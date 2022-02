Fashion Design Institut: Fashion Management – vielseitig und kreativ

Das Fashion Design Institut bildet Modebegeisterte auch im Bereich Fashion Marketing und Management aus

Das Düsseldorfer Fashion Design Institut ist eine Modeschule mit internationalem Renommee. Ihre Ausbildungsgänge genießen überall in der Welt einen exzellenten Ruf – kein Wunder also, dass das Fashion Design Institut sich als einzige deutsche Modeschule regelmäßig in den Rankings unter den 50 weltbesten Ausbildungsstätten für Modeberufe findet. Auch am Fashion Design Institut weiß man: ohne die unternehmerische und betriebswirtschaftliche Seite geht es auch in der schillernden und kreativen Modeindustrie nicht. Fashion Manager und Fashion Marketingleute gehören tatsächlich sogar zu den wichtigsten Persönlichkeiten in der Branche. Dabei gestaltet sich ihr Berufsalltag keineswegs trocken oder dreht sich nur um Zahlen: auch hier ist Kreativität und Spaß an der Mode ein unbedingtes Muss. Für junge Leute, die sich in diese faszinierende Richtung orientieren möchten Fashion Design Institut auch einen Ausbildungsgang Fashion Marketing/Management an.

o Fashion Marketing/Management: Berufsbild

o Fashion Marketing/Management: Karrierechancen

o Der Bildungsgang Fashion Marketing/Management am Fashion Design Institut

o Weitere Ausbildungsgänge am Fashion Design Institut

FASHION MARKETING/MANAGEMENT: BERUFSBILD

Wer sich für diesen Ausbildungsgang am Fashion Design Institut entscheidet, weiß bald, dass auch die Profis vom Fashion Marketing/Management sich unbedingt in allen Bereichen der Mode auskennen müssen, um in ihrem eigenen Bereich erfolgreich sein zu können. Das bedeutet im Einzelnen Kenntnisse über den Markenaufbau, der Markenpflege, Sponsoring, das Design der Shops, aber auch tiefergehende Kenntnisse zu den Finanzen, der Logistik und einem Wissen und Gespür zu den regionalen und globalen Modetrends. Kurz gesagt: Fashion Manager und Marketingprofis sind immer dort zu finden, wo es um das Image und den Erfolg einer Marke geht, egal, ob es sich dabei um eine Produktlinie oder ein Unternehmen handelt. Das Aufgabenfeld ist vielschichtig, komplex und bleibt immer spannend.

FASHION MARKETING/MANAGEMENT: KARRIERECHANCEN

Das Fashion Design Institut legt großen Wert darauf, die Schüler des Bildungsgangs Fashion Marketing/Management schon während der Ausbildung auf die vielfältigen Chancen vorzubereiten, die ihnen als Profi in diesem Bereich offenstehen werden:

? Arbeit bei Modelabels im Produkt- und Kollektionsmanagement

? Arbeit in Marketing- und Kommunikationsabteilungen von Mode- und Textilunternehmen

? Arbeit bei Textil- und Modeverbänden

? Arbeit Einzelhändlern und Kaufhausketten

? Trendscouting

? Der Schritt als Freiberufler in die Selbstständigkeit

DER BILDUNGSGANG FASHION MARKETING/MANAGEMENT AM FASHION DESIGN INSTITUT

Die Modewelt ist kreativ und lebendig, ständig entsteht Neues. Insbesondere der Bildungsgang Fashion Marketing/Management wird deswegen am Fashion Design Institut laufend aktualisiert und dem letzten Stand der Dinge angepasst. Dabei kooperieren die Bereiche Marketing und Management im späteren Berufsleben, weswegen die Teilnehmer des Ausbildungsgangs gleichermaßen im Fashion Marketing und im Fashion Management Kompetenzen erlernen. Bereits während der Ausbildung agieren sie als Problemlöser für Unternehmen und Marken, so dass der spätere Einstieg ins Berufsleben leichtfallen kann.

WEITERE AUSBILDUNGSGÄNGE AM FASHION DESIGN INSTITUT

Neben der Ausbildung im Bereich Fashion Marketing/Management bietet das Fashion Design Institut die Bildungsgänge International Fashion Designer und International Fashion Journalist an. Jeder Ausbildungsgang dauert drei Jahre und schließt mit dem Diplom des Fashion Design Instituts ab, das wegen des ausgezeichneten Rufs des Fashion Design Instituts in der Modewelt international anerkannt wird.

