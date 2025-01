Top Brand – Corporate Health 2025: Die besten Dienstleister für gesunde Arbeitgeber

EUPD Research vergibt Qualitätssiegel an erstklassige Dienstleister im Betrieblichen Gesundheitsmanagement

Die zunehmende Komplexität moderner Gesundheitsstrategien macht es unerlässlich, auf qualifizierte Dienstleister mit entsprechender Expertise zu setzen. Gleichzeitig wird es jedoch immer schwieriger, sich in der breiten und vielfältigen Landschaft spezialisierter Anbieter im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zurechtzufinden. Mit dem Gütesiegel Top Brand – Corporate Health unterstützt EUPD Research Unternehmen dabei, gezielt die richtigen Partner für ihre Bedürfnisse zu finden. Die Auszeichnung basiert auf praxisorientierten Nominierungen von BGM-Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Krankenkassen und Verbänden. Eine abschließende Verifizierung der Anbieter erfolgt durch ein Audit unter der Leitung von Prof. Dr. Volker Nürnberg.

Joshua Baaken, Head of Project Management & Expert Committees bei EUPD Research, erklärt: „Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz sind seit jeher Schlüsselfaktoren für den Erfolg eines Unternehmens. Doch mit den Veränderungen in der Arbeitswelt, wie der Zunahme hybrider Arbeitsmodelle und der digitalen Transformation, müssen Unternehmen ihre Gesundheitsmanagementstrategien ständig anpassen. Die ausgezeichneten Dienstleister der Top Brand – Corporate Health bieten praxisnahe und nachhaltige Lösungen, die dabei helfen, gesunde Strukturen im Unternehmen zu schaffen – von der Förderung der mentalen Resilienz bis hin zur Integration von ESG-Prinzipien in die Gesundheitsstrategie.“

Rachel Zapp, Head of Environment, Health & Safety bei der BWI GmbH, unterstreicht die Bedeutung der Top Brand – Corporate Health: „In Zeiten des Fachkräftemangels und zunehmender Anforderungen insbesondere in Hinblick auf die Nutzung neuer technologischer Entwicklungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement sind Kooperationen unerlässlich, denn sie ermöglichen den Zugriff auf das erforderliche Fachwissen und innovative Fähigkeiten, um effizient und wettbewerbsfähig für die Bewältigung moderner Herausforderungen gewappnet zu sein.“

Neben etablierten Anbietern haben auch neue Dienstleister durch zukunftsorientierte Maßnahmen und Strategien ihren Platz unter den diesjährigen Top Brand – Corporate Health gefunden. Damit Unternehmen schnell die für ihren Bedarf passenden Dienstleister identifizieren können, werden alle Anbieter in 15 Themencluster unterteilt. Diese Struktur ermöglicht eine gezielte Auswahl und hilft, die passende Expertise für spezifische Anforderungen im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zu finden.

„Jedes Jahr zeigt sich mehr, wie sehr sich das Betriebliche Gesundheitsmanagement weiterentwickelt. Die Top Brand – Corporate Health-Auszeichnung dient als Landkarte, die die Wegbereiter aufzeigt, die innovative, alltagstaugliche Lösungen bieten“, so Prof. Dr. Volker Nürnberg, Vorsitzender des Expertenbeirats.

Die Top Brands – Corporate Health 2025 im Überblick:

* Aktivital

* Argumed GmbH

* Auxelya GmbH

* B&C SALUTION GmbH

* B·A·D

* Betriebliche Suchtprävention Miehle GmbH

* BGM-Solutions Gesellschaft für ganzheitliches Gesundheitsmanagement mbH

* Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG

* BIT e.V.

* Blacksquared GmbH / Changers.com

* brainLight GmbH

* CASADA Deutschland GmbH

* Cerascreen GmbH

* Clarzeit

* Company Bike

* concept+

* CorporateHealth – die Gesundheits Company

* Currenta ,Gesunde Arbeitswelt‘

* DANTRIM-Corporate Health

* Das Trainingsmoment

* Deep Care

* detoxRebels

* Deutscher bKV-Service GmbH & Co.KG

* DR. AMBROSIUS® – Ernährungsberatung

* eco-partner GmbH

* EGYM Wellpass

* Eudemos Beratungsgesellschaft GmbH

* Exploris Health AG

* Faktor Mensch

* FAVOX GmbH

* FITCOMPANY GmbH

* Fit-Up GmbH

* Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH

* Fruitful Office

* GeBeGe – Gesellschaft für Beratungs- und Gesundheitsmanagement mbH

* Gesundheits MANAGEMENT Systeme iGMS Institut®

* GesundheitsTicket GmbH

* GiB – Gesundheit in Bewegung GmbH

* Gymondo

* Hanako GmbH

* HAPPYOU

* Heycare

* HR-Benefit Digital GmbH

* IDAG GmbH

* Initiative – Gesunder Betrieb GmbH (i-gb)

* insa Gesundheitsmanagement GmbH

* INSITE-Interventions GmbH

* Institut für Arbeitsfähigkeit

* Integion GmbH

* IPN GmbH, Institut für Prävention und Nachsorge

* ITSD – Consulting GmbH

* KME Kern Medical Engineering GmbH

* KörperManagement KG

* lebensfreude

* lyfes GmbH

* Lyra Deutschland GmbH

* machtfit GmbH

* Medical Airport Service GmbH

* mesana by corvolution

* Mindance GmbH

* MOOVE GmbH

* Morgen Health GmbH

* Motio Verbund GmbH

* move UP Gesellschaft für Gesundheitsmanagement mbH

* movement24 GmbH

* moving GmbH

* Nutricuisine Birgit Schweyer

* Personify Health

* PIMA Health Group

* pme Familienservice GmbH

* Profession Fit GmbH

* proFIT GmbH

* Rau Arbeitsschutz – Ihr Ingenieur- und Sachverständigenbüro für Arbeitssicherheit

* Rehaktiv Oberberg GmbH

* Resilienz & Stressprävention Analyse “ RELIEF by Scheelen®

* SANMECO K.S.u.A. Heydrich GbR

* Scayan

* Schlafkampagne Markus Kamps

* Seroton GmbH

* SKOLAMED

* SKOLAWORK GmbH & Co. KG

* smilingfit GmbH

* Statics Holding GmbH

* Statics Inside GmbH

* Team Gesundheit GmbH

* THW-Unternehmensberatung GmbH

* Topfit

* Trainingsinsel GmbH & Co. KG

* vivamind GmbH

