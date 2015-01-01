  • Familien unterwegs: Kinder-Enduro zeigt, wie Tandemstangen Fahrradtouren mit Kindern erleichtern

    Neue Freiheit für Familien: Die Tandemstange macht gemeinsame Fahrradtouren mit Kindern möglich. Sicher gekoppelt, flexibel einsetzbar – so fahren Kinder selbstständig mit und Eltern entspannt weiter.

    Gemeinsame Fahrradtouren mit Kindern sind für viele Familien ein Wunsch, scheitern jedoch oft an Reichweite, Ausdauer oder Sicherheit der jüngsten Mitfahrer. Eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung schafft hier eine Tandemstange für das Kinderfahrrad: sie verbindet das Kinderrad mit dem Rad eines Erwachsenen und eröffnet Familien damit neue Möglichkeiten für entspannte, sichere Ausfahrten.

    Die Tandemstange am Fahrrad des Erwachsenen, am Sattelrohr befestigt, koppelt das Kinderfahrrad stabil an. Das Kind fährt aktiv mit, kann jedoch bei Ermüdung oder anspruchsvollen Streckenabschnitten gezogen werden. So lassen sich auch längere Touren bewältigen – ohne Frust, Zeitdruck oder Sicherheitsbedenken.

    „Viele Eltern kennen die Situation: Das Kind möchte selbst fahren, kommt aber auf längeren Strecken schnell an seine Grenzen“, erklärt ein Sprecher von Kinder-Enduro.
    „Die Tandemstange schafft hier einen fließenden Übergang zwischen Selbstständigkeit und Unterstützung – und genau das gibt Familien neue Freiheit auf dem Fahrrad.“

    Die Tandemstange eignet sich für Kinderfahrräder ab etwa dem Vorschulalter und ist für ein maximales Kindergewicht von rund 30 Kilogramm ausgelegt. Sie kann bei Bedarf schnell montiert oder demontiert werden, sodass Eltern flexibel auf Streckenverlauf und Tagesform des Kindes reagieren können.

    Ein weiterer Vorteil: Kinder behalten ihr eigenes Fahrrad, trainieren Gleichgewicht und Fahrgefühl und lernen gleichzeitig, längere Strecken sicher zu bewältigen – stets unter der Kontrolle eines Erwachsenen.

    „Im Gegensatz zu starren Anhängelösungen bleibt das Kind aktiv eingebunden“, so der Sprecher weiter. „Das fördert nicht nur die motorische Entwicklung, sondern auch das Selbstvertrauen der Kinder.“

    Ob Wochenendausflug, Radurlaub oder der Weg ins Grüne – die Tandemstange richtet sich an Familien, die gemeinsam mobil sein möchten, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Fahrspaß einzugehen. Gerade zu Beginn der Fahrradsaison 2026 wächst das Interesse an flexiblen Lösungen, die Eltern und Kinder gleichermaßen entlasten.

    Weitere Informationen zur Tandemstange, Einsatzmöglichkeiten und technischen Details finden Interessierte unter: https://www.kinder-enduro.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TOP RANKING GmbH
    Frau Loredana Deskar
    Bruck 2
    83352 Altenmarkt an der Alz
    Deutschland

    fon ..: +49-8654-45796860
    web ..: https://top-ranking.com/
    email : info@top-ranking.com

    kinder-enduro.de ist ein themenspezialisiertes Online-Portal mit redaktionellen Beiträgen rund um kindgerechtes Fahrradfahren, Familien-Mobilität und Outdoor-Lösungen für Kinder. Die Inhalte richten sich an Eltern und Familien und werden von der TOP RANKING GmbH herausgegeben.

