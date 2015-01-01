Ausgezeichnetes Engagement: Schwarz Corporate Solutions wird als „Gesunder Arbeitgeber“ geehrt

EUPD Research verleiht Qualitätssiegel für vorbildliches Gesundheitsmanagement an Schwarz Corporate Solutions aus Neckarsulm

Seit Jahren setzt Schwarz Corporate Solutions auf ganzheitliche Mitarbeitendengesundheit. Nun wurde dieser Einsatz durch das Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut EUPD Research mit dem Gütesiegel „Gesunder Arbeitgeber“ gewürdigt. Die Auszeichnung hebt Unternehmen hervor, die kontinuierlich Maßnahmen umsetzen, um Mitarbeitende sowohl physisch als auch psychisch zu unterstützen und ein gesundes Arbeitsumfeld zu fördern.

Als zentraler Dienstleister bündelt Schwarz Corporate Solutions administrative, personelle und operative Services für die Unternehmen der Schwarz Gruppe. Diese zählen mit rund 595.000 Beschäftigten zu den international führenden Handelsgruppen. Seinen Mitarbeitenden bietet Schwarz Corporate Solutions ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement, das von Programmen zur mentalen Gesundheit über Kurse und Vorträge zu Bewegung, Ernährung und Prävention reicht. Ziel dieses ganzheitlichen Ansatzes ist es, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden durch gezielte Präventionsmaßnahmen langfristig zu fördern und zu erhalten.

Mitarbeitende und Führungskräfte profitieren von individueller Beratung, Vertrauenspersonen, praxisnahen Kursen und Vorträgen sowie der Vermittlung von Anlaufstellen für Unterstützung in herausfordernden Lebenssituationen.

Ein weiterer zentraler Baustein für Schwarz Corporate Solutions ist das betriebliche Eingliederungsmanagement, das mit einer überdurchschnittlichen Annahmequote eine hohe Relevanz bei der Unterstützung von Mitarbeitenden nach längeren Ausfällen hat. Ausgebildete interne Ansprechpersonen sorgen zusätzlich dafür, frühzeitig Herausforderungen im Team oder individuelle Belastungen zu erkennen und gezielt zu adressieren.

Das ganzheitliche Konzept wird durch abwechslungsreiche Themenreihen, wie den sechsmonatigen Resilienzkompass, kontinuierlich erweitert. Auch die körperliche Gesundheit kommt nicht zu kurz: Regelmäßige Kurse und Vorträge, Sportgruppen, Körperanalysen sowie die modernen Fitnessstudios fördern körperliche Aktivität, Leistungsfähigkeit und das allgemeine Wohlbefinden im Arbeitsalltag.

Alexander Schmid, Teamleiter Betriebliches Gesundheitsmanagement bei Schwarz Corporate Solutions, betont: „Dass wirtschaftlicher Erfolg und menschliches Wohlbefinden untrennbar zusammengehören, ist unsere tiefste Überzeugung. In Zeiten des schnellen Wandels ist eine ganzheitliche Gesundheit die unverzichtbare Basis, um unsere Innovationskraft und Wettbewerbsstärke nachhaltig zu sichern. Wir freuen uns, dass die Zertifizierung bestätigt: Wir schaffen optimale Rahmenbedingungen, damit unsere Teams langfristig gesund und leistungsfähig bleiben.“

Die Auszeichnung ist ein wichtiges Signal für bestehende und potenzielle Fachkräfte. Sie macht sichtbar, dass Schwarz Corporate Solutions Gesundheit nicht als Einzelmaßnahme, sondern als unternehmerische Verantwortung versteht. In einem zunehmend herausfordernden Arbeitsmarkt positioniert sich das Unternehmen damit als verlässlicher Arbeitgeber, der nachhaltige Strukturen schafft und die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden konsequent in den Mittelpunkt stellt.

„Schwarz Corporate Solutions hat in den letzten Jahren kontinuierlich Prozesse, Maßnahmen und Angebote weiterentwickelt, die Mitarbeitende in ihrer physischen und mentalen Gesundheit gezielt unterstützen. Dieses nachhaltige Engagement, kombiniert mit einer klaren strategischen Ausrichtung im betrieblichen Gesundheitsmanagement, macht Schwarz Corporate Solutions zu einem Vorbild für andere Organisationen und trägt maßgeblich zur langfristigen Zukunftsfähigkeit bei“, so Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei der EUPD Group.

Weitere Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Über Schwarz Corporate Solutions:

Schwarz Corporate Solutions verfügt über umfassende Expertise in der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten sowie in der Definition von Strukturen, um die ganzheitliche Weiterentwicklung der Unternehmen der Schwarz Gruppe zu begleiten. Als partnerschaftlicher Dienstleister unterstützt das Unternehmen rund 4.200 Mitarbeitende in allen Bereichen – von Verwaltung und Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten. Mit ihren qualifizierten Teams tragen sie täglich zum Erfolg der Unternehmen der Schwarz Gruppe bei.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

