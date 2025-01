Fallschirmspringen im Tandem über Bayern

Hoch hinaus in Bayern, Österreich und Tschechien – Fallschirmspringen mit Edi Engl und Team. Tauchen Sie ein in die Welt des Fallschirmsports mit Fallschirmspringen TandemFun.

Tandem-Fallschirmspringen in Bayern ist ein unvergessliches Abenteuer, das Adrenalin und atemberaubende Ausblicke vereint. Mit einer Sprunghöhe von 3000-4300 Metern bietet TandemFun die perfekte Gelegenheit, die Freiheit des freien Falls zu erleben und die wunderschöne Landschaft Bayerns aus der Vogelperspektive zu genießen.

Der Tag beginnt mit einer herzlichen Begrüßung durch das erfahrene Team von TandemFun, das sicherstellt, dass Sie sich wohl und gut vorbereitet fühlen. Nach einer kurzen Einweisung in die Sicherheitsvorkehrungen des Fallschirmsprungs und die Abläufe des Sprungs werden Sie mit Ihrem Tandemmaster, einem erfahrenen Fallschirmspringer, verbunden. Gemeinsam werden Sie in das Flugzeug steigen und die aufregende Reise in die Höhe über Bayern antreten.

Der Moment des Absprungs ist ein Höhepunkt, der Ihr Herz höher schlagen lässt. Wenn Sie aus dem Flugzeug springen, erleben Sie den freien Fall, der für viele ein Gefühl von Freiheit und Schwerelosigkeit bedeutet. Die ersten Sekunden sind ein unbeschreibliches Gefühl, während Sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h in die Tiefe rasen. Nach etwa 30 Sekunden öffnet sich der Fallschirm und Sie gleiten sanft durch die Luft, während Sie die spektakuläre Aussicht auf die malerische Landschaft von Bayern und die umliegenden Regionen um dem Flugplatz genießen.

Die gesamte Erfahrung wird professionell mit der Kamera festgehalten, sodass Sie die Erinnerungen an diesen besonderen Tag mit nach Hause nehmen können. TandemFun, aus dem bayerischen Amberg, legt großen Wert auf Sicherheit und Qualität, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass Sie in besten Händen sind.

Egal, ob Sie ein erfahrener Abenteurer sind oder zum ersten Mal springen, Tandem-Fallschirmspringen in Bayern mit TandemFun ist ein Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten. Es ist eine perfekte Möglichkeit, den Nervenkitzel des Fallschirmspringens zu erleben und gleichzeitig die Schönheit der bayerischen Landschaft zu bewundern. Machen Sie sich bereit für ein Abenteuer, das Sie nie vergessen werden!

TandemFun, Fallschirmsprung Anbieter in Bayern. Mit über 30 Jahren Erfahrung sind wir in Bayern, Tschechien und Österreich erfolgreich im Fallschirmsport tätig. Bereits viele tausende Menschen haben sich mit unserer Hilfe mutig aus einem Flugzeug gestürzt. Das Alter spielt bei diesem Abenteuer keine Rolle. Unser betagtester Skydiver Passagier hatte ein Alter von 85 Jahren. Man ist eben nur so alt, wie man sich fühlt! Der kleinste Tandemsprung Kunde und somit unser „Fallschirmsprung-Küken“ war gerade mal 5 Jahre alt.

