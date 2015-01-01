  • Fax online senden ohne Gerät und ohne Abo: Berliner Startup FaxMonkey vereinfacht den Faxversand

    Faxen bleibt in Deutschland aktuell. Mit FaxMonkey startet nun ein Online-Dienst, der den Faxversand browserbasiert ohne Gerät und ohne Abonnement ermöglicht.

    BildWährend E-Mail, Cloud-Speicher und Messenger-Dienste längst dominieren, bleibt eine Technologie in Deutschland weiterhin im Einsatz: das Fax.

    Behörden, Arztpraxen, Kanzleien, Versicherungen und zahlreiche Unternehmen setzen nach wie vor auf Fax als rechtsverbindlichen Übertragungsweg. Wer jedoch heute ein Fax versenden möchte, steht häufig vor praktischen Hürden: kein Faxgerät, keine Telefonleitung oder kostenpflichtige Abonnements bei Online-Diensten.

    Nach einer erfolgreichen Beta-Phase in den USA startet FaxMonkey nun offiziell auch in Deutschland und bietet eine browserbasierte Lösung für den einfachen Faxversand.

    Über die Plattform können Nutzer ein Fax direkt online senden – ohne Hardware, ohne Installation und ohne Registrierung. Dokumente werden als PDF oder Bilddatei hochgeladen, die Empfängernummer eingegeben und das Fax in wenigen Sekunden versendet. Eine Versandbestätigung erfolgt per E-Mail.

    „Ich musste selbst kurzfristig ein einzelnes Dokument faxen und habe dafür unnötig viel Zeit verloren“, sagt Henning Kruthaup, Gründer von FaxMonkey. „Dabei sollte das Versenden eines einzelnen Faxes heute genauso unkompliziert sein wie das Versenden einer E-Mail.“

    Pay-per-Use statt Abonnement

    Der Dienst richtet sich insbesondere an Gelegenheitsnutzer – etwa für Vertragskündigungen, behördliche Anträge oder medizinische Unterlagen.

    Statt monatlicher Verträge setzt FaxMonkey auf ein transparentes Pay-per-Use-Modell. Die Preise beginnen bei 1 Euro für die erste Seite und 0,25 Euro für jede weitere Seite. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

    Verfügbar in Deutschland und international

    FaxMonkey wird derzeit in 54 lokalisierten Versionen angeboten und richtet sich an Nutzer in zahlreichen Ländern. Trotz internationaler Ausrichtung erfüllt der Dienst die Anforderungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Übertragene Dokumente werden verschlüsselt versendet und nach erfolgreicher Zustellung automatisch gelöscht.

    Moderne Lösung für bestehende Infrastruktur

    Obwohl Fax häufig als veraltet wahrgenommen wird, ist es in vielen institutionellen Abläufen weiterhin fest verankert. Ziel von FaxMonkey ist es nicht, das Fax zu ersetzen, sondern den Zugang dazu zu modernisieren und unnötige Hürden zu beseitigen.

    FaxMonkey ist ab sofort online verfügbar unter:
    https://www.faxmonkey.com

    FaxMonkey ist ein browserbasierter Online-Faxdienst, der es ermöglicht, Faxe weltweit ohne Hardware und ohne Abonnement zu versenden. Der Fokus liegt auf einfacher Bedienung, transparenter Preisgestaltung und gelegentlicher Nutzung.

    FaxMonkey ist ein unabhängiges Produkt der Growthpaca GmbH, einem Berliner Venture Builder, mit Sitz in Berlin.

