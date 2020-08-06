Einfachmarketing präsentiert Super Bowl Commercial „Watch the game change“

Ein neuer Werbespot hebt die Bedeutung von Teamwork und Begeisterung hervor und bewirbt das führende Marketing Abo im deutschsprachigen Raum.

Wien – 29. Januar 2026– Einfachmarketing, ein innovatives Marketing-Startup aus Wien, Österreich, das sich der Demokratisierung von Marketing verschrieben hat, hat seine Super Bowl Commercial 2026 mit dem Titel „Watch the game change“ veröffentlicht. Der Spot ist ab sofort auf Youtube verfügbar und zeigt eindrucksvoll, wie Teamarbeit und Leidenschaft zum Gamechanger werden.

Der Werbespot unterstreicht die Philosophie von Einfachmarketing, dass gutes Marketing und Erfolg für alle zugänglich sein sollten. Mit dem führenden Marketing Abo im deutschsprachigen Raum verbindet das Unternehmen die besten Marketing-Talente und Technologien mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) sowie Startups. Über 100 Brands setzen bereits auf die Unterstützung und geballte Marketing-Power von Einfachmarketing

„Unser Ziel ist es, die Art und Weise, wie Marketing betrieben wird, grundlegend zu verändern. Mit unserem neuen Spot wollen wir zeigen, dass Teamwork und Begeisterung die Schlüssel zum Erfolg sind,“_ sagt Mario Bernegger, COO von Einfachmarketing. _“Wir sind stolz darauf, mit unserem Marketing Abo eine moderne Alternative geschaffen zu haben, mit der jedes Unternehmen sein Marketing grundlegend verbessern kann.“

Der Spot „Watch the game change“ ist ein weiterer Schritt in der Mission von Einfachmarketing, die besten Marketinglösungen für Unternehmen jeder Größe bereitzustellen. Die Kampagne zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit auf das einzigartige Angebot des Unternehmens zu lenken und die Vorteile des Marketing Abos hervorzuheben.

Einfachmarketing setzt mit diesem Spot ein starkes Zeichen in der Werbewelt und zeigt, dass innovative Ansätze und kreative Lösungen der Schlüssel zu erfolgreichem Marketing sind. Die Kampagne ist ein Beweis für die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einem hart umkämpften Markt zu behaupten und gleichzeitig seinen Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.

Entdecke mit Einfachmarketing das führende Marketing Abo im deutschsprachigen Raum. Marketing as a Service für KMUs und Startups.

