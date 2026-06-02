  • FairEnergie entscheidet sich für TENTAC von INTENSE – Durchgängige Templates und Standardprozesse im Fokus

    Reutlinger Versorger ersetzt SAP IS-U durch cloudbasierte Plattform auf Basis von SAP S/4HANA Utilities

    BildWürzburg, 2. Juni 2026 – Durchgängige Standards, integrierte Abläufe, niedrigere Prozesskosten und vor allem mehr Kundenorientierung, das waren zentrale Ziele der Reutlinger FairEnergie GmbH für die Ablösung der bisherigen SAP-IS-U-Landschaft durch eine neue Plattformlösung. „Neben der höheren Standardisierung wollten wir ein System, das die Anforderungen eines mittelgroßen Energieversorgers möglichst verlässlich abbildet und auch unsere Sparten Wasser, Wärme sowie die Abrechnung kommunaler Schwesterunternehmen für Müll und Abwasser einschließt“, so Jens Balcerek, Geschäftsführer von FairEnergie. Dabei fiel die Wahl am Ende auf TENTAC, die SaaS-Plattform von INTENSE auf Basis von SAP S/4HANA Utilities. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren dabei nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Verfügbarkeit der entsprechenden Projektressourcen. „Vor allem die Abdeckung unserer funktionalen Anforderungen und die Möglichkeit, weitere Komponenten wie CRM-Funktionen oder Kundenportale integriert einzubinden – von Abrechnung und Marktkommunikation bis hin zu Kundenservice und Energiedatenmanagement – hat uns bei TENTAC überzeugt. Zudem bietet TENTAC eine vorkonfigurierte Lösung mit branchenspezifischen Best-Practice-Prozessen“, fasst Christian Kirste, Bereichsleiter Erzeugung, Handel und Abrechnungsservice der FairEnergie GmbH, die Gründe zusammen.

    Zugleich soll die neue Plattform kundenbezogene Prozesse zugunsten einer verbesserten Customer Journey vereinfachen und eine 360-Grad-Sicht auf Vorgänge ermöglichen. Hinzu kommt der Fachkräftemangel als strategischer Faktor. Denn Reutlingen konkurriert um SAP-Expertinnen und -Experten mit ungleich größeren IT-Abteilungen in Ballungsräumen. „Mit einer standardisierten Cloud-Plattform können wir den Bedarf an intern vorzuhaltendem Spezialwissen reduzieren und das Team von Pflegeaufgaben entlasten, die On-Premise-Systeme dauerhaft binden“, so Christian Kirste.

    Der offizielle Projektstart ist für Sommer 2026 vorgesehen. Der Go-live wird für das zweite Halbjahr 2027 angestrebt, die erste Stichtagsabrechnung ist für Frühjahr 2028 geplant. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit FairEnergie. Denn das Unternehmen gehört zu jenen mittelgroßen Versorgern, die das SAP-IS-U-Supportende nicht abwarten, sondern als Anlass zur Plattformwende nutzen. Und vor dieser Entscheidung stehen derzeit viele deutsche Stadtwerke“, so Michael Heinze, Vorstand der INTENSE AG.

    [Bildunterschrift:]

    (V.l.n.r.) Michael Zitzmann, Partner, INTENSE AG; Michael Heinze, Vorstand INTENSE AG, Jens Balcerek, Geschäftsführer FairEnergie GmbH; Christian Kirste, Bereichsleiter Erzeugung, Handel und Abrechnungsservice FairEnergie GmbH. (Foto: FairEnergie / Ralph Koch – Photos & More)

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    INTENSE AG
    Herr Matthias Stein
    Schweinfurter Straße 11
    97080 Würzburg
    Deutschland

    fon ..: +49 151 54466816
    web ..: https://www.intense.de
    email : matthias.stein@intense.de

    FairEnergie
    Die FairEnergie GmbH mit Sitz in Reutlingen ist der regionale Energieversorger der Stadtwerke Reutlingen Gruppe. Das Unternehmen versorgt die Region seit dem Jahr 2000 unter dem Namen FairEnergie mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme. Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadtwerke Reutlingen GmbH mit 75,1 Prozent, die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH hält 24,9 Prozent. FairEnergie setzt strategisch auf den Ausbau erneuerbarer Energien, den Aufbau klimafreundlicher Wärmenetze und energienahe Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Geschäftsführer ist Jens Balcerek. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 368 Millionen Euro.

    INTENSE AG
    Die 1999 gegründete INTENSE AG mit Hauptsitz in Würzburg und weiteren Standorten in Saarbrücken, Köln und Leipzig ist ein mittelständisches Software- und IT-Beratungsunternehmen für die Energiewirtschaft. Als langjähriger SAP-Partner entwickelt INTENSE Beratungs-, Software- und SaaS-Leistungen rund um SAP S/4HANA Utilities, Marktkommunikation, Smart Metering, CRM und Energiedatenmanagement. Mit der Plattform TENTAC bietet das Unternehmen eine cloudbasierte Komplettlösung auf Basis von SAP S/4HANA Utilities, die Stadtwerke und Energieversorger in den Bereichen Core, Netz und Lieferant integriert. Zu den Referenzkunden zählen unter anderem die KEW Kommunale Energie und Wasserversorgung AG Neunkirchen, die Stadtwerke Völklingen Holding GmbH, die Stadtwerke Saarlouis GmbH sowie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH.

    Pressekontakt:

    Press’n’Relations GmbH
    Uwe Taeger
    Magirus-Deutz-Straße 14
    89077 Ulm

    fon ..: +49 731 14615671
    email : ut@press-n-relations.de


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