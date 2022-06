Famouz.io und lynkhero: 2 unterchiedliche Influencer Agenturen die das Internet erobern

In den letzten Jahren haben die sozialen Medien einen großen Teil der Welt beherrscht. Famouz.io konzentriert sich darauf, Social Media Influencern dabei zu helfen, ihr Publikum zu vergrößern

Famouz.io und lynkhero.com

Wie zwei verschiedene Influencer-Agenturen mit unterschiedlichen Ansätzen an den Markt gehen

Sowohl Famouz.io als auch LynkHero sind deutsche Influencer-Agenturen aus Nürnberg. Famouz.io konzentriert sich hauptsächlich darauf, Social Media Influencern dabei zu helfen, ihr Publikum zu vergrößern, indem sie eine Plattform bereitstellen, auf der sie Likes, Views, Kommentare und Follower schnell auf einer Plattform kaufen können.

Das Angebot von LynkHero richtet sich dagegen an lokale Unternehmen, die damit für sich und ihr Unternehmen werben können, um ihre Online-Präsenz in den sozialen Medien zu verbessern.

Famouz.io.

In den letzten Jahren haben die sozialen Medien einen großen Teil der Welt beherrscht. Von der Verlagerung alltäglicher Aufgaben und Aktivitäten ins Internet bis hin zum Angebot von Diensten, die den Nutzern dieser Dienste das Leben unbestreitbar viel einfacher machen.

Diese Veränderung des Lebensstils eröffnet auch größere und bessere Möglichkeiten für Unternehmen und Betriebe, neue Wege zu beschreiten. Es gibt diesen Unternehmen auch die Chance, neue Konzepte, Taktiken und Mittel zu entwickeln, um ein breiteres Publikum zu erreichen oder eine bestimmte Gruppe mit relevanten Dienstleistungen und Produkten anzusprechen.

Fomouz.io ist eine Online-Plattform, die Social Media Influencern hilft, Likes, Views und Follower zu kaufen, um ihre Authentizität und Relevanz für das Publikum, für das sie Inhalte erstellen, zu erhöhen. Immer mehr Unternehmen nutzen die sozialen Medien für ihre Werbe- und Marketingkampagnen, denn die sozialen Medien haben einen großen Einfluss auf einen großen Teil der Verbraucher.

Es gibt zahlreiche Belege für die Beliebtheit von Social Media als wirkungsvoller Marketingdienst. Agenturen wie Famouz.io bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, Follower, Views und Likes für Influencer zu gewinnen, um deren Präsenz in den sozialen Medien zu steigern. Famouz.io funktioniert für alle beliebten Social Media-Plattformen wie TikTok, Instagram und Facebook.

Die Mission von Famouz.io.io ist es, die boomende Branche der sozialen Medien zu nutzen und das Wachstum der Influencer durch den Kauf von Likes, Followern und Views auf der Plattform zu beschleunigen.

LynkHero.com

LynkHero ist eine weitere Influencer-Marketing-Agentur, bei der du auch Kommentare und Likes für Social-Media-Seiten kaufen kannst. Da die Onlinepräsenz heute eine solche Sensation ist, tun Marketingunternehmen das, was sie am besten können, indem sie über Influencer Kampagnen auf Social-Media-Seiten durchführen.

Auf LynkHero werden nur die sichersten Zahlungsmethoden verwendet, um die Sicherheit für alle Kunden zu gewährleisten. Die Informationen, die auf der Plattform geteilt werden, bleiben anonym und diskret, so dass es keine Möglichkeit gibt, herauszufinden, ob jemand jemals ihre Dienste genutzt hat. Auch Famouz.io arbeitet mit den gleichen Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die Daten seiner Kunden immer sicher sind.

Seit 2016 ist der Begriff „Influencer Marketing“ laut einer Studie des Influencer Marketing Hub um 465 % gestiegen.

Content Marketer haben sich in der Branche einen Namen gemacht: Berichten zufolge verfügen mindestens 59 % der Content Marketing Influencer über ein beträchtliches Einkommen und Budget. Heutzutage ist Influencer Marketing so sehr zum Mainstream geworden, dass es nicht verwunderlich ist, dass immer mehr berühmte Persönlichkeiten Agenturen wie Famouz.io nutzen, um ihre Online-Karriere zu fördern.

Innerhalb weniger Jahre nach seiner Gründung als unabhängiges Unternehmen hat Famouz.io.io viel Erfolg und den Ruf und die Anerkennung erlangt, die es für seine Dienstleistungen verdient.

Das Hauptziel von Famouz.io.io ist es, dafür zu sorgen, dass ein Kunde unabhängig von der Art der von ihm erstellten Inhalte eine Chance hat, im Rampenlicht zu stehen und so viele Follower und Likes zu bekommen, wie er braucht.

Seit dem Zusammenwachsen von E-Commerce und sozialen Medien boomen Influencer-Marketing-Agenturen weltweit. Zu diesem Zeitpunkt beschloss Max, der Gründer von zwei der führenden Influencer-Marketing-Agenturen, Famouz.io und LynkHero, auf den neuen Trend zu setzen.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass es eine gute Entscheidung war, denn beide Unternehmen erleben einen Wachstumsschub, vor allem bei den Kunden der Generation Z, die auf allen Social-Media-Plattformen aktiv sind.

„Der Schlüsselfaktor, der das Interesse der Marken geweckt hat, ist das Vertrauen und die Authentizität, die die Influencer mit ihrem Publikum teilen, und das hilft den Marken, sich mit einem Influencer zu verbinden, um dasselbe zu nutzen.

(Prasanth Kumar, CEO von GroupM South Asia)

Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass die Online-Bevölkerung der Generation Z ihre Einkäufe auf der Grundlage der Empfehlungen von Persönlichkeiten tätigt, denen sie folgt. Wenn man also beide Unternehmen, Famouz.io und LynkHero, nebeneinander betrachtet, ergibt das durchaus Sinn.

Die Art und Weise, wie diese Unternehmen scheinbar mit unterschiedlichen Missionen, aber in dieselbe Richtung arbeiten, ist phänomenal. Kunden können Famouz.io.io nutzen, um Follower, Likes und Kommentare auf ihren Social-Media-Seiten zu gewinnen, was ihnen Glaubwürdigkeit und Popularität bei ihren Zielgruppen verleiht.

Die Suchalgorithmen funktionieren so, dass je mehr Engagement auf einer Seite vorhanden ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Seite auf den Seiten anderer Nutzer/innen angezeigt wird. Das Portfolio des Nutzers wächst mit der neu gewonnenen Popularität, und die Basis des Nutzers vergrößert sich.

Mit einem stabilen Publikum an ihrer Seite können Unternehmen dann diese Nutzer/innen auswählen, um für ihre Produkte zu werben. LynkHero fungiert als Pufferzone, in der Unternehmen ihre Marketingstrategien planen können, und LynkHero bringt sie mit diesen berühmten Social-Media-Stars zusammen, um die Kampagne für sie durchzuführen.

In jedem Fall ist es eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Während die eine Partei die Sponsorengelder erhält, die sie braucht, um noch mehr Glaubwürdigkeit und Relevanz zu erlangen, kann die andere Partei ihre Gewinne maximieren und den Absatz ihrer Produkte und Dienstleistungen steigern.

Die Datenbank von LynkHero enthält einige der am höchsten bewerteten Influencer und Persönlichkeiten auf verschiedenen Social Media-Plattformen wie Twitter, TikTok, Facebook und Instagram. Sobald eine sinnvolle Verbindung zwischen einem Influencer und einer Marke hergestellt wurde, kommt das Unternehmen in den Genuss des Testimonials, das der Influencer mit seinen Millionen von Followern teilt, und wirbt so für seine Produkte und den Markennamen.

LynkHero und Famouz.io sind zwei der am schnellsten wachsenden Influencer-Agenturen in Deutschland. Sie helfen dabei, neue und aufstrebende Influencer zu finden, die in die Welt des Influencer Marketings einsteigen und durch das Publikum, das sie angehäuft haben, in einen Monetarisierungsrausch verfallen.

