Fantastische Reisen mit GOLF and SAIL CRUISES – auf dem Meer relaxen und die schönsten Golfplätzen spielen.

GOLFEN. SEGELN. ENTSPANNEN.

Das ganz besondere Erlebnis für Menschen, die das Außergewöhnliche suchen!

Eine Reise, um sich voll und ganz diesen Leidenschaften zu widmen.

Neun Tage dauert die „Golf and Sail- Cruise“ von Athen nach Kreta, ausgerichtet vom Unternehmen der deutschen Familie Feitsma. Eingecheckt wird in Piräus auf der modernen Segel-Kreuzfahrtyacht, gebaut 2011, mit eindrucksvoller Silhouette im stylishen Design, höchste weltweit zertifizierte Sicherheitsstandards erfüllt und individuellen Luxus und Stil bis ins kleinste Detail sowie ein Flair für Reisende bietet, die das ganz Besondere suchen.

Nach einem vorzüglichen 4-Gang-Menü und dem ersten Kennenlernen der Gäste geht es über Nacht nach Nafplio, einer wunderschönen Hafen- sowie ehemaligen Hauptstadt Griechenlands. Nach dem Besuch verlassen wir vor dem Abendessen den Hafen Richtung Monemvasia, eine kleine Insel, die wir am nächsten Tag gegen 11:00 Uhr erreichen. HHier haben wir Gelegenheit, die mittelalterliche Festung zu erkunden, uns dem Wassersport oder Relaxen auf dem Schiff hinzugeben. Der Clou dieser Reisen: An drei Tagen wird gegolft, gesegelt oder es gibt ein Programm (wer möchte) an Bord sowie exquisite Verpflegung, denn das Schiff reist in der Nacht. Ein nächstes Highlight ist Phylos. Wir golfen auf der famosen Anlage in Costa Navarino. Die Teilnehmer der Golf and Sail-Cruise überzeugen sich von der Attraktivität und dem einzigartigen Flair dieser Golfanlage, denn Sie spielen zunächst eine Runde auf dem Dunes Course, der von der deutschen Golflegende Bernhard Langer konzipiert wurde. Am nächsten Tag folgt der Bay Course. Der Kurs ist von Robert Trent Jones Jr. entworfen und liegt direkt am Meer mit atemberaubenden Blick auf die Bucht von Pylos, das Schiff oder Navarino. Verbunden mit landestypischer Kulinarik in einer typischen Taverne verleben Sie zwei unvergessliche Tage in Pylos. Nach einer gemütlichen Station auf der Insel Kythira und einem weiteren Seetag bilden zwei Tage auf Kreta den Abschluss. Dort spielen Sie im Crete Golf Club mit dem neuen ***Sterne Crete Golf Hotel einen herausfordernd-bergigen Platz mit hügeligen Faiways, der im Kontrast zu den bisher gespielten Plätzen steht.

MEHR ALS BEEINDRUCKEND!

Der Kommentar des Mitreisenden Sascha Zelenka, Herausgeber der GOLF WEEK:

„Eine derartige Reise ist etwas ganz Besonderes. Diese Reise in Griechenland im gehobenen Preissegment besticht einfach durch viele Dinge. Sie steht für Individualität pur! Das Schiff ermöglicht allen Teilnehmern, Ruhe zu genießen, gleichzeitig liest die Crew dem Gast jeden Wunsch von den Lippen ab. Segeln entlang der Küste oder im offenen Meer schwimmen. Die Crew kümmert sich um alles, man kann schnorcheln, fischen oder Wasserski fahren. Der individuelle Wunsch des Gastes steht im Vordergrund.“

„Nebst der Individualität besticht Golf and Sail Cruises durch einen wichtigen Aspekt. Die Familie Feitsma kümmert sich ganz rührend um alle Belange und Wünsche. Das Team hat alles perfekt organisiert – ankerte das Schiff, gibt es sofort den passenden Rahmen in einer echten griechischen Taverne, alles ist im Preis inkludiert, sogar das Bag steht auf dem Golfplatz bereit. Insgesamt ein absolutes Rundum-Sorglos-Paket. Der krönende Abschluss der Reise auf dem Schiff ist das Captain’s Dinner, es unterstreicht den besonderen sehr individuellen Charakter der Reise noch einmal.

Mein Resüme: Diese Reise ist ein Muss für all jene, die Individualismus pur lieben.

Wir bieten außergewöhnliche Reisen sowie einen besonderen Service, der Gästen ermöglicht, sich ganz Ihren Leidenschaften zu widmen. Ob Golf-Gepäckservice, Transfer zum Golfplatz mit Reiseleitung und Golftrainer, Einschlagen auf der Driving Range: Unsere Gäste genießen das einzigartige Gefühl, es ist für Sie gesorgt!

Die Reiseteilnehmer spielen, egal mit welchem Handycap, unvergesslich tolle Golfrunden auf den spektakulärsten Golfplätzen an den wunderschönen Küsten unserer Routen.

Mit GOLF and SAIL CRUISES genießen Gäste das begeisternd-maritime Flair einer Segelyacht der Extraklasse.

