Fall und Aufstieg des Silberpreises

Der Silberpreis wird von diversen Faktoren beeinflusst.

In den letzten 20 Jahren sah der Preis des Edelmetalls einen Tiefstand von 5,50 US-Dollar im Jahr 2004 und einen Höchststand von 48,70 US-Dollar im Jahr 2011. Vor allem in den vergangenen drei Jahren hat sich Silber preislich stark erholt. Die Faktoren, die den Silberpreis am meisten beeinflussen, haben auch damit zu tun, dass Silber Edelmetall und Industriemetall zugleich ist. Zu den Einflüssen zählen solche, die besonders das Anlegerinteresse tangieren, wie etwa Zinshöhe, US-Dollar. Dann gibt es die Faktoren wie Industrieproduktion und BIP-Wachstum. Dazu kommt die Entwicklung der Minenproduktion. So wuchs beispielsweise die Minenproduktion zwischen 1994 und 2001 stark und sorgte so in den Folgejahren für niedrige Silberpreise.

Dem einst so wichtigen Silberverbraucher Fotografie kommt heute kaum noch Bedeutung zu. Jedoch wuchs zu gleicher Zeit und vor allem heute der Bedarf der Industrie. Und auch die Nachfrage nach Barren und Münzen durch die Anlegergemeinde nahm zu. Über die Jahre gesehen hat das Recycling von Silber mal mehr mal weniger Einfluss auf die verfügbare Silbermenge. Rund 30 Jahre lang machte der Fertigungsbedarf ohne Münzen knapp 24 Milliarden Unzen aus. Davon wurde das Meiste nicht recycelt. Seit 2008 kaufen Anleger gerne Silber. Gold und Silber tendieren normalerweise in die gleiche Richtung, steigt Gold, geht auch der Silberpreis nach oben. Die höhere Volatilität besitzt allerdings Silber, wobei der Silbermarkt ein deutlich kleinerer Markt als der Goldmarkt ist. Die Aussichten für die industrielle Silbernachfrage sind gut, insbesondere im Bereich Photovoltaiktechnologie. Und steigt der Goldpreis im Lauf des Jahres, was überwiegend erwartet wird, sollte auch der Silberpreis steigen. Dies ist dann positiv für Unternehmen mit Silber wie etwa Endeavour Silver oder MAG Silver.

Endeavour Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ – besitzt sechs Projekte in Mexiko, eines in Chile und eines in Nevada. Für 2024 rechnet die Gesellschaft mit einer Produktion von 5,3 und 5,8 Millionen Unzen Silber sowie Gold.

MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – ist an der Juanicipio-Liegenschaft (44 Prozent) in Mexiko beteiligt. Diese produzierte im vierten Quartal 4,5 Millionen Unzen Silber sowie mehr als 10.000 Unzen Gold. Zudem besitzt MAG Silver zu 100 Prozent ein Silberprojekt im Abitibi-Gebiet in Kanada sowie eines in Utah.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -).

