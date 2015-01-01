  • Fit durch die Winterzeit

    Power für das Immunsystem

    BildDer Start in das neue Jahr ist der perfekte Zeitpunkt, der eigenen Gesundheit die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie benötigt und die sie uns wert sein sollte.

    Besonders der Winter stellt uns und unser Immunsystem und damit unsere Gesundheit vor große Herausforderungen. Kälte, weniger Tageslicht, trockene Heizungsluft und eine damit verbundene erhöhte Infektionsbereitschaft bedeuten eine starke Belastung für das Abwehrsystem in unserem Körper.

    Die gute Nachricht – wir haben es selbst in der Hand, präventiv zu agieren.

    Wer sich jetzt bewusst einer gesunden und das Immunsystem aktivierenden Lebensweise widmet, geht nachhaltig gestärkt und mit mehr Energie und Fitness durch die kalte Jahreszeit.

    Die 5 Säulen einer starken Wintergesundheit sind

    Ernährung

    Nährstoffreich, ausgewogen, frisch und saisonal – sie liefert Energie und Bausteine für ein starkes Immunsystem

    Buntes Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, hochwertige Eiweiße, wärmende Mahlzeiten, Vitamine und Mineralstoffe sind jetzt besonders wichtig für Power im Abwehrsystem.

    Bewegung

    Regelmäßige Aktivität, insbesondere an der frischen Luft, bringt nicht nur den Körper sondern auch unsere Abwehr im Schwung. Schon moderate Aktivitäten, wie Spaziergänge oder leichtes Training verbessern die Durchblutung und liefern einen positiven Effekt auf unsere Fitness und unsere Stimmung

    Schlaf

    Ausreichend und erholsam ist ein gesunder Schlaf einer der wichtigsten Regenerationsfaktoren für die Immunabwehr

    Mentale Gesundheit

    Stress schwächt unsere Abwehrkräfte. Stressreduktion, Achtsamkeit und innere Balance stärken den Körper und die Psyche gleichermaßen. Kleine Auszeiten im Alltag machen einen großen Unterschied

    Soziale Kontakte

    Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein oft unterschätzter Gesundheitsfaktor. Austausch, Gemeinschaft, Nähe und Freundschaft schützen vor Einsamkeit und den Einzug schädlicher Keime – gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit.

    Gesundheit entsteht nicht zufällig.

    Fit ins neue Jahr bedeutet, Körper und Geist bewusst und nachhaltig zu stärken. Wir sind es uns wert!

    Wer Ernährung, Bewegung, Schlaf, mentale Gesundheit und soziales Engagement im Einklang bringt, schafft die besten Voraussetzungen für ein starkes Immunsystem.

    Vorsätze und Ziele im neuen Jahr umzusetzen erfordert immer Willensstärke und Zielstrebigkeit.

    Professionelle Begleitung und Unterstützung durch qualifizierte Partner auf dem Gebiet der Präventologie und Gesundheitskompetenz bieten die besten Voraussetzungen für einen gelingenden und gesunden Start in ein neues Jahr voller Herausforderungen, Aufgaben, Wünsche und Träume.

    Gemeinsam mit dem Berufsverband der Präventologen e.V. kann es nachhaltig gelingen, Prävention wirksam und alltagstauglich umzusetzen – für mehr Widerstandskraft, Gesundheit und Resilienz.

    Die Präventologen und Präventologinnen vermitteln mit Leidenschaft und Kompetenz Gesundheitswissen, unterstützen bei der Entfaltung des eigenen Gesundheitspotentials und fördern unsere Selbstwirksamkeit auf einem kraftvollem Weg durch die herausfordernde Winterzeit.

