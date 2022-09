Fasihi GmbH präsentiert Digitales Assistenzsystem auf Fachmesse MOTEK in Stuttgart

Das Ludwigshafener Software-Unternehmen Fasihi GmbH präsentiert ihr Digitales Assistenzsystem vom 4. bis zum 7. Oktober 2022 auf der Fachmesse MOTEK in Stuttgart.

Mitarbeitende des Ludwigshafener Software-Unternehmens zeigen Lösung für mittlere und große Produktionsbetriebe

Das Ludwigshafener Software-Unternehmen Fasihi GmbH wird vom 4. bis zum 7. Oktober 2022 mit einem eigenen Stand auf der Fachmesse MOTEK in Stuttgart vertreten sein. Projektmanager des Unternehmens werden den Besuchern das Digitale Assistenzsystem vorstellen, das Mitarbeitende in der Produktion bei ihren Aufgaben und Arbeiten unterstützt.

Über einen eineindeutigen QR Code – ähnlich einem digitalem Typenschild – können mit dieser Lösung aus dem Hause Fasihi alle Informationen über das Produkt und seinen Lebenszyklus zugeordnet und die standardisiert bereitgestellten Informationen sowie intelligente Handlungsempfehlungen abgerufen werden.

Als IEP-Anbieter zum cloudbasierten Informationsaustausch für die Industrie bietet Fasihi die digitale Plattform für mittlere und große produzierende Unternehmen.

Die Fachmesse MOTEK zeigt intelligente Lösungsvielfalt in den Bereichen Produktions- und Montageautomatisierung, Zuführtechnik und Materialfluss, Rationalisierung durch Handhabungstechnik und Industrial Handling.

Digitales Typenschild für Produktion und Service

Mit dem digitalen Typenschild lassen sich durch unser Digitales Assistenzsystem und der Verknüpfung relevanter Informationen mit Hilfe des QR Codes zahlreiche Vorteile nutzen.

In der Produktion:

* Standardisierung und Verkürzung des Anlernens mit Hilfe der gespeicherten Produktionsanweisungen, auch für Geringqualifizierte oder Mitarbeitende aus anderen Sprachräumen

* Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, auch für Produktionen an unterschiedlichen Standorten

* Schnelle und sichere Aktualisierung und Anpassung an technische Veränderungen, Betriebsanweisungen, Umweltvorschriften usw.



* Im technischen Service

* Schneller und sicherer Zugriff auf die richtigen und aktuellen Montageanleitungen

* Möglichkeit des Einsatzes interaktiver Bedienungshilfen

* Möglichkeit der direkten Verknüpfung mit Ersatzteilbestellungen

In weiteren Einsatzgebiete vom Einkauf über die Produktionsplanung bis hin zu Vertrieb und Logistik sind viele weitere Vorteile nutzbar.

Die Anmeldung zum Besuch des Fasihi-Standes auf der MOTEX ist ab sofort unter digitalisierung@fasihi.net oder direkt auf unserer Messeseite möglich.

Über die Fasihi GmbH

Die 1990 in Ludwigshafen/Rhein gegründete Firma Fasihi ist ein anerkannter Spezialist in der Informations- und Kommunikationstechnologie und bietet effiziente Lösungen zur Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit der webbasierten Portaltechnologie, für die das Unternehmen die Gütesiegel „Software Made in Germany“ und „Software Hosted in Germany“ erhielt, lassen sich anspruchsvolle firmenindividuelle Lösungen für Informations- und Kommunikationsanforderungen großer und mittlerer Unternehmen aller Branchen erfüllen.

Das von Fasihi entwickelte Konzept zur Sicherheit durch Verschlüsselung und Klassifizierung von Daten wurde mit dem Innovationspreis 2011 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und ist Bestandteil aller Software-Lösungen.

2014 wurde dem Unternehmen der Große Preis des Mittelstandes Rheinland-Pfalz verliehen, 2016 erhielt es die Ehrenplakette des Wettbewerbs und 2021 den Großen Preis des Mittelstandes auf Bundesebene.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter, größtenteils Internettechnologie-Spezialisten. Das starke Team mit seinen langjährigen Erfahrungen sowie die innovativen Lösungen sind die Garanten für weitere Erfolge heute und in Zukunft.

Weitere Informationen unter www.fasihi.net

