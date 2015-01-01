Family Time auf höchstem Niveau

Exklusive Reiseerlebnisse zwischen Istrien, Afrika und den Seychellen

Familienurlaub kann so vieles sein: laut und lebendig, ruhig und verbindend, inspirierend und erholsam zugleich. Vor allem aber sollte er eines schaffen – echten Mehrwert für Groß und Klein. Zeit, die man bewusst miteinander verbringt. Und genauso Momente, in denen jeder für sich auftanken darf. Genau das gelingt mit außergewöhnlichen Konzepten wie der privaten Villa und dem individuellen Service von Firstclass Holidays in Istrien, nachhaltigen Safari-Erlebnissen für Kinder mit Great Plains Conservation oder dem liebevoll gestalteten Kinderprogramm auf North Island auf den Seychellen. Hier entstehen nicht nur gemeinsame Erinnerungen, sondern auch Freiräume: für Kinder, die spielerisch entdecken und wachsen dürfen, und für Eltern, die zwischendurch abschalten, durchatmen und genießen können. So wird „Family Time“ nicht nur zur schönen Idee – sondern zu einer Reise, die alle bereichert.

Das private Inselparadies North Island auf den Seychellen für große und kleine Entdecker

Die private Insel zählt zu den exklusivsten Rückzugsorten der Welt. Sie ist ein außergewöhnliches Ziel für Familien, die Natur, Privatsphäre und Abenteuer miteinander verbinden möchten. Die großzügigen Villen bieten viel Raum für gemeinsame Zeit während Kinder die Insel spielerisch entdecken: Riesenschildkröten beobachten und füttern, im kristallklaren Wasser schnorcheln oder mit den Villa Hosts die einzigartige Flora und Fauna erkunden.

Das Resort legt größten Wert auf maßgeschneiderte Erlebnisse für Familien: Kein Kids Club mit steifem Programm, sondern individuelle 1:1-Betreuung mit kreativen Ausflügen, Naturprogrammen bis hin zu kindgerechten Menüs und der Adoption einer der geschlüpften Aldabra Rießenschildkröten. So wird North Island zu einem Ort, an dem Luxus und unvergessliche Familienmomente auf ganz natürliche Weise zusammenfinden.

www.north-island.com

Persönlicher Service für die ganze Familie in privater Luxusvilla – Firstclass Holidays

Für Familien mit Kindern ist die Villa Green Oasis in Istrien, Kroatien von Firstclass Holidays ein ideales Hideaway, das Natur, Privatsphäre und maßgeschneiderte Erlebnisse perfekt verbindet. Die Villa mit 4 Schlafzimmern und großzügigen Wohnbereichen für bis zu 8 Gäste liegt eingebettet in mediterrane Landschaft, umgeben von Weinbergen, Olivenhainen und duftenden Trüffelwäldern – ein sicherer und entspannter Raum auf 3500m2 Privatgrundstück, auf dem Kinder frei spielen und Eltern sich erholen können. Die großzügige Anlage mit beheizbarem Infinity-Pool, Spielplatz und großzügigen Lounging-Bereichen lädt zu gemeinsamen Abenteuern im Freien ein, sei es beim gemeinsamen Schwimmen, bei gemütlichen Picknicks oder beim Entdecken der Natur rund um das Anwesen.

Was den Aufenthalt besonders macht, sind die maßgeschneiderten Extras, die aus einem schönen Urlaub echte Familienzeit machen: Freiluft-Kinoabende unter dem Sternenhimmel sorgen für zauberhafte gemeinsame Filmmomente, während individuell arrangierte Mal-Sessions kreative Köpfe beflügeln und kleine Gäste spielerisch inspirieren. Zusätzlich kommt auf Wunsch eine professionelle Yoga-Trainerin direkt in die Villa – für Eltern wie Kinder – um Ruhe, Bewegung und Achtsamkeit in den Familienalltag zu bringen. Und für noch mehr Wohlbefinden sorgt eine Spa-Therapeutin, die vor Ort Behandlungen für Groß und Klein anbietet, damit sich alle vom Alltagsstress lösen können. Diese besonderen Services harmonieren ideal mit der traumhaften Destination Istrien: das milde Klima, die natürliche Umgebung und die kulturellen Highlights der Region machen jeden Moment – vom Morgen-Yoga bis zur abendlichen Entspannung – zu einem ganzheitlichen Familienurlaub, wie ihn Firstclass Holidays mit Leidenschaft realisiert.

www.firstclass-holidays.org

Kids on Safari – Great Plains Conservation

Für Familien, die Safari nicht nur erleben, sondern verstehen möchten, hat Great Plains Conservation das Young Explorers Programm ins Leben gerufen – ein durchdachtes, pädagogisch fundiertes Erlebnis für Kinder ab sechs Jahren, das Abenteuer mit echtem Conservation-Wissen verbindet. Entwickelt von den National Geographic Filmemachern Dereck und Beverly Joubert, verfolgt das Programm das Ziel, junge Gäste spielerisch zu zukünftigen „Conservation Ambassadors“ zu inspirieren.

Bereits bei Ankunft erhalten die Kinder ihr eigenes Young Explorers Pack mit Safari-Cap, Neck Buff, Wildtier-Stickern und einem liebevoll gestalteten Activity Book. Dieses steckt voller Rätsel, Tierfährten, Tagebuchseiten, Informationen zu Flora, Fauna und den Sternbildern der südlichen Hemisphäre – und wird während des Aufenthalts aktiv genutzt. Begleitet werden die jungen Gäste von speziell geschulten Guides, die altersgerecht Wissen vermitteln und Familien auf Pirschfahrten, beim Spurenlesen oder bei „Little Bug Safaris“ betreuen.

n Botswana auf Sitatunga Private Island stehen Wasserabenteuer wie Mokoro-Fahrten durch das Okavango-Delta im Mittelpunkt, während in Kenias Mara Toto Tree Camp kulturelle Begegnungen mit Maasai-Kriegern, Bogenschießen oder traditionelle Kochsessions mit den Camp-Köchen auf dem Programm stehen. Im Tembo Plains Camp in Simbabwe – gelegen im privaten Sapi-Reservat nahe Mana Pools – erleben Familien intensive Tierbeobachtungen in einer der wildreichsten Regionen Afrikas, dürfen Gipsgießen von Tierfährten und dürfen am Lagerfeuer traditionelle Tänze und Lieder erlernen. Ob Tierbeobachtungen im Morgengrauen, Sternenbeobachtung am klaren afrikanischen Nachthimmel oder handwerkliche Aktivitäten im Camp – das Young Explorers Programme verbindet Naturerlebnis, kulturellen Austausch und spielerisches Lernen zu einer Safari, die Generationen verbindet.

www.greatplainsconservation.com/kids-on-safari/

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Frau Helen Daffner

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