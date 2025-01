Januar 2025 Fitnessstudio Kampagne – „Jeans lügen nicht“

Der Januar ist traditionell der Monat, in dem viele Menschen ihre Neujahrsvorsätze in die Tat umsetzen möchten – und dazu gehört oft auch der Wunsch, ein paar Kilos zu verlieren.

Jeder Fitnessstudio Inhaber kann sich sicher noch daran erinnern, dass bei seinem ersten „Tag der offenen Tür“ hunderte Besucher den Weg in sein Studio fanden.

Auch die als nächstes veranstaltete „Sommer Kampagne“ war eine Attraktion mit dem Ergebnis, dass überdurchschnittlich viele Fitness Abos abgeschlossen wurden. In der heutigen Zeit ist das Gewinnen von Kunden nicht mehr ganz so einfach. Welche Gründe stecken hinter diesem scheinbaren Desinteresse? Die Aufmerksamkeit bzw. der Wahrnehmungsgrad vieler Menschen hat sich dramatisch geändert, nicht nur bezüglich der Fitness Industrie, sondern auch bei allen anderen Branchen Dienstleistern.

Aufmerksamkeit: Was steckt dahinter?

Die Anzahl der täglichen Flut von Werbung und neuen Angeboten in Form von Reizen auf das menschliche Gehirn ist in den letzten fünf Jahren um ca. 1.500 % gestiegen. Studien belegen, dass wir bis zu 6.000 Werbebotschaften pro Tag erhalten. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, die Komplexität dieser Eindrücke gleichzeitig zu verarbeiten. Einige werden bewusst aufgenommen, andere unbewusst. Ein Fitnessstudio hat ein sehr begrenztes Budget für Werbung, entsprechend ausgeklügelt muss die Strategie der Kundengewinnung sein.

Als erste Maßnahme bietet sich in diesem Zusammenhang eine differenzierte Werbekampagne bezüglich der unterschiedlichen Altersgruppen der potentiellen Kunden an. Es liegt auf der Hand, dass bspw. die Gruppe der dreißigjährigen eher auf ein dynamisch präsentiertes Werbeangebot reagiert, als fitnessinteressierte zwischen fünfzig und sechzig.

Die 25jährigen reagieren auf: Moderne und trendige Mix Konzepte mit preisbewussten Angeboten. Werbe Kanal Instagram und SMS

Die 38jährigen reagieren auf: Schnelle Trainings Ergebnisse mit begrenzter Trainings Zeit. Werbe Kanal Facebook und Printwerbung

Die 60jährigen reagieren auf: Qualität an Betreuung, vereinigt mit medizinischen Konzepten. Werbe Kanal Printwerbung und Radiowerbung.

Aufmerksamkeit: Wie kann ich größtmögliche Effekte erzielen?

Als erstes sollten Sie mit einem Slogan mit persönlichem Effekt arbeiten, wie z. B. „Jeans lügen nicht“ – Einladung zu 7 Probe Trainings-Tagen. Als äußerst gelungene Werbeträger haben sich immer wieder Postkarten im DIN A 5 Format mit Wackel- und Wechselbildern (Lenticular Effekt) erwiesen. Kaum eine andere Print-Methode kommt der Realität so nah. Mit dieser Technik begeistern Sie Kunden jeder Altersgruppe für Ihre Fitness Angebote. Bei der Kampagne „Jeans lügen nicht“ öffnet und schließt sich der Hosenbund im Wackelbild, was die „vorher-nachher“ Situation suggeriert und beim Kunden den Wunsch nach Abnehmen weckt. Beim Einsatz dieser Postkarten sollten Sie lediglich eine Postwurfsendung mit einer Adressoptimierung starten und eindeutig die Zielgruppe definieren.

„Jeans lügen nicht“ Infoabend

Diese oben dargestellte Abnehm Aktion können Sie in Form eines Infoabends präsentieren. Eine effektive Form der Werbung ist eine Veranstaltungsanzeige bei Facebook, was deren Traffic steigert bzw. die Reichweite Ihrer Seite optimiert.

Im ersten Schritt ist die Inhaltsbeschreibung für diese Veranstaltung zu gestalten, wobei man auch ein Gewinnspiel ( 7 Test Trainings-Tage für 2 Personen ) für alle Teilnehmer in den Werbeblock integrieren kann. Drei Wochen vorher sollten Sie in Facebook Werbung schalten.

Ein lustiger zwei Minuten Film unterstützt den Werbespot auf originelle Weise.

Wir haben drei Wochen vorher alle Fitness Mitglieder beim Check-in gebeten, vor Ort die Veranstaltung zu teilen und zu liken. Dadurch hat diese Aktion eine enorme Reichweite erzielt und ist weit über 600 Mal geteilt und geliked worden. Interessanterweise setzte sich ein Großteil der Teilnehmer aus Freunden und Bekannten unserer Mitglieder zusammen, was wiederum die Abschlussquote von Fitnessmitgliedschaften erhöhte.

Aufmerksamkeit steigern mit Werbung in Bäckereien

Ich persönlich habe sehr gute Erfahrung mit Fitnessstudio Werbung mittels Responsekarten an Brötchentüten (Gewinnspiel 7 Test Trainings-Tage für 2 Personen) gemacht. Werben Sie mit Postkarten an den Tüten für eine besonders starke Resonanz. Nicht zu unterschätzen: Beim lokalen Bäcker – „dem täglichen Genuss-Lieferanten“ kaufen Ihre potentiellen Kunden täglich ein. Diese Werbungform ist nicht teuer und lässt sich zwei-bis dreimal pro Jahr durchführen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Antonio Silva

Herr Antonio Antonio Silva Silva

Raderbroicherstr.7 Raderbroic

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 017272704735

web ..: https://www.antoniosilva.de/

email : antoniosilva@online.de

Antonio e Silva ist ein international anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio-Consulting sowie Marketing-Management-Konzepte für Fitnessstudios und kennt den internationalen Gesundheits-und Fitnessmarkt wie seine eigene Westentasche. Seit 38 Jahren sammelt er Erfahrungen im internationalen Freizeit- und Fitnessmarkt.

Durch zahlreiche Beiträge und seiner Tätigkeit als Referent (über 200 Fachartikel, 3 Fitness Management Bücher und

1 Multi Media Fitness Manager CD) in der Internationalen Fachpresse hat sich Antonio e Silva darüber hinaus einen Namen gemacht.

Fitnessstudios Deutschland

Pressekontakt:

Antonio Silva

Antonio Silva

Raderbroicherstr.7 Raderbroic

41564 Kaarst

fon ..: 017272704735

web ..: https://www.antoniosilva.de/

email : antoniosilva@online.de

