Nachhaltiger Genuss – Organic Garden ab Januar 2025 im Helmholtz Munich

Organic Garden freut sich, nach Übernahme der Kantine des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten & Tourismus, die Zusammenarbeit mit Helmholtz Munich bekanntzugeben.

München, 05.12.24: Organic Garden, das innovative Food-Tech-Start-up aus Ingolstadt, freut sich, nach erfolgreicher Übernahme der Kantine des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus Anfang des Jahres nun auch die Zusammenarbeit mit dem Helmholtz Munich bekanntzugeben. Ab Januar 2025 übernimmt Organic Garden die Kantine, Cafeteria und das Catering der Konferenzräume am renommierten Helmholtz Zentrum und erweitert damit sein Kerngeschäft im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung.

Nachhaltig und genussvoll – innovative Ernährung als gemeinsame Vision

Das Helmholtz Munich entwickelt bahnbrechende Lösungen für eine gesündere Gesellschaft in einer sich schnell verändernden Welt. Genau hier setzt Organic Garden an: Durch die hochwertige Menügestaltung, die auf wissenschaftlich fundierten Ernährungskonzepten basiert, zeigt das Start-up, wie Nachhaltigkeit, Nährstoffvielfalt und Genuss Hand in Hand gehen. Die Grundlage dafür bildet die Planetary Health Diet, die durch eine überwiegend pflanzliche Ernährung sowohl die Gesundheit fördert als auch die Ressourcen unseres Planeten schont. Ergänzt durch die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und regionale, biologische Zutaten, werden die Lebensmittel nach dem „From Root to Leaf“-Prinzip ganzheitlich verwertet. Das zukünftige Angebot der Kantine richtet sich an alle Geschmäcker: Von innovativen, pflanzenbasierten Gerichten bis hin zu beliebten Fleischklassikern – hier findet jeder Gast das Passende. Organic Garden legt großen Wert darauf, Qualität und Genuss für jedes Budget zugänglich zu machen.

„Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit dem Helmholtz Munich einzugehen und gemeinsam ein nachhaltiges und genussvolles Angebot für alle Mitarbeitenden zu gestalten. Organic Garden versorgt bereits täglich bis zu 7.000 Gäste in Kitas, Schulen und Kantinen – und die hohe Zufriedenheit unserer Gäste spricht für sich: Über 60 % der Speisenbewertungen liegen bei 5 Sternen. Der Start bei Helmholtz Munich erfüllt uns mit Freude, weil wir so viele Menschen wie möglich für eine Ernährung begeistern wollen, die gesund für Mensch und Planet ist“, erklärt Till Neatby, CEO von Organic Garden.

Die Entscheidung des Helmholtz Zentrums für Organic Garden zeigt, wie wichtig nachhaltige Lösungen für die Großverpflegung auch in Forschungseinrichtungen sind – insbesondere in Institutionen, die sich auf Themen wie Umwelt und Gesundheit spezialisieren. „Mit Organic Garden haben wir einen Partner gewonnen, der unsere Vision einer gesunden und nachhaltigen Zukunft teilt und mit kreativen, ressourcenschonenden Konzepten perfekt zu unserer Mission passt“, so Dr. Michael Frieser, Administrativer Geschäftsführer Helmholtz Munich.

*Bezogen auf das Feedback zur Bowl-Menülinie im StMELF für den Zeitraum des dritten Quartals 2024

Über Organic Garden

Organic Garden möchte Menschen für eine Ernährung begeistern, die richtig gut schmeckt und zugleich positiv für uns Menschen und unseren Planeten Erde ist.

Mit unseren Lösungen für die Großverpflegung versorgen wir Kund:innen in Unternehmen, Bildungs- und Pflegeeinrichtungen bereits heute mit bis zu 7.000 Gerichten täglich.

Die Grundlage dafür bildet ein Warenkorb aus hochwertigen Lebensmitteln, die vorrangig in Bio-Qualität und regional erzeugt und in unserem Speisenangebot ganzheitlich verwertet werden. Dabei geht es prinzipiell um die Disruption der Lebensmittelindustrie durch die Schaffung von farm-to-fork Wertschöpfungsketten. Basierend auf den Leitlinien unserer Ernährungsexpert:innen erstellen wir Rezepturen, die essentielle Mikro- und Makronährstoffe enthalten und somit optimal auf die Bedürfnisse der jeweiligen Lebensphase zugeschnitten sind – von Kindern und Jugendlichen im Kindergarten- und Schulalter bis zu Erwachsenen im Arbeitsalltag.

Mithilfe unserer digitalen Nutrition Management Software automatisieren wir Prozesse, ermöglichen Kosteneinsparungen und Transparenz, steuern die Kommunikation rund um Speisepläne und Ernährungswissen mit den Gästen und unterstützen unsere Kunden in der Großverpflegung, umweltbewusster zu agieren.

Mehr Informationen unter organicgarden.de

