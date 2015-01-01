Berliner Startup RegainLove startet Online-Hilfe bei Liebeskummer kurz vor dem Valentinstag

Digitale, wissenschaftlich fundierte Begleitung hilft Menschen dabei, Liebeskummer strukturiert zu verarbeiten – jetzt in 44 Ländern verfügbar

Während der Valentinstag meist mit Romantik und Zweisamkeit verbunden wird, ist er für Millionen Menschen eine der emotional schwierigsten Zeiten des Jahres.

Allein in den USA werden jährlich mehr als 670.000 Scheidungen registriert. In Deutschland sind es über 137.000 pro Jahr. Gleichzeitig nimmt die Nutzung digitaler Angebote für mentale Gesundheit deutlich zu: Rund jeder vierte Erwachsene in den USA und mehr als 40 Prozent der Menschen in Deutschland nutzen inzwischen Mental-Health- oder Selbsthilfe-Apps.

Das Berliner Startup RegainLove startet diese Woche, um genau hier anzusetzen – mit einer strukturierten und ethischen Alternative zur oft manipulativen „Ex-zurück“-Coaching-Industrie.

Statt unrealistischer Versprechen oder Überredungstaktiken konzentriert sich die Plattform auf emotionale Stabilisierung, Klarheit und persönliche Weiterentwicklung nach einer Trennung.

RegainLove wird als unabhängiges Projekt der Growthpaca GmbH, einem Berliner Venture Builder, betrieben und ist ab sofort in 44 Ländern weltweit verfügbar.

Ein neuer Ansatz zur Trennungsverarbeitung

Trennungen gehören zu den häufigsten – und zugleich belastendsten – Lebensereignissen. Dennoch greifen viele Betroffene auf Online-Ratschläge zurück, die Druck, emotionale Manipulation oder unrealistische Versöhnungsversprechen fördern.

RegainLove verfolgt bewusst einen anderen Ansatz.

Die Plattform stellt klar:

Es gibt keine Garantie, den oder die Ex-Partner:in zurückzugewinnen.

Stattdessen unterstützt sie Nutzerinnen und Nutzer dabei:

* schwierige Emotionen zu verarbeiten

* eigene Beziehungsmuster besser zu verstehen

* Selbstwertgefühl aufzubauen

* gesündere Entscheidungen zu treffen

* Stabilität und Kontrolle zurückzugewinnen

„Nach meiner eigenen Trennung war ich von widersprüchlichen und häufig manipulativen Ratschlägen im Internet überfordert“, sagt Gründer Henning Kruthaup. „Ich wollte etwas Strukturierteres und Ehrlicheres schaffen – ein Angebot, das Menschen respektvoll begleitet und ihnen wirklich hilft, statt falsche Hoffnung zu verkaufen.“

Strukturierte, psychologisch fundierte Online-Selbsthilfe

RegainLove orientiert sich an etablierten Konzepten der Beziehungs- und Emotionspsychologie, darunter:

* Bindungstheorie

* Emotionsregulation

* geführte Selbstreflexion

* gesunde Kommunikationsmuster

Der Einstieg erfolgt über eine kostenlose, ausführliche Analyse, gefolgt von einem geführten 30-Tage-Programm, das Schritt für Schritt durch die emotionale Verarbeitung begleitet.

Zentrale Funktionen

* Kostenlose Analyse – 35 Fragen zur Selbstreflexion (8-10 Minuten)

* 30-Tage-Programm – tägliche strukturierte Übungen und Impulse

* Verfügbar in 44 Ländern – vollständig lokalisiert für internationale Märkte

* Ehrliche Einschätzungen – klare Hinweise, wenn eine Versöhnung nicht ratsam erscheint

* Klare Abgrenzung – Empfehlung professioneller Hilfe bei Bedarf

Digitale Unterstützung im wachsenden Mental-Health-Markt

Der Start von RegainLove erfolgt zu einer Zeit, in der digitale Angebote für mentale Gesundheit weltweit stark wachsen. Branchenanalysen schätzen den globalen Markt für Mental-Health-Apps auf über 6 Milliarden US-Dollar, mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten in den kommenden Jahren.

Während immer mehr Menschen Unterstützung über ihr Smartphone suchen, positioniert sich RegainLove als spezialisierte Lösung für eine der universellsten emotionalen Herausforderungen im Leben: Liebeskummer und Trennungsschmerz.

„Der Valentinstag feiert die Liebe“, ergänzt Kruthaup. „Doch viele Menschen kämpfen im Stillen mit Verlust. Wir möchten diese Erfahrung normalisieren und praktische, strukturierte Unterstützung anbieten.“

Klare Grenzen und Transparenz

RegainLove kommuniziert eindeutig, was die Plattform leisten kann – und was nicht.

RegainLove ist:

* eine strukturierte Plattform für Online-Selbsthilfe

* ein digitales Werkzeug zur Reflexion und persönlichen Weiterentwicklung

* eine Unterstützung im Umgang mit Trennungsschmerz

RegainLove ist nicht:

* Psychotherapie oder medizinische Behandlung

* ein Ersatz für professionelle psychologische Betreuung

* eine Garantie für Versöhnung oder bestimmte Ergebnisse

„Wer unter schweren Depressionen oder akuten Krisen leidet, sollte unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen“, so Kruthaup. „Wir sind eine digitale Selbsthilfeplattform, keine Therapeutinnen oder Therapeuten. Transparenz schafft Vertrauen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Growthpaca GmbH

Herr Henning Kruthaup

Blankenburger Strasse 67

13156 Berlin

Deutschland

fon ..: 004917661675325

web ..: https://www.regainlove.com

email : support@regainlove.com

Henning Kruthaup ist Unternehmer mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Aufbau digitaler Produkte. Er absolvierte sein Studium an der Missouri State University und gründete sowie skalierte mehrere Unternehmen. RegainLove entstand aus seiner persönlichen Erfahrung mit Liebeskummer und der Suche nach vertrauenswürdiger Unterstützung. Er lebt in Berlin mit seinem Hund Alfred.

Über RegainLove

RegainLove ist eine digitale Plattform für psychologisch fundierte Online-Selbsthilfe nach Trennungen. Durch geführte Übungen, strukturierte Reflexionswerkzeuge und wissenschaftlich inspirierte Methoden unterstützt die Plattform Menschen dabei, emotionale Stabilität, Klarheit und Selbstvertrauen zurückzugewinnen.

Verfügbar in 44 Ländern unter:

www.regainlove.com

Wichtiger Hinweis: RegainLove bietet ausschließlich digitale Selbsthilfe-Inhalte und ersetzt keine Psychotherapie, Beratung oder medizinische Behandlung. Personen in psychischen Krisen sollten sich an qualifizierte Fachkräfte oder eine Notfall-Hotline wenden.

Pressekontakt:

Growthpaca GmbH

Herr Henning Kruthaup

Blankenburger Strasse 67

13156 Berlin

fon ..: 004917661675325

email : support@regainlove.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Connova Group: Expertise und Innovation für Composites ZenaTech eröffnet 23. globalen Drone-as-a-Service-Standort in Orlando, Florida, mit Schwerpunkt Regierungsbehörden