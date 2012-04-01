Volkswagen-Standort Wolfsburg als „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet

EUPD Research verleiht Auszeichnung für exzellentes Gesundheitsmanagement an Automobilhersteller aus Wolfsburg

Der Standort Wolfsburg der Volkswagen AG wurde von EUPD Research mit der renommierten Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ geehrt. Das Qualitätssiegel würdigt Unternehmen, die ein strategisch verankertes und umfassendes Gesundheitsmanagement implementiert haben. Volkswagen überzeugte durch ein professionell strukturiertes Konzept, das weit über klassische Gesundheitsangebote hinausgeht und seit vielen Jahren integraler Bestandteil der Unternehmens- und Führungskultur ist. Als einer der weltweit größten Automobilhersteller übernimmt Volkswagen gemeinsam mit seinem Gesundheitspartner Audi BKK Verantwortung für seine Beschäftigten und gestaltet mit breit angelegten Gesundheits- und Präventionsprogrammen eine moderne und gesundheitsförderliche Arbeitswelt.

Die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ steht sowohl intern als auch extern für besondere Wertschätzung. Sie macht sichtbar, welchen Stellenwert die Gesundheit der Beschäftigten im Unternehmen einnimmt, stärkt das Vertrauen und die Identifikation der Mitarbeitenden und gibt zugleich Orientierung für Fachkräfte, die auf der Suche nach einem verantwortungsvollen und zukunftsfähigen Arbeitgeber sind. Das Siegel unterstreicht die Attraktivität von Volkswagen als moderner Arbeitgeber und setzt ein deutliches Signal für eine gesundheitsorientierte Unternehmenskultur.

Dr. Esther Goldberg, BGM-Expertin bei der Volkswagen AG und Leitung des Arbeitskreises Betriebliche Gesundheitsförderung, betont: „Die Auszeichnung als ,Gesunder Arbeitgeber‘ ist für uns eine wertvolle Bestätigung unseres Engagements für die Gesundheit unserer Beschäftigten. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist für uns kein Zusatzangebot, sondern ein zentraler Bestandteil einer modernen, verantwortungsvollen Unternehmenskultur und zahlt direkt ein auf unsere Arbeitgeberattraktivität. Gemeinsam mit unserem starken Gesundheitspartner, der Audi BKK, entwickeln wir unsere innovativen Konzepte und Angebote kontinuierlich weiter. Gesunde, motivierte Mitarbeitende sind die Grundlage für Innovationskraft, Qualität und Zusammenhalt – und damit für unseren gemeinsamen Erfolg.“

Ein zentraler Baustein des Gesundheitsmanagements ist der Arbeitskreis, in dem alle relevanten Akteure eng zusammenarbeiten und strategische Themen kontinuierlich weiterentwickeln. Bereits seit 2009 erhalten alle Mitarbeitenden regelmäßige Gesundheits-Checkups. Gesundheitsorientiertes Führungsverhalten wird gezielt gefördert, während digitale Lernangebote Beschäftigte und Führungskräfte im Umgang mit psychischen Belastungen unterstützen. Ergänzt wird das Gesundheitsnetzwerk durch medizinische Versorgungszentren, ein eigenes Rehazentrum sowie eine professionell organisierte betriebliche Rettungsmedizin, die eine schnelle und kompetente Versorgung sicherstellt.

Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research, gratuliert: „Volkswagen zeigt eindrucksvoll, wie ein ganzheitliches und innovatives Gesundheitsmanagement in einem Großunternehmen erfolgreich umgesetzt werden kann. Die klare Ausrichtung, die kontinuierliche Weiterentwicklung und die starke Zusammenarbeit mit der Audi BKK machen das Unternehmen zu einem Vorbild für die gesamte Branche.“

Weitere Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +492285043626

web ..: https://eupd-group.com/

email : n.baaken@eupd-research.com

Über die Volkswagen AG:

Die Marke Volkswagen Pkw ist weltweit präsent und produziert Fahrzeuge an 28 Standorten in zwölf Ländern. Im Jahr 2024 hat Volkswagen über 4,8 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Hierzu gehören Bestseller wie Polo, T-Roc, T-Cross, Golf, Tiguan oder Passat sowie die vollelektrischen Erfolgsmodelle der ID. Familie. Derzeit arbeiten weltweit rund 170.000 Menschen bei Volkswagen. Mit seiner Strategie „BOOST 2030“ treibt Volkswagen seine Weiterentwicklung zur begehrenswertesten Marke für nachhaltige Mobilität konsequent voran.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: +492285043626

email : n.baaken@eupd-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

CanCambria Energy stellt Betriebsupdate bereit und reicht technischen Betriebsplan für Explorationskonzession Kiskunhalas ein Greenridge Exploration ermittelt Uranziele auf Grundlage der elektromagnetischen Flugmessung über dem Uranprojekt McKenzie Lake in Nord-Saskatchewan