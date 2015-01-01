Top Brand Corporate Sustainability 2026: Die besten Dienstleister für nachhaltige Arbeitgeber

EUPD Research würdigt führende Anbieter im Nachhaltigkeitssektor

Die Anforderungen an Unternehmen waren selten so komplex wie heute: zwischen geopolitischen Spannungen, wirtschaftlichem Druck und dem schnellen technologischen Wandel müssen Organisationen täglich neue Balanceakte meistern. Vor diesem Hintergrund setzen immer mehr Organisationen auf qualifizierte Partner, die Expertise, konkrete Lösungen und nachweisbare Ergebnisse liefern.

„Nachhaltige Unternehmensführung erfordert Innovation, Kooperation und verantwortungsbewusste Entscheidungen. Die Auszeichnung Top Brand Corporate Sustainability hilft Unternehmen, geprüfte Dienstleister für ihre individuellen Anforderungen zu finden und gemeinsam die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt erfolgreich zu meistern“, erklärt Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research.

Susanne Kienle, Koordinatorin für betriebliches Gesundheitsmanagement im Bayerischen Landtag, fügt hinzu: „Digitale Arbeitswelten und flexible Strukturen bieten viele Chancen, stellen Organisationen jedoch auch vor neue Herausforderungen. Starke Kooperationen und spezialisierte Expertise, beispielsweise im betrieblichen Gesundheitsmanagement, bilden die Grundlage für verantwortungsvolles und zukunftsfähiges Handeln.“

Seit 2021 zeichnet EUPD Research jährlich die besten Dienstleister im betrieblichen Gesundheitsmanagement aus. Mit der Weiterentwicklung zur Top Brand Corporate Sustainability sind mittlerweile auch auditierte Anbieter aus dem gesamten Nachhaltigkeitssektor Teil der Auszeichnung. Um Unternehmen die Suche nach passenden Partnern zu erleichtern, werden die prämierten Dienstleister in Themencluster sowie nach Regionen strukturiert. Diese klare Systematik ermöglicht eine gezielte Auswahl und stellt sicher, dass Unternehmen schnell die Expertise finden, die sie für ihre spezifischen Anforderungen im Bereich nachhaltiger Unternehmens- und Gesundheitsstrategien benötigen.

„Gesunde und nachhaltige Strukturen entstehen nicht von allein, sie erfordern fundierte Expertise und nachweisliche Erfahrung. Die Top Brand Corporate Sustainability Auszeichnung würdigt Dienstleister, die von Expertinnen und Experten nominiert wurden und ihre Kompetenz bereits erfolgreich unter Beweis gestellt haben, indem sie Unternehmen bei der Umsetzung wirksamer Strategien unterstützen“, so Prof. Dr. Volker Nürnberg, Vorsitzender des Expertenbeirats.

Weitere Informationen zum Prozess sowie das Exposé mit allen ausgezeichneten Anbietern finden Sie hier.

Die Top Brands Corporate Sustainability 2026 im Überblick:

* Acture

* AKTIVITAL

* Argumed GmbH

* B&C SALUTION GmbH

* Betriebliche Suchtprävention Miehle GmbH

* BG prevent GmbH

* BGM-Solutions Gesellschaft für ganzheitliches Gesundheitsmanagement mbH

* BIT e.V.

* Blacksquared GmbH / Changers.com

* brainLight GmbH

* CEEZER Software GmbH

* CEMASYS.COM AS

* Clarzeit

* Collaborating Centre for Sustainable Consumption and Production (CSCP)

* Company Bike

* CorporateHealth

* Currenta ,Gesunde Arbeitswelt‘

* Deep Care GmbH

* Deutscher bKV-Service GmbH & Co. KG

* EcoActive LLC

* eco-partner GmbH

* EGYM Wellpass

* ENVIRIA Energy Holding GmbH

* Eudemos Beratungsgesellschaft GmbH

* EurA AG

* Exploris Health AG

* Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH

* Fit-Up GmbH

* GeBeGe – Gesellschaft für Beratungs- und Gesundheitsmanagement mbH

* GESOCA GmbH

* Gesundheits MANAGEMENT Systeme iGMS Institut®

* GesundheitsTicket GmbH

* GiB – Gesundheit in Bewegung GmbH

* Gymondo

* Hanako GmbH

* Heigel GmbH

* Heycare

* HR-Benefit Digital GmbH

* IDAG GmbH

* Initiative – Gesunder Betrieb GmbH (i-gb)

* insa Gesundheitsmanagement GmbH

* INSITE-Interventions GmbH

* Institut für Arbeitsfähigkeit

* IPN GmbH, Institut für Prävention und Nachsorge

* KME Kern Medical Engineering GmbH

* kolum GmbH

* KörperManagement KG

* lebensfreude

* Lyra Deutschland GmbH

* machtfit GmbH

* Medical Airport Service GmbH

* mesana by corvolution

* Mindance GmbH

* MOOVE GmbH

* Morgen Health GmbH

* Motio Verbund GmbH

* Motiv Gesundheit

* movement24 GmbH

* moving GmbH

* NAIA Relief AG

* Nexio Projects

* Nutricuisine Birgit Schweyer

* PIMA Health Group

* pme Familienservice GmbH

* Position Green

* prevent.on GmbH

* Profession Fit GmbH

* proFIT GmbH

* Quizrr

* Rau Arbeitsschutz GmbH & Co. KG

* Rehaktiv Oberberg GmbH

* Rethink work

* SAFLUX GmbH

* Scayan

* Schlafkampagne Markus Kamps

* Seroton GmbH

* SKOLAMED

* SKOLAWORK GmbH & Co. KG

* smilingfit

* Speeki

* Statics Holding GmbH

* Statics Inside GmbH

* THW-Unternehmensberatung GmbH

* Unternehmen Bewegung GmbH

* VisionGesund Gesellschaft für betriebliches Gesundheitsmanagement mbH

* Viva FamilienService GmbH

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +492285043626

web ..: https://eupd-group.com/

email : n.baaken@eupd-research.com

Über die EUPD Group:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelt die EUPD Group innovative, integrierte Lösungen für nachhaltig ausgerichtete Organisationen. Mit datenbasierten Marktanalysen und Beratungsleistungen ist die Unternehmensgruppe auf die Bereiche Energie, soziale Nachhaltigkeit und ESG spezialisiert. Im Segment Energie liegt der Fokus auf Technologien wie Photovoltaik, Energiespeichern, Wärmepumpen und Elektromobilität. Im Bereich soziale Nachhaltigkeit bietet EUPD Marktforschung und Zertifizierungen unter anderem zu betrieblichem Gesundheitsmanagement und fairen Arbeitsbedingungen an. Der Bereich ESG konzentriert sich auf unternehmerische Nachhaltigkeit und Verantwortung mit besonderem Schwerpunkt auf transparenter Berichterstattung. Ziel der EUPD Group ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, wettbewerbsfähig zu bleiben, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und Geschäftspotenziale zu erschließen.

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: +492285043626

email : n.baaken@eupd-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Einfachmarketing präsentiert Super Bowl Commercial „Watch the game change“ „Warum gibt es immer Krieg?“ fragt die Welt Alfred Bischof