigkeit 40 km/h (für Deutschland 20 km/h)

Leistung 500W-550W

Max. Leistung 850W-1100W

Steigungswinkel 25-30°

Front and Rear Disk Brakes

Intelligente LED-Anzeige

Schnelles Zusammenfalten in 3 Sekunden

10-Zoll breite und große Reifen

Breiter Lenker

Breites Deck 7,2 in oder 18,3 cm

3W Highlight-Scheinwerfer und mehr.

Mit dieser Ausstattung bringt der Komeet X9 E-Scooter Sicherheit und Leistung zum günstigen Preis für viele Einsatzmöglichkeiten – Fahrspaß garantiert.

