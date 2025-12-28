Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz

Präventologen machen sich stark für Gesundheits- und Klimakompetenz

Der Berufsverband der Präventologen e.V. macht sich stark für eine gesunde Lebensweise der Menschen im gemeinsamen Handeln und verantwortlichen Miteinander und in einer klimagesunden Lebenswelt.

Die Präventologen und Präventologinnen verbinden Menschen, die ihre Gesundheitskompetenz stärken und ihre persönlichen und beruflichen Gesundheitspotentiale entfalten wollen. Und dabei die Planetary Health im Blick behalten. Denn die Gesundheit der Menschen steht im direkten Zusammenhang zum Zustand unserer Erde und ihrer Ökosysteme.

Neu im Bildungsangebot des Berufsverbandes der Präventologen ist die Seminarreihe Klima und Gesundheit

Für diesen immens wichtigen gesellschaftlichen Schwerpunkt möchten die Präventologen und Präventologinnen ihr Engagement einsetzen – für eine praxisnahe klimasensible Gesundheitsberatung der Bevölkerung.

Denn die aktuelle Klimakrise stellt uns vor die anspruchsvolle Herausforderung, das Wissen und die Kompetenz in der Bevölkerung auf diesem Gebiet zu stärken. Und dieser Herausforderung möchte sich der Berufsverband der Präventologen e.V. jetzt aktiv und engagiert stellen.

Gesund bleiben im Klimawandel

Die Klimakrise ist nicht nur die größte Bedrohung für unseren Planeten. Sie stellt uns jetzt und zukünftig vor große Herausforderungen im Gesundheitsschutz.

Wandelt sich das Klima, spüren auch wir Veränderungen und müssen uns anpassen:

Klimaveränderungen und ihre Auswirkungen betreffen uns alle mittelbar und unmittelbar – und insbesondere unsere körperliche und seelische Gesundheit.

Die Umweltverschmutzung, die Erderwärmung und Feinstaubbelastung sind einige wichtige Faktoren, die eine starke Bedrohung unseres Planeten und unserer Gesundheit bedeuten.

Umweltbedingte Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems und der Atemwege, zunehmende Allergieneigungen, neue und veränderte Infektionskrankheiten – Gefährdungen, die uns belasten können und denen wir mit unserer Kompetenz durch starken Klima- und Gesundheitsschutz begegnen müssen.

Extreme Hitzewellen und der bedrohte Zustand von Luft, Wasser, Wald und Boden stellen uns vor immense Herausforderungen und erinnern uns mit Nachdruck an unsere gemeinschaftliche Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten.

Wir brauchen Fachwissen, Sachkenntnis, Gespräche, Diskussionen, Erfahrungsaustausch und innovative Ideen – für neue gemeinsame, nachhaltige Wege im Klima- und Gesundheitsschutz.

Wissensvermittlung, aktiver Austausch und Kompetenzaufbau

Der Berufsverband der Präventologen e.V. bietet erstmalig im Rahmen einer neustrukturierten Bildungsreihe ein Seminar zum Thema Klima und Gesundheit an.

Eine fachkundige Qualifizierung durch das wissensbasiertes und lösungsorientiertes Seminar bietet Orientierung, Unterstützung und Anleitung, um Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit zu Klima- und Gesundheitsschutz kompetent beraten zu können. Motivierend, interaktiv und praxisnah.

Schwerpunkte im Seminar sind u.a. die Vermittlung von Grundlagen zum Klimawandel und die resultierenden gesundheitliche Folgen.

Die Erarbeitung von Strategien für gefährdete Gruppen, wie Kinder, chronisch Erkrankte, Senioren und Frauen insbesondere in der Schwangerschaft findet besondere Beachtung.

Die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit werden herausgestellt und

Möglichkeiten zur Prävention gesundheitlicher Folgen formuliert.

Im Lern- und Umsetzungsprozess des Seminars entstehen so individuelle Handlungsanleitungen und Tools zur klimasensiblen Gesundheitsberatung.

Der richtige Zeitpunkt ist jetzt

Alle Interessierte mit Verantwortungsbewusstsein für die eigene Gesundheit und die Gesundheit unseres Planeten können sich unter https://www.praeventologe.de/aktuell/termine über das Bildungsangebot und die Möglichkeiten der Qualifizierung informieren.

Jeder Schritt, jedes Engagement, jede kleine positive Veränderung hilft!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berufsverband der Präventologen e.V.

Frau Sabine Walter

Gneisenaustraße 42

10961 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 / 212 34 193

web ..: https://www.praeventologe.de/

email : sw@praeventologe.de

Über den Berufsverband der Präventologen e.V.

Präventolog*innen sind Fachkräfte, die sich auf die Entwicklung individueller Gesundheitsstrategien spezialisiert haben. Sie analysieren persönliche Risikofaktoren und erstellen maßgeschneiderte Präventionskonzepte nach salutogenetischen Prinzipien.

Zum Berufsverband der Präventologen zählen Menschen, die ein gesundes und nachhaltiges Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen wollen.

Der Berufsverband der Präventologen bietet Qualifikationen zum Gesundheitskompetenztraining und zur umfassenden Wissenserweiterung auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung und Prävention an.

Pressekontakt:

Berufsverband der Präventologen e.V.

Frau Dorothée Remmler-Bellen

Gneisenaustraße 42

10961 Berlin

fon ..: 030/21234193

email : info@praeventologe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wertvolle Hautpflege von Badestrand Kosmetik: Rosenzeit – nicht nur am Valentinstag Ausgezeichnetes Engagement: Schwarz Corporate Solutions wird als „Gesunder Arbeitgeber“ geehrt